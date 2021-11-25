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Демократы США пытаются убрать санкции против "Северного потока – 2": республиканцы в гневе

25 ноября 2021, 04:10  •  130 • Политика
Джо Байден пытается убрать санкции против "Северного потока – 2" из бюджета. Демократам придется преодолеть сопротивление республиканцев.
Администрация Белого дома пытается договорится об исключении санкций против "Северного потока – 2" из оборонного бюджета на будущий год.
На санкциях настаивают республиканцы, шесть сенаторов как раз и внесли данные поправки в бюджет. Среди них член комитета по международным отношениям Джим Риш от Республиканской партии.
Демократы же стремяться договориться с коллегами по Конгрессу. Издание Foreign Policy сообщает, что Энтони Блинкен и другие высокопоставленные сотрудники администрации президента США в телефонных переговорах пытались убедить конгрессменов изменить мнение и отменить санкции против компаний, которые имеют отношения к "Северному потоку – 2". В частности речь идет о компаниях Германии, которым грозят финансовые ограничения.
Действия демократов вызвали гнев представителей Республиканской партии, как пишет Foreign Policy.
Напоминаем, что закон, в рамках которого и вводят санкции – "О защите энергетической безопасности Европы" (PEESA), начал действовать в 2019 году. Сначала под ограничения попали компании ведущие строительство газопровода и компании, предоставляющие суда. В прошлом году список расширился, в документ включили и тех, кто предоставляет оборудование, услуги или финансы.
В мае 2021 года позиция США в этом вопросе изменилась, Энтони Блинкен заявил, что приостановление санкций будет соответствовать национальным интересам Америки.

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