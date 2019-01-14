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Демократы в Конгрессе инициировали расследование по итогам всех переговоров Путина и Трампа

14 января 2019, 01:09  •  72 • В мире
Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США демократ Элиот Энгель инициировал расследование, чтобы определить, насколько соответствует действительности информация о недоступности информации о всех переговорах Дональда Трампа с Владимиром Путиным, появившаяся в The Washington Post
Автор:
Дементьев Иван
Однопартийцы Энгеля в Конгрессе хотят выяснить истинное содержание переговоров двух глав государств. Демократы считают странным, что после каждой встречи один на один ни Путин, ни Трамп не давали подробных комментариев о проведенных переговорах. Именно этим в Конгрессе и объяснили решение провести слушания «о тайнах, сопровождающих странные отношения Трампа с Путиным и его приспешниками». Элиот Энгель в своем комментарии уточил, что ему интересно лично выяснить, как «эти тёмные дела» влияют на национальную безопасность США.
Надоело быть «идиотами»?
Поведение Трампа в международной политике – спонтанность и резкие высказывания - лишь усиливает подозрения среди американцев, голосовавших за его соперницу на президентских выборах Хиллари Клинтон. Последние социологические исследования показывают, что на фоне серьёзных внутренних проблем, расовых, этнических, конфессиональных и социально-экономических противоречий внутри американского общества многие бывшие сторонники Клинтон готовы даже поддержать Трампа, но боятся, что его действия могут создать по-настоящему взрывоопасную ситуацию в стране. Особенно сегодня, когда к голосам наиболее эмоциональной части общества власти прислушиваются гораздо внимательнее, чем к прагматикам и сторонникам стабильности.
Вся эта история рассчитана на идиотов. Эти люди держат свой народ за идиотов. Последние годы центральные газеты пишут, как под копирку, их просто неинтересно читать. Если же посмотреть региональную прессу, то видно, что люди уже просто устали. Марши и манифестации, которые проходят
по всей Америке, происходят потому, что сотни тысяч людей сейчас не могут приступить к работе из-за шатдауна, – отмечает политолог-американист Рафаэль Ордуханян. – Люди говорят: «Хватит, оставьте, перестаньте разыгрывать российскую карту, займитесь внутренними проблемами. У нас колоссальные проблемы, у нас колоссальный долг, у нас шатдаун». А так называемая политическая элита просто плюёт на это.

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