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Демократы официально выставили против Трампа оскандалившегося с Украиной кандидата в президенты

19 августа 2020, 11:15  •  84 • Политика
Во время партийного съезда американские демократы, наконец, определились с окончательным кандидатом от своей партии, выставив на будущие президентские выборы против действующего главы государства Дональда Трампа Джо Байдена, ранее оскандавлившегося с Украиной.
Теперь официально кандидатом в президенты США от Демократической партии и, соответственно, соперником действующего главы государства Дональда Трампа стал Джо Байден.
Его кандидатуру после проведённого во время съезда партии в Милуоки утвердили после подведения итогов голосования. За экс-вице-президента США проголосовало большинство участников съезда.
Байден известен не только как критик России и Кремля в частности, активной русофобией и желанием ужесточить санкции против Москвы, но и как участник недавно отгремевшей на Украине некрасивой истории.
Его сын Хантер оказался замешан в громком скандале. Трамп бросил обвинения в коррупции и в адрес бывшего вице-президента США, и в адрес его сына.
"Когда сын Байдена покидает Украину с миллионами долларов, это коррупция", - заявлял ранее глава Белого дома.

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