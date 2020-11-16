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Демократы "отправили" Дональда Трампа в эмиграцию

16 ноября 2020, 15:05  •  56 • Политика
Сторонники Демократической партии уверены, что после официального оглашения результатов выборов Дональд Трамп либо развяжет в стране гражданскую войну, либо вынужден будет эмигрировать.
Дональд Трамп, очевидно, проигравший президентские выборы в США, вынужден будет выбрать один из трёх путей - об этом заявил в радиоэфире сторонник демократов Тимоти Дерек. Наиболее вероятен вариант, при котором Трамп начнёт длительную юридическую борьбу. Однако не исключён также насильственный путь, считает Дерек.
Он заявил, что Трампу по силам начать раскол в стране и спровоцировать гражданскую войну. Кроме того, у него есть ещё один выход - эмиграция.
Между тем сам Трамп уверен, что его соперника Джо Байдена нельзя называть победителем, поскольку "выборы были сфальсифицированы".
Некоторые эксперты полагают, что в случае официального проигрыша экс-президент Трамп займётся созданием медиахолдинга, который составит конкуренцию FoxNews. Якобы он уже рассказал своим друзьям о планах "подвинуть" гиганта после того как Fox News, традиционно поддерживающий республиканцев, объявил о победе Джо Байдена в Аризоне.

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