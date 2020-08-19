Демократы официально выставили против Трампа оскандалившегося с Украиной кандидата в президенты

Теперь официально кандидатом в президенты США от Демократической партии и, соответственно, соперником действующего главы государства Дональда Трампа стал Джо Байден.

Его кандидатуру после проведённого во время съезда партии в Милуоки утвердили после подведения итогов голосования. За экс-вице-президента США проголосовало большинство участников съезда.

Байден известен не только как критик России и Кремля в частности, активной русофобией и желанием ужесточить санкции против Москвы, но и как участник недавно отгремевшей на Украине некрасивой истории.

Его сын Хантер оказался замешан в громком скандале. Трамп бросил обвинения в коррупции и в адрес бывшего вице-президента США, и в адрес его сына.

"Когда сын Байдена покидает Украину с миллионами долларов, это коррупция", - заявлял ранее глава Белого дома.