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Демократы спешат, потому что боятся: Америка поворачивает вправо

27 октября 2020, 10:00  •  18 • Аналитика
© REUTERS / Al Drago
В 1970-1980-е годы в СССР был популярен анекдот, что силы небесные специально держат нашу родину в застывшей и убогой неизменности для острастки другим. Потому что где-то ведь должна быть такая страна — наглядное пособие, куда можно привезти молодое поколение и объяснить: смотрите, дети, вот так жить нельзя.
Тогдашним советским гражданам трудно было бы объяснить, что году этак к 2020-му те же настроения охватят американское общество.
История тут такая: есть преподаватель, автор книг, социолог и прочая — Джоэл Коткин из Университета Чапмена и его новая публикация, которая призывает смотреть не на опросы "за кого вы будете голосовать 3 ноября — за Трампа или Байдена", тем более что аналогичные исследования на предыдущих президентских выборах четыре года назад благополучно провалились. Коткин копает глубже и прослеживает, куда ведут кривые графиков общественных настроений безотносительно личности и партийности двух кандидатов. И получается, что эти графики уже не первый год изгибаются если не за Трампа, то против демократов в целом. Причем виноваты в этом сами американские либералы, которые перестарались по части принуждения людей к единообразным высказываниям и поведению.
Демократы устроили в стране хаос, выпустив на улицу радикалов, жгущих здания, свергающих статуи и прочее? Демократы начали кампанию против "расизма" и за то, чтобы лишить "расистскую полицию" финансирования? Но в итоге только 27 процентов респондентов опроса службы Rasmussen согласны с идеей уменьшения бюджета полиции. А 59 процентов резко против такой идеи (причем против нее примерно в таком же большинстве и "угнетенные негры"). Погромы предсказуемо сработали против демократов.
Далее Коткин прослеживает статистику внутренней миграции в США за 20 лет. Получается, что люди бегут из демократических штатов — Нью-Йорк, Калифорния, Нью-Джерси, Иллинойс — куда быстрее, чем происходит отток демократов из республиканских штатов типа Техаса. Еще: только восемь процентов респондентов готовы назвать себя "прогрессивными активистами", а вот консерваторов уже втрое больше. Прочие американцы помещаются между этими крайностями и разрываемы противоречивыми мыслями.
Особенно неприятны для демократов новости о том, как относятся люди к громадному аппарату внушения им правильного образа мысли. Казалось ведь, что здесь — особенно в годы правления демократа Обамы — установлен полный контроль со стороны либералов: газеты, телевидение... Однако опросы показывают, что общее доверие к СМИ снижается уже 17 лет — за исключением республиканских медиа. То же происходит с прочей печатной публицистикой и "новыми медиа" (соцсетями). А потому что не надо было вводить там, особенно в последние месяцы, продемократическую цензуру. Она не нравится, согласно службе Pew, более чем 70 процентам американцев. И еще больше не одобряют "политкорректность", когда можно говорить только определенные вещи и определенными словами, а иначе можно, например, расстаться с работой.
Падает популярность даже театра и особенно кино — церемонии вручения разных премий типа "Оскара" смотрит все меньше и меньше людей. А не надо было Голливуду полностью продаваться демократам и продвигать их стиль жизни и образ мыслей на экранах. Спорт — и тут та же тенденция: как только спортсмены начали бороться с расизмом и за правильные ценности, их аудитория стала снижаться.
Правый фланг кричит, что стране конец: демократы учинили в ней левацкую революцию, выкручивая наизнанку все традиционные американские ценности (многими из которых мы не очень тайно восхищались во времена СССР). Но получается, что учинить-то они ее учинили, но чем больше подвергали людей давлению, тем больше теряли (и продолжают терять) популярность. И тем больше американцев считают, что обитают в стране под названием "так жить нельзя".
И это многое объясняет о том, что творится сейчас, накануне выборов, и происходило несколько последних лет. Дело не в том, что в данный момент показывают честные или не очень честные опросы на тему "за кого будете голосовать", а в том, что кривые популярности всего того, что продвигают демократы, давно идут вниз. И они, видя, как рушится их проект, просто боятся не успеть — отсюда плохо объяснимое бешенство по итогам выборов 2016 года, отсюда невиданная истерика в последующие годы и особенно сейчас.
Есть такой несложный прием — прогулка по заголовкам типичного демократического СМИ (дальше заголовков читать бессмысленно). The Washington Post на минувшей неделе внушает нам, что: Трамп купается в обожании толпы, пока Байден работает через интернет; Трамп хочет уволить генпрокурора и директора ФБР за то, что те отказались заявлять о расследовании против Байдена; Трамп похищает детей (мигрантов); Трамп громоздит горы трупов, потому что каждый его митинг — рассадник заразы; те, кто голосовали за Трампа в 2016-м, сейчас сидят в печали; Трампа ждет катастрофа. Все прочие новости и тенденции по всему миру ушли куда-то на периферию, причем давно. И так происходит уже четыре года.
Истеричное нагнетание эмоций (прежде всего внутри своей, революционной аудитории) мы в России наблюдали в 2011-2012 годах. Сейчас то же самое происходит на уменьшившейся в разы поляне американских демократов. Но вопрос-то не в том, что в США уменьшается аудитория этих людей накануне выборов 3 ноября: важно, что она падает давно и уверенно. И демократы, повторим, спешат, ломят вперед, не разбирая дороги и забыв о всякой пристойности.
Таким образом, суть происходящего выходит далеко за рамки президентских выборов 2020 года. Собственно, все обрисованные выше статистические тенденции необязательно сработают на Трампа. Выборы в этой стране не прямые, а по штатам. И отток людей из демократических штатов в республиканские может сыграть против него, ведь Техас и раньше был правым, а вот в штатах демократов те могут лишь закрепить свое местное большинство. Ну и не забудем, что честных выборов в этот раз ждать было бы неосмотрительно.
Однако динамика, обозначенная Коткиным, наводит нас на мысль, что линии, видимо, будут гнуться в пользу американских правых даже в случае победы демократов. Мир может в этом случае получить дико озлобленную команду правителей страны, ускользающей из-под них; команду, яростно пытающуюся если не продвинуть, то хотя бы отстоять свой проект по навязыванию всем и каждому их новых "ценностей".
Будет интересно.

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