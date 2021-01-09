Демократия в США – всё. Следующий удар нанесут в Донбассе

Автор:

Сергей Латышев

Штурм и захват Капитолия случился всего второй раз за всю историю, причём в первый раз это сделали англичане в 1814 году во время войны. На этот раз захватчиками были разгневанные республиканцы. Штурм привёл к гибели, по официальным данным, четырёх человек и ранениям по меньшей мере 14 сотрудников полиции. Горькая ирония: Вашингтону удалось заткнуть за пояс Бишкек, где недавно происходило примерно то же, только в более мягкой форме.

США предстали перед всем миром как типичная "банановая республика", ставшая жертвой тех же самых интриг и подрывных технологий, которые Вашингтон использует в своей политике по всему миру. И технологии эти несложные и знакомые. Уже появилась информация о том, что нападение на Капитолий спровоцировали проникшие в ряды демонстрантов провокаторы (об этом написал, в частности, в Twitter адвокат президента Дональда Трампа Лин Вуд).

Нет худа без добра. Думающие американцы осознали, что их республике и их благосостоянию пришёл конец. Сопротивление узурпировавшей власть транснациональной элите теперь возможно только на уровне штатов (республиканская коалиция из 22 штатов во главе с Техасом уже фактически существует) и отдельных общин. Хотя это дело взрывоопасное, ибо чревато расколом страны и новой гражданской войной, если демократы попробуют реализовать некоторые из своих предвыборных обещаний. Развести, например, расизм наоборот, разорять средний класс дикими налогами, расширять ковидный террор, отобрать у населения оружие, разрушить "стену Трампа" и распахнуть перед нелегальной миграцией границы страны…

Провокация удалась

Пока Америка приходит в себя от пережитого накануне шока. Минимум четыре человека погибли, в том числе женщина-ветеран ВВС США, застреленная полицейским прямо в Капитолии. Имеются также десятки раненых. Для разгона манифестантов к зданию Конгресса пришлось вызывать даже бронированную спецтехнику и перебрасывать правоохранителей из соседних штатов. Власти Вашингтона объявили о режиме ЧС на 15 дней. На улицах можно находиться лишь тем, кто получил специальное разрешение, а также сотрудникам чрезвычайных служб.

Провокация со штурмом Капитолия (теперь понятно, чем занимались в последнее время "пропавшие без вести" американские спецслужбы), которую уже используют для новых обвинений в адрес России, напугала высшее руководство Республиканской партии. Оно отшатнулось от Трампа и теперь в основном поддерживает узурпацию демократами власти в стране. Подтверждение Конгрессом "победы" Байдена на выборах 3 ноября стало формальностью.

Демократы торжествуют

Будущий хозяин Белого дома назвал происходящее "не протестами, а мятежом". "Я искренне шокирован и огорчён тем, что наша нация, которая так долго шла путём демократии и надежды, пришла к таким тёмным временам", – лицемерно добавил Байден, забыв упомянуть, кто является творцом этих тёмных времён.

Мы должны и покажем стране и миру, что выполнению нашего долга нельзя помешать, мы чтим нашу ответственность перед конституцией и американцами… Те, кто хотел нам помешать, – вы потерпели поражение. Правосудие восторжествует,

– вторит ему в том же ключе спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

Лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер обвинил не струсивших законодателей-республиканцев, продолжающих оспаривать "победу" Байдена на президентских выборах, в поддержке попытки переворота. При этом демократы и часть республиканского истеблишмента требуют от вице-президента Пенса ещё раз предать Трампа, которого они шельмуют как "вдохновителя" погромщиков, а именно – "отстранить" того от должности главы государства за "разжигание массовых беспорядков".

От Трампа отходит и армия. Его назначенец, и. о. главы Пентагона Крис Миллер обсудил с вице-президентом Пенсом и спикером Палаты представителей Конгресса Пелоси ситуацию в Вашингтоне, выразив готовность оказать дополнительную поддержку властям столицы в случае необходимости, в то время как сотни тысяч морально раздавленных сторонников Трампа разъезжаются из Вашингтона по всей стране, с горечью сознавая, что Америку им спасти не удалось.

Теперь их борьба за свои идеалы переносится на уровень штатов. Акции в поддержку президента Трампа прошли в Аризоне, Вашингтоне, Висконсине, на Гавайях, в Джорджии, Калифорнии, Канзасе, Колорадо, Неваде, Нью-Мексико, Огайо, Оклахоме, Орегоне, Южной Каролине и Юте.

В Вашингтоне Трамп заявил о капитуляции: "Хотя я полностью не согласен с итогами выборов... тем не менее 20 января будет надлежащим образом проведена передача власти". Он добавил, однако, что вместе со сторонниками продолжит борьбу за "величие" США.

Промежуточные итоги

Во-первых, Трамп проиграл – его с чавканьем пожирает "глубинное государство", президентская армия разбита и отступает, став жертвой коварной провокации и предательства вице-президента Пенса.

Во-вторых, в США окончательно закончились и свобода, и демократия. Население этой страны утратит скоро и своё благосостояние. В стране "всерьёз и надолго" появится фактически репрессивная однопартийная система. Параллельно продолжится деиндустриализация. Струсившая Республиканская партия будет резко ослаблена, особенно если сохраняющий ореол народного героя Трамп решит создать собственную партию.

В-третьих, в США возникли реальные предпосылки для раскола страны, так как, например, в Техасе или во Флориде Байдена не будут воспринимать как законного президента. От дальнейших действий Вашингтона зависит, станет ли возникшая угроза гражданской войны реальностью.

В-четвёртых, успешный госпереворот в США вдохновит глобалистов всего мира решительней реализовывать свои цели, спровоцирует усиление их сетей в различных странах, включая Россию, возродит в обозримом будущем проект "Кимерика" (Китай плюс Америка), который после ухода Си Цзиньпина может принять антироссийскую направленность, ибо его участники могут захотеть поживиться за наш счёт.

В-пятых, в ближайшие годы российско-американские отношения ещё ухудшатся, даже если Москва пойдёт на потенциально самоубийственные уступки Вашингтону. Уже предпринимаются попытки списать раскол в США, в том числе вчерашние драматические события в Вашингтоне, на действия Кремля.

Прогнозы на будущее

Прозорливые наблюдатели в России видят ситуацию в США сходным образом.

Ну что же, после событий вчерашнего дня Трамп окончательно превратился в инсургента из народа, политическая верхушка от него отшатнулась, включая и близких сторонников. Картины "революционных матросов" в кабинетах капитолийского начальства напугали всех. Идейная борьба – борьбой, но привилегии надо оборонять. Что дальше собирается делать сам президент, неясно. По логике, расправа с ним должна быть жестокой – в назидание любому, кто покусится,

– пишет в Telegram-канале главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Фёдор Лукьянов.

Чему удивляться? Соединённые Штаты по всему миру именно такую практику захвата власти народными массами и распространяли. В "арабскую весну" толпа парламенты и президентские резиденции не захватывала? На постсоветском пространстве не было этого? На Украине, в Грузии, в Армении, в Киргизии не так ли всё и происходило, в том числе совсем недавно? Что по этому поводу Госдепартамент вещал? Ну, пускай теперь свой собственный, возмущённый нарушениями на выборах народ поддержат, американский. Нет? А что так? Из сотрудников ГРУ, ФСБ и "русских хакеров" эта толпа никак не состояла. Из китайских хакеров или офицеров иранского КСИРа – тоже… Остаётся наблюдать за ситуацией и за тем, что будет делать сам Трамп. Самое интересное ещё впереди,

– отмечает в своём Telegram-канале президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.

Всеобъемлющий и очень точный анализ событий в США дал в "Фейсбуке" эксперт-международник ЕАЭС Алексей Пилько. С ним можно согласиться буквально во всём. Да, налицо "катастрофический удар по верхушке Республиканской партии США и Трампу лично". Да, "после такого демократы сильно укрепят свои позиции, а политическая карьера Дональда может закончиться навсегда".

Эксперт тонко почувствовал, что "демонстрантов намеренно пропустили в Капитолий и дали покуролесить", поскольку "полиция уже на ранней стадии могла действовать куда жёстче, но фактически не сопротивлялась". Зато как только была создана соответствующая картинка, "спецназ ФБР быстро и без видимых усилий зачистил захваченные протестующими помещения". В результате, во-первых, Трамп дискредитирован – "в глазах одной части общества тем, что поддерживал митинги против фальсификации выборов, которые привели к попытке мятежа", а "в глазах другой – тем, что публично отрёкся от протестующих и призвал их расходиться". Последствием этого будет то, что "республиканцы будут вынуждены пойти на тактические уступки демократам и на некоторое время Америка может стать полуторапартийной страной", что окажет "сильное влияние на политическое будущее Соединённых Штатов".

Убеждённость половины американцев в краже выборов станет "постоянно действующим фактором политической нестабильности США".

Пилько справедливо подчёркивает, что конфликт между сторонниками и противниками Трампа – это на самом "борьба между двумя путями дальнейшего развития Америки". Часть её элиты делает ставку на глобализм, а другая – предлагает "сосредоточиться на собственно национальных интересах США и заняться решением целого комплекса перезревших социальных и экономических проблем".

При этом роль public enemy для команды Байдена "исполнит традиционно Россия".

Долго это, – считает Пилько, – не продлится, но ближайшие два-три года будут сложными для российско-американских отношений, которые традиционно установят новый рекорд по пробитию дна.

В общем, грядут "ужесточение санкций, информационная война, силовое давление". Двумя ключевыми направлениями последнего будут Ближний Восток и особенно Украина:

Следствием победы Байдена может стать расконсервирование конфликта в Донбассе и окончательный крах Минских "безальтернативных" договорённостей. Здесь у США есть огромные возможности для игры, которыми они без сомнения воспользуются.

В общем, как видим, прогнозы неутешительные. Но, как говорится, лучше горькая правда, чем сладкая ложь.