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Демократы сами сдали русским Крым. На очереди Донбасс… И не только?

18 марта 2021, 16:35  •  153 • Политика
Демократы сами сдали русским Крым, пришёл к выводу Андрей Перла. На очереди Донбасс… И, возможно, не только. Он пояснил, что отчасти именно ошибки Барака Обамы привели к тому, что полуостров в итоге воссоединился с Россией. Аналогичные просчёты теперь рискует допустить и Джо Байден.
Политический обозреватель "Первого русского" Андрей Перла в своей статье, появившейся на сайте Царьграда, обратил внимание на неожиданный твит, который удивил его глубиной мысли:
Обама подарил России Крым, Байден подарит Донбасс.
Он тут же подумал: "А ведь правда!". Автор материала пояснил, что в событиях на Украине 2013-2014 годов очень активно действовала американская сторона. Именно это и сыграло решающую роль.
Притом это вмешательство было настолько откровенным, наглым и топорным, что это во многом послужило для Москвы одним из катализаторов. В результате Россия решилась спасти Крым, вполне осознавая, какой будет реакция западного мира.
Таким образом, отчасти именно ошибки 44-го президента США Барака Обамы привели к тому, что полуостров воссоединился с РФ. Новый глава Белого дома Джо Байден может, сам того не желая, сыграть аналогичную партию, но уже с Донбассом.
Перла напомнил о его недавнем оскорбительном заявлении в адрес президента России Владимира Путина, которого американский лидер фактически назвал "убийцей".
По мнению обозревателя "Первого русского", это говорит об очередном внешнеполитическом ожесточении Вашингтона. Он демонстрирует удивительную даже для него агрессию и, вполне возможно, готовится к новым провокационным шагам.
И если мы дождёмся в Донбассе новой войны… Что же, "северный ветер" тогда повеет и над Донбассом, и над Мариуполем, и, кто знает, над Херсоном, Николаевом, до Днепра додует, - не исключил эксперт.

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