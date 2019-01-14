Демократы в Конгрессе инициировали расследование по итогам всех переговоров Путина и Трампа

Автор:

Дементьев Иван

Однопартийцы Энгеля в Конгрессе хотят выяснить истинное содержание переговоров двух глав государств. Демократы считают странным, что после каждой встречи один на один ни Путин, ни Трамп не давали подробных комментариев о проведенных переговорах. Именно этим в Конгрессе и объяснили решение провести слушания «о тайнах, сопровождающих странные отношения Трампа с Путиным и его приспешниками». Элиот Энгель в своем комментарии уточил, что ему интересно лично выяснить, как «эти тёмные дела» влияют на национальную безопасность США.

Надоело быть «идиотами»?

Поведение Трампа в международной политике – спонтанность и резкие высказывания - лишь усиливает подозрения среди американцев, голосовавших за его соперницу на президентских выборах Хиллари Клинтон. Последние социологические исследования показывают, что на фоне серьёзных внутренних проблем, расовых, этнических, конфессиональных и социально-экономических противоречий внутри американского общества многие бывшие сторонники Клинтон готовы даже поддержать Трампа, но боятся, что его действия могут создать по-настоящему взрывоопасную ситуацию в стране. Особенно сегодня, когда к голосам наиболее эмоциональной части общества власти прислушиваются гораздо внимательнее, чем к прагматикам и сторонникам стабильности.