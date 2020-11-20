Демократов США поймали на горячем? Нарушения на выборах были скоординированы - адвокат Трампа

Нарушения на выборах президента США имеют признаки спланированной акции. С таким заявлением выступил адвокат Дональда Трампа и бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани на специально созванной пресс-конференции.

По его словам, когда его команда начала расследование нарушений во время выборов, то очень быстро стало очевидно, что имеют место не отдельные случаи, а целая цепь эпизодов, повторяющихся из штата в штат. Поэтому для любого опытного следователя очевидно, что это свидетельствует о том, что данные действия исходили из одного источника.

"Особое внимание в этом уделялось большим городам, контролируемым демократами, особенно городам, известным коррупцией", - сказал Джулиани на пресс-конференции.

В частности, адвокат упомянул Филадельфию и Детройт, где было зафиксировано наибольшее число нарушений. Видимо, именно это имел в виду Трамп, когда говорил, что его адвокаты нашли для него очень ясный и реальный путь к победе.

Напомним, что СМИ признали победителем выборов в США кандидата от демократов Джо Байдена. Тем не менее команда Дональда Трампа оспаривает через суд результаты голосования в ряде городов и штатов, где были зафиксированы нарушения. Официальные итоге выборов пока не объявлены.