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Демократы "продавили" в конгрессе процедуру выдвижения обвинений против Трампа. Но хватит ли им голосов?
07 декабря 2019, 02:54 • 58 • В мире
В четверг, 5 декабря, спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пэлоси сообщила о начале подготовки официальных обвинений для того, чтобы получить возможность объявить импичмент президенту США Дональду Трампу. Однако, по мнению экспертов, для отстранения его от должности у демократов может не хватить голосов.
По словам главы комитета по судебным вопросам палаты представителей конгресса США Джеррольда Надлера, он смог найти основания для начала процесса импичмента. Надлер убежден в том, что Трамп "совершил преступление и превысил свои полномочия". И именно это "должно повлечь за собой импичмент". Трампа обвиняют в том, что он "призывал иностранное государство вмешаться" в американские выборы, а кроме того, "создавал помехи для следствия", пишет Nation News.
Теперь у демократов появилось новое задание: они должны разработать специальное представление импичмента Трампа, в котором будут сформулированы все выдвигаемые против него обвинения. Делается это для проведения в дальнейшем голосования в палате представителей. Предполагается, что они пройдут уже до конца текущего года.
Свое заявление с требованием объявить импичмент Дональду Трампу спикер делала с неменьшим воодушевлением, как и 15 лет назад, когда она всеми силами спасала от импичмента президент Джорджа Буша, которого обвиняли в том, что он ввел в заблуждение конгресс своими уверениями о наличии оружия массового поражения в Ираке и нарушил гражданские свободы американцев, разрешив прослушивание телефонов без ордера.
Слушания по импичменту в юридическом комитете палаты представителей прокомментировали в Белом доме. По словам пресс-секретаря Стефани Гришем, четверг стал "хорошим днем для Трампа, но плохим для демократов".
Напомним, на слушаниях об импичменте Дональда Трампа спикер палаты представителей Нэнси Пелоси 5 раз за 40 секунд повторила слово Россия, а завершила выступление упоминанием Владимира Путина.
А в конце своей речи и вовсе напомнила о том, что "все дороги ведут к Путину". И это притом что даже враждебно настроенный к Трампу спецпрокурор не смог доказать его связь с Россией.
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