Демократы продолжают блокировать предвыборные обещания Трампа: Конгресс выступил против принятия сирийских санкций

Демократы Сената Конгресса США уже в третий раз заблокировали рассмотрение законопроекта "Укрепление безопасности Америки на Ближнем Востоке". Этот законопроект является частью программы по борьбе с исламским терроризмом, что было одним из десяти главных предвыборных обещаний Дональда Трампа.

Демократы Сената Конгресса США уже в третий раз заблокировали рассмотрение законопроекта "Укрепление безопасности Америки на Ближнем Востоке". В документе этого разрабатываемого закона говорится о санкциях в отношении Сирийской Арабской Республики и её союзников. Среди последних, разумеется, Россия, Иран, а также ряд других стран.

За рассмотрение законопроекта проголосовали 50 сенаторов-республиканцев, против документа проголосовало 43 члена Конгресса.

Кроме того, демократы заявляли, что не будут голосовать за рассмотрение любых документов, кроме тех, что связаны с возобновлением работы правительства.

Напомним, что в десятку главных предвыборных обещаний Трампа вошли: налаживание отношений с Россией, победа над терроризмом, ограждение (в самом прямом смысле) страны от нелегальных иммигрантов, легализация марихуаны, сохранение смертной казни и права ношения оружия, уничтожение коррупции, уменьшение налогов, ликвидация программы Obamacare, улучшение доступности образования и отказ от невыгодных торговых сделок.

На данный момент попытка реализовать одно из главных обещаний - построить стену на границе с Мексикой для защиты от нелегалов - привело страну к затянувшемуся шатдауну.