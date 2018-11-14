Демократы хотят свалить Трампа руками CNN и Washington Post

CNN подала иск на Дональда Трампа за то, что он лишил корреспондента телеканала Джима Акосту аккредитации в Белом доме. В январе взявшие под свой контроль Палату представителей демократы начнут расследование на предмет «подавления» Трампом CNN, Washington Post и Amazon

Автор:

Гасанов Камран

Не успел Дональд Трамп насладиться «победой» на выборах в Конгресс, как его противники приступили к артобстрелу. Особое усердие в этом деле проявляют ведущие американские СМИ — «Вашингтон Пост» и «Си-эн-эн» (CNN), которых Трамп презрительно называет распространителями «фейкньюс». Если раньше ведущие медиа дразнили главу Белого дома пропагандой, то теперь решили наказать Трампа более тонко — через правовое русло.

Сегодня телеканал CNN подал иск на президента США за то, что он лишил аккредитации журналиста CNN.

Напомним, что на прошлой неделе во время брифинга хамоватый корреспондент телеканала Джим Акоста до последнего пытался выбить из Трампа ответ на вопрос, почему он во время предвыборной кампании назвал мигрантов из Латинской Америки «вторжением». Получив в ответ «это моя позиция» и «я против нелегальной миграции», Акоста продолжил прессинговать Трампа и даже силой помешал сотруднице Белого дома забрать у него микрофон.