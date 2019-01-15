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Демократы продолжают блокировать предвыборные обещания Трампа: Конгресс выступил против принятия сирийских санкций

15 января 2019, 09:39  •  106 • Политика
Демократы Сената Конгресса США уже в третий раз заблокировали рассмотрение законопроекта "Укрепление безопасности Америки на Ближнем Востоке". Этот законопроект является частью программы по борьбе с исламским терроризмом, что было одним из десяти главных предвыборных обещаний Дональда Трампа.
Демократы Сената Конгресса США уже в третий раз заблокировали рассмотрение законопроекта "Укрепление безопасности Америки на Ближнем Востоке". В документе этого разрабатываемого закона говорится о санкциях в отношении Сирийской Арабской Республики и её союзников. Среди последних, разумеется, Россия, Иран, а также ряд других стран.
За рассмотрение законопроекта проголосовали 50 сенаторов-республиканцев, против документа проголосовало 43 члена Конгресса.
Кроме того, демократы заявляли, что не будут голосовать за рассмотрение любых документов, кроме тех, что связаны с возобновлением работы правительства.
Напомним, что в десятку главных предвыборных обещаний Трампа вошли: налаживание отношений с Россией, победа над терроризмом, ограждение (в самом прямом смысле) страны от нелегальных иммигрантов, легализация марихуаны, сохранение смертной казни и права ношения оружия, уничтожение коррупции, уменьшение налогов, ликвидация программы Obamacare, улучшение доступности образования и отказ от невыгодных торговых сделок.
На данный момент попытка реализовать одно из главных обещаний - построить стену на границе с Мексикой для защиты от нелегалов - привело страну к затянувшемуся шатдауну.

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