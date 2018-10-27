Демократы Молдовы перед выборами решили "переобуться"

Теперь они выражают заинтересованность в сотрудничестве с Россией

Похоже, что вопрос о внесении изменений в Конституцию Молдовы о замене государственного языка с молдавского на румынский пока отложен. Также как и вопрос евроинтеграции Республики и мечты унионистов об объединении с Румынией. Хотя ещё год назад вопрос о замене молдавского языка на румынский казался почти решённым.

Напомним, государственным языком Республики Молдова с 1989 года является «молдавский язык, функционирующий на основе латинской графики». Однако в 2013 году Конституционный суд Молдовы вынес решение, по которому официальным языком в стране признаётся «румынский язык на основе латиницы», хотя никаких изменений в Конституцию страны за этим решением не последовало. И только в конце октября прошлого года КС по инициативе Либерально-демократической партии Молдовы (ЛДПМ) разрешил внести поправки касающиеся языка в Основной закон.

«Чему удивляться? Из шести членов Конституционного суда Молдавии пять — румыны по паспорту», — прокомментировал тогда решение КС Молдовы вице-премьер России Дмитрий Рогозин на своей странице в социальной сети Facebook.

А экс-председатель КС Думитру Пулбере заявил, что «по этическим и моральным нормам судьи КС не имели права рассматривать этот вопрос, они должны были взять самоотвод, ведь пять из шести судей Конституционного суда являются гражданами Румынии».«Как бы рассматривался тогда этот вопрос? Видимо, он вообще не рассматривался, потому что некому было бы его рассмотреть», — отметил Пулбере.

С критикой этой инициативы выступил и президент Молдовы Игорь Додон, пообещав сделать всё возможное, чтобы заблокировать принятие закона о внесении изменений в Конституцию страны.

«У меня есть две попытки заблокировать этот закон, которые я обязательно использую. Если же парламентское большинство будет настаивать и попытается опять использовать рычаги подконтрольного Конституционного суда для давления, то это как раз тот вопрос, из-за которого я подниму весь молдавский народ на защиту родного языка и нашего достоинства. Наши предки отстаивали наш язык и наши традиции веками. Мы обязаны защитить его для наших детей, внуков и правнуков. Любой ценой», — ровно год назад пообещал Додон.

«Подавляющее большинство коренного населения Молдовы считает, что говорит на молдавском языке», - отметил президент.

Впрочем, самих молдаван эта проблема интересует в последнюю очередь – у них другие заботы. А данные социологических опросов свидетельствуют: большинство населения страны против переименования молдавского языка.

Пришлось с этим согласиться и политикам, которые создали проблему на пустом месте.

«Несмотря на то, что в Демократической партии есть много людей, которые считают, что наш язык — это румынский, и я лично это утверждаю, и председатель партии, и почётный президент Дьяков, но 65% населения нашей страны считают, что говорят на молдавском», — признал спикер Парламента Молдовы Андриан Канду. И добавил, что ещё не наступил «подходящий момент для голосования о введении в Конституцию страны румынского языка как государственного».

Что касается возможной евроинтеграции Молдовы посредством присоединения к Румынии, то это несёт угрозу безопасности страны, отметил Канду.

«Мы действительно настроены на определённые интеграционные процессы, и мы будем их реализовывать. Но что касается объединения, в том смысле, что завтра два государства объединяются, мы должны понимать, что это несёт угрозы безопасности страны. Посмотрите, что происходит с Приднестровьем, с Гагаузией, с некоторыми северными регионами. Однажды мы можем проснуться, и у нас будет только Кишинёв. Если будет принято подобное решение, мы не уверены, что в стране нет сил, которые могут привести к дестабилизации в обществе», — заключил Андриан Канду.

Таким образом, европейскую мечту пока отложили – в стране грядут выборы, а электорат предательски смотрит в сторону России, а не Европы. Но хочешь остаться у власти – умей приспосабливаться. И вот уже Андриан Канду встречается с послом Российской Федерации в Молдове Олегом Васнецовым, заверяя посла, в том, что Кишинёв заинтересован в восстановлении доверия и в сотрудничестве с Москвой.

«В рамках переговоров Андриан Канду заявил, что Молдова заинтересована в развитии молдавско-российского диалога, а также в торговых и экономических отношениях с Россией, основанных на доверии и взаимном уважении», – сообщает пресс-служба молдавского

Встретился с российским послом и премьер Молдовы Павел Филипп, договариваясь «о сотрудничестве в развитии двусторонних отношений».

Хотя эти два главных «евроинтегратора» Молдовы ранее не раз негативно высказывались в адрес России, сыпали обвинениями - мол, «русские финансируют политические партии и их лидеров» и«поддерживают антиправительственные митинги». Канду даже обвинил Россию в «манипулировании средствами массовой информации и пропаганде», после чего парламент Молдовы запретил «ретрансляцию информационных программ российских телеканалов».

Однако молдавские демократы изменились только на словах. На деле же факты говорят об обратном. В ближайшее время состоится совместное заседание правительств Молдовы и Румынии, будут обсуждаться грядущие парламентские выборы, а ещё – создание совместных молдавско-румынских вооружённых сил, сообщает пресс-служба правительства Молдовы. Это станет еще одним шагом к унире.