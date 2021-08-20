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Демократы готовят замену Байдену: Политолог доказал внезапным исчезновением ключевой фигуры в США

20 августа 2021, 15:05  •  131 • Политика
Крах США в Афганистане может стоить Джо Байдену кресла президента, уверен политолог Корнилов. Он указывает, что демократы готовят Байдену операцию "Преемник".
Политолог Владимир Корнилов утверждает, что в США после унизительного бегства американских войск из Афганистане все чаще раздается призыв "Байден должен уйти!". В интернете все популярнее становится хештег #ImpeachBiden ("Подвергните Байдена импичменту"). Также в США стремительно снижается рейтинг 46 президента.
Сторонница Трампа конгрессвумен Марджори Тейлор Грин объявила о начале организации процедуры импичмента. Еще один трампист Стив Бэннон уверен, что Трамп может в случае занятия кресла спикера палаты представителей в 2022 году также подвернуть Байдена импичменту.
Демократы в США также явно готовят план "Преемник" - явно видно, как охраняют вице-президента Камаллу Харрис от любых негативных поводов. Даже СМИ больше не употребляют ранее популярный термин "администрация Байдена-Харрис", также она стала объектом насмешек за попытки спрятаться от СМИ даже на официальных совещаниях. Демократы признают, что ответственность за катастрофу в Афганистане в равно степени несут и Байден, и Харрис. При этом для Байдена параллели Афганистана-2021 и Вьетнама-1975 особенно болезненны, посколько именно тогда началась его карьера.
Я не верю, что Соединенные Штаты имеют обязательство, моральное или какое бы то ни было еще, эвакуировать иностранных граждан...
- цитирует РИА Новости слова молодого сенатора Байдена по поводу Вьетнама. Критики напоминают, что Афганистан еще даже не лишен звания "главного союзника США вне НАТО". Как отмечает Корнилов, это на заметку Украине, которая так страстно мечтает получить такой статус.
Политолог уверен, что проблемы с поддержкой у Байдена даже внутри собственной Демократической партии, и это может стать концом его карьеры.
Ранее бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер назвал четыре фамилии людей, которые напрямую виновны в афганском провале.

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