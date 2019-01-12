«Демократы ведут войну с президентом»: администрация Трампа установила рекорд по продолжительности шатдауна

Суббота, 12 января, стала 22-м днём приостановки работы федеральных органов власти. Таким образом, администрация Дональда Трампа установила рекорд — самый продолжительный шатдаун в истории страны. Предыдущее подобное «достижение» принадлежало Биллу Клинтону. Причиной текущего кризиса стали разногласия между главой Белого дома и демократами по вопросу выделения средств на строительство стены на границе с Мексикой. Эксперты отмечают, что политические оппоненты Трампа не пойдут на уступки, поскольку их главная цель — «избавиться от президента», а не достичь благополучия граждан. Аналитики также считают, что американский лидер, скорее всего, введёт чрезвычайное положение, чтобы выделить деньги на возведение стены без одобрения конгресса.

Суббота, 12 января, стала 22-м днём частичной приостановки работы федеральных органов власти Соединённых Штатов Америки. Таким образом, нынешний шатдаун стал самым продолжительным в истории США за последние 40 лет. Предыдущий рекорд был зафиксирован при 42-м президенте США Билле Клинтоне (16 декабря 1995 года — 5 января 1996-го).

Правительственный кризис начался из-за разногласий между президентом Дональдом Трампом и членами Демократической партии, имеющими большинство в палате представителей конгресса. Парламентарии отказываются включать в бюджет статью расходов размером $5,7 млрд на строительство стены на границе с Мексикой. В ответ глава Белого дома отказывается подписывать какой-либо проект бюджета, в котором нет этого пункта.

«Демократы должны вернуться в Вашингтон и начать работать над тем, чтобы положить конец шатдауну и в то же время остановить ужасающий гуманитарный кризис на южной границе​​​. Я жду вас в Белом доме», — написал Трамп в своём Twitter.

Democrats should come back to Washington and work to end the Shutdown, while at the same time ending the horrible humanitarian crisis at our Southern Border. I am in the White House waiting for you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 января 2019 г.

В этой связи из-за отсутствия финансирования с 22 декабря не работает четверть учреждений федерального правительства США, в числе которых оказались Госдепартамент, Минюст, министерства внутренней безопасности, сельского хозяйства, жилищного и городского развития, торговли, транспорта, финансов и внутренних дел.

«По причине отсутствия финансирования все сотрудники Секретной службы США в настоящее время не получают зарплату», — приводит ТАСС слова официального представителя спецслужбы.

Кроме того, Управление по контролю качества продовольствия и медикаментов США приостановило проверки предприятий, выпускающих продукты питания.

Вдобавок прекращено обновление сайта американского посольства в Москве.

Между тем палата представителей уже приняла законопроект о необходимости выплаты компенсаций госслужащим, пострадавшим от шатдауна. Это порядка 800 тыс. работников.

Объявление о закрытии федерального учреждения здания в связи с шатдауном

AFP

© ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

«Между республиканцами и демократами возник серьёзный антагонизм»

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал «ожидаемой» ситуацию, при которой глава Белого дома не смог договориться с конгрессом.

«Сам приход Дональда Трампа к власти предполагал такое развитие событий. Мы помним, какое там было противостояние между республиканцами и демократами. Тем более сейчас последние контролируют палату представителей, которая утверждает бюджет», — сказал он.

По мнению российского сенатора, Трамп, скорее всего, пойдёт по пути объявления в Соединённых Штатах чрезвычайного положения.

«Тогда он сможет воспользоваться финансированием, которое у него осталось по линии оборонного ведомства. Там в резерве есть около $14 млрд, то есть значительно больше той суммы, которую он запрашивал», — заявил Джабаров RT.

Приостановка работы федеральных учреждений не является для Соединённых Штатов уникальной ситуацией, пояснил доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаян. При этом он добавил, что в прежние годы Республиканской и Демократической партиям удавалось быстрее прийти к согласию.

«Сейчас же между ними возник серьёзный антагонизм, потому что идёт радикализация американского общества, а вместе с ним и партий. При Трампе всё это обострилось, демократы ведут против него войну и не готовы к компромиссам», — сказал эксперт.

В настоящий момент для демократов, как он считает, на первом месте стоит «не благополучие американских граждан, а избавление от президента».

«Так что они упёрлись с одной стороны, Дональд Трамп — с другой. В этой ситуации все пошли на принцип и не просто не смогли договориться, а начинают апеллировать к электорату, пытаясь перетянуть его на свою сторону. Возможно, в обозримой перспективе какой-то компромисс и будет достигнут, но сама по себе упёртая принципиальность обеих сторон привела к тому, что шатдаун длится так долго», — заключил Мирзаян в беседе с RT.

Не шатдауном единым

Между тем Дональд Трамп может решить вопрос с выделением финансирования на строительство стены, если введёт в США чрезвычайное положение. В четверг, 10 января, Дональд Трамп заявил, что может прибегнуть к такому шагу, однако спустя сутки он выразил надежду, что этого всё-таки удастся избежать. По словам главы Белого дома, демократы должны вернуться на Капитолийский холм и проголосовать за утверждение бюджета.

«Мы хотим, чтобы конгресс сделал свою работу... Прямо сейчас мы не рассматриваем введение чрезвычайного положения в стране», — заявил Трамп на совещании в Белом доме.

Отметим, что при использовании чрезвычайных полномочий американский президент получит возможность направить средства на строительство пограничных заграждений на южных рубежах без одобрения со стороны конгресса. По данным СМИ, на эти цели может пойти часть неизрасходованных Инженерными войсками $13,9 млрд, которые были выделены на проекты по восстановлению инфраструктуры после природных катаклизмов.

На страницу галереи

«У Трампа сейчас два варианта. Первый — ждать, пока демократы всё-таки прогнутся. Второй — ввести чрезвычайное положение. Если он его введёт, тогда у него будут деньги на то, чтобы самому (без санкции палаты представителей) построить эту стену», — подчеркнул доктор юридических наук, профессор ВШЭ Александр Домрин в беседе с RT.

Как сообщает Politico, «многие демократы и некоторые республиканцы» надеются, что шатдаун завершится после подобного шага Трампа. Между тем, как рассказали источники издания, сотрудники Белого дома предупредили республиканцев в конгрессе, что не стоит ожидать немедленного возобновления работы органов федеральной власти.