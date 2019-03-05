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Демократы потребовали раскрыть детали переговоров Трампа и Путина

05 марта 2019, 00:54  •  33 • Политика
Демократы потребовали от Белого дома предоставить детали переговоров между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным.
Стало известно о том, что американский президент Трамп неоднократно предпринимал шаги, чтобы скрыть детали своих переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом передает ряд местных СМИ. Сообщается, что информация якобы утаивалась от других представителей администрации и даже Конгресса.
Источник заявляет, мол, Трамп конфисковал записи, которые хоть как-то касались встречи с российским коллегой. Более того, Трамп дал указание американскому переводчику не обсуждать содержание переговоров больше ни с кем.
Сейчас в своем соответствующем заявлении демократы потребовали от Белого дома предоставить детали переговоров между Трампом и Путиным. В Белом доме пока никак не отреагировали на эти сообщения.

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