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Демократов США поймали на горячем? Нарушения на выборах были скоординированы - адвокат Трампа
20 ноября 2020, 04:20 • 149 • Политика
Адвокат Трампа заявил о признаках спланированных нарушений на выборах. "Для любого опытного следователя очевидно, что все действия исходили из единого источника", - заявил он.
Нарушения на выборах президента США имеют признаки спланированной акции. С таким заявлением выступил адвокат Дональда Трампа и бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани на специально созванной пресс-конференции.
По его словам, когда его команда начала расследование нарушений во время выборов, то очень быстро стало очевидно, что имеют место не отдельные случаи, а целая цепь эпизодов, повторяющихся из штата в штат. Поэтому для любого опытного следователя очевидно, что это свидетельствует о том, что данные действия исходили из одного источника.
В частности, адвокат упомянул Филадельфию и Детройт, где было зафиксировано наибольшее число нарушений. Видимо, именно это имел в виду Трамп, когда говорил, что его адвокаты нашли для него очень ясный и реальный путь к победе.
Напомним, что СМИ признали победителем выборов в США кандидата от демократов Джо Байдена. Тем не менее команда Дональда Трампа оспаривает через суд результаты голосования в ряде городов и штатов, где были зафиксированы нарушения. Официальные итоге выборов пока не объявлены.
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