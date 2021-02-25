Демократы захотели отобрать у Байдена ядерный чемоданчик

Джо Байден. Фото: Doug Mills/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com

78-летнего президента могут ограничить в исключительной полномочии

Примерно 30 представителей Демократической партии Соединенных Штатов из Палаты представителей направили президенту Джо Байдену коллективное письмо с просьбой отказаться от своих исключительных полномочий на запуск ядерного оружия. По мнению обеспокоенных конгрессменов, единоличное наделение подобными возможностями может спровоцировать "реальный риск".

Так, по словам конгрессмена Джимми Панетты, ряд предыдущих глав государства выступали с угрозами атаковать другие страны, либо же демонстрировали поведение, из-за которого официальные лица "выражали озабоченность". Панетта же заявил, что призывает американского лидера поддержать систему сдержек и противовесов в области "ядерного командования".

"Хотя любой президент, предположительно, посоветовался бы с советниками перед тем, как отдать приказ, этого не требуется. Военные обязаны выполнять его, если они считают, что он является законным. При нынешнем состоянии ядерных сил США такая атака произойдет в считанные минуты", – приводит Fox News выдержку из письма.

Авторы предлагают ввести альтернативную меру в виде обязательного соглашения вице-президента и спикера в качестве ключевого требования, необходимого для выполнения приказа президента, отмечает источник.

Ранее ряд американских медиа заявили, что должностные обязанности Байдена выполняет вице-президент Камала Харрис, которая проводит вместо него телефонные звонки. Не так давно в отчете Белого дома появилась информация, что Харрис провела переговоры с президентом Франции и канадским премьером.