Демократы "продавили" в конгрессе процедуру выдвижения обвинений против Трампа. Но хватит ли им голосов?

По словам главы комитета по судебным вопросам палаты представителей конгресса США Джеррольда Надлера, он смог найти основания для начала процесса импичмента. Надлер убежден в том, что Трамп "совершил преступление и превысил свои полномочия". И именно это "должно повлечь за собой импичмент". Трампа обвиняют в том, что он "призывал иностранное государство вмешаться" в американские выборы, а кроме того, "создавал помехи для следствия", пишет Nation News.

Теперь у демократов появилось новое задание: они должны разработать специальное представление импичмента Трампа, в котором будут сформулированы все выдвигаемые против него обвинения. Делается это для проведения в дальнейшем голосования в палате представителей. Предполагается, что они пройдут уже до конца текущего года.

"На кону наша демократия. Президент не оставляет нам иного пути. Мы должны действовать, потому что он вновь пытается извратить институт выборов ради личной выгоды", - заявила Нэнси Пэлоси.

Свое заявление с требованием объявить импичмент Дональду Трампу спикер делала с неменьшим воодушевлением, как и 15 лет назад, когда она всеми силами спасала от импичмента президент Джорджа Буша, которого обвиняли в том, что он ввел в заблуждение конгресс своими уверениями о наличии оружия массового поражения в Ираке и нарушил гражданские свободы американцев, разрешив прослушивание телефонов без ордера.

Слушания по импичменту в юридическом комитете палаты представителей прокомментировали в Белом доме. По словам пресс-секретаря Стефани Гришем, четверг стал "хорошим днем для Трампа, но плохим для демократов".

"Сегодня был хороший день для президента Трампа и плохой день для демократов. Единственное, что установили три либеральных профессора на слушаниях председателя (Джеррольда) Надлера, так это свою политическую предвзятость по отношению к президенту", - сказала она журналистам.

Напомним, на слушаниях об импичменте Дональда Трампа спикер палаты представителей Нэнси Пелоси 5 раз за 40 секунд повторила слово Россия, а завершила выступление упоминанием Владимира Путина.

"Это не про Украину, это про Россию... Россия вторглась на восток Украины, около 10 тысяч человек погибли, некоторые из них - из-за отсутствия военной поддержки США", - заявила 79-летняя женщина-политик.

А в конце своей речи и вовсе напомнила о том, что "все дороги ведут к Путину". И это притом что даже враждебно настроенный к Трампу спецпрокурор не смог доказать его связь с Россией.