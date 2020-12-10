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Демократы приготовили изощренный план наказания для Трампа - политолог

10 декабря 2020, 11:05  •  80 • Политика
Дональд Трамп. Фото: Oliver Contreras/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Американский президент может оказаться за решеткой
Положение действующего американского лидера Дональда Трампа может оказаться незавидным после инаугурации Джо Байдена – не исключено, что главу Белого дома посадят в тюрьму. Такое мнение выразил политолог, главный научный сотрудник РИСИ Павел Захаров.
Эксперт уверен, что демократы не простят Трампу президентство и устроят кампанию по его дискредитации в виде ограничений прав, в том числе финансовых активов. Процесс запущен – в отношении главы государства уже ведется процесс. Демократы попытаются поймать Трампа на налоговых нарушениях и предъявят требования о проделанной деятельности, обвинят в связях с другими странами и амнистиях для осужденных.
Американист не исключает, что пришедшие к власти демократы вынесут обвинения Трампу в коррупционной деятельности в привязке к судебным процессам, в которых главными фигурантами выступали республиканцы. А при благоприятном исходе демократы посадят его в тюрьму. Многие процессы сдерживает президентский статус республиканца. Именно по этой причине Минюст пока не может выдвинуть Трампу обвинения.
Когда нынешний президент покинет должность, новоиспеченная администрация примется за него со всей серьезностью. Пока что трудно сказать, что именно грозит Трампу. Однако последствия могут быть любыми – от банкротства до тюремной камеры.
"Если демократам, например, удастся заставить крупный банк прекратить сотрудничать с Трампом, это может подорвать финансовую устойчивость империи миллиардера", – заявил Захаров в интервью "ПолитРоссии".
Ранее политолог Алексей Дзермант заявил, что Байден намерен сосредоточиться на расшатывании ситуации у российских рубежей.

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