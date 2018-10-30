«Демократия в опасности»: как западные СМИ отреагировали на победу Болсонару в гонке за пост президента Бразилии

В западных средствах массовой информации развернулась кампания против избранного президента Бразилии Жаира Болсонару. Его победу на выборах многие медиа назвали «опасной» для демократии. Радикал и популист, получивший за свои эксцентричные высказывания прозвище Тропический Трамп, Болсонару одержал уверенную победу во втором туре, набрав 56% голосов. Массовую атаку на «недемократического» нового лидера страны эксперты объясняют тем, что на Болсонару не делала ставку ни одна из западных стран. Политологи считают, что теперь следует ожидать попыток «обесценить выбор» бразильцев, в том числе и с помощью акций протеста.

По результатам подсчёта 96,27% голосов, победу на президентских выборах в Бразилии одержал Жаир Болсонару. Бывший десантник, представляющий правую бразильскую Социал-либеральную партию, победил во втором туре, набрав 56% голосов. За его главного оппонента — представителя левой Партии трудящихся (ПТ) Фернанду Аддада — проголосовали 44% избирателей.

В честь победы Болсонару его сторонники устроили грандиозный праздник с фейерверками на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро. В то же время на центральных улицах Сан-Паулу начались столкновения между сторонниками Аддада и Болсонару.

Своему электорату Жаир Болсонару пообещал ликвидировать царящую повсеместно коррупцию и преступность, а также вернуть страну к «традиционным ценностям». Благодаря своей популистской кампании он получил прозвище Тропический Трамп: Болсонару неоднократно делал крайне резкие заявления и всячески старался подчеркнуть свою «неполиткорректность».

В сентябре в ходе предвыборной кампании на политика было совершено покушение. Во время встречи с избирателями в городе Жуиз-ди-Фора на него с ножом напал местный житель, которому удалось ранить Болсонару в живот. Злоумышленник заявил, что убить политика ему якобы «приказал Бог», однако позже выяснилось, что преступник в прошлом поддерживал левые партии и активно выступал против Жаира Болсонару в социальных сетях.

«Взял демократию в заложники»

Несмотря на то что Болсонару пользуется большой популярностью у бразильцев и одержал уверенную победу во втором туре выборов, англоязычные мейнстримные СМИ заявили, что его приход к власти будет означать конец либеральной демократии в Бразилии.

«Сторонник военной хунты Жаир Болсонару взял в заложники бразильскую демократию» — такое высказывание появилось на сайте телеканала France 24.

© France 24

«Приближающаяся победа Болсонару вызывает опасения за демократию» — материал с таким заголовком вышел в британской газете The Guardian.

© The Guardian

«Жаир Болсонару и извращение либерализма» — такая заметка была опубликована в журнале The Economist.

© The Economist

«Победа Болсонару станет проверкой для бразильской демократии», — пишет газета The Financial Times.

«Президент всех бразильцев»

Между тем политологи считают, что делать какие-либо выводы о дальнейшем политическом курсе Бразилии сразу после окончания выборов пока рано.

«Риторика Болсонару накануне выборов не внушала особого оптимизма — были очень жёсткие заявления, часто грубоватые. Но теперь мы видим, что это востребовано в данный исторический момент. Людям надоели беспорядок и коррупция. Бразильский электорат разуверился в политиках, и ему хочется от своего лидера, чёткости, энергичности, однозначных выводов и решений», — рассказал в разговоре с RT профессор факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Владимир Давыдов.

Reuters

Эксперт обратил внимание на то, что во время итогового выступления Болсонару окружали и темнокожие активисты, и множество женщин, о которых он неоднократно высказывался пренебрежительно.

«Он заявил, что будет президентом всех бразильцев, независимо от того, какого цвета их кожа, давно ли они здесь живут или только иммигрировали в страну, и от их сексуальной ориентации. Это показывает, что Болсонару вносит поправки в свою риторику и адаптируется к ситуации. Это внушает надежду на то, что новый лидер будет проявлять осторожность в своих международных делах, что очень интересует Россию, потому что с Бразилией у нас до сих пор были добрые отношения, которые вписывались в формулу стратегического партнёрства», — пояснил Давыдов.

По словам эксперта, крайне важно, чтобы Россия сохранила с Бразилией конструктивные отношения, выстроенные на основе взаимопонимания.

«Повод для шельмования»

В то же время политолог Александр Асафов в беседе с RT предположил, что западный истеблишмент и подконтрольные ему СМИ не примут ни одного самостоятельного кандидата, который не был ими одобрен, вне зависимости от его политической направленности.

«С точки зрения западной медиамашины его правые взгляды являются очевидным слабым местом, что всячески подчёркивается в различных заголовках и публикациях. Преференции западного мира относительно кандидатов в других странах связаны и с экономикой, и с идеологией, и с военной сферой — речь прежде всего идёт о поставках оружия», — пояснил политолог.

По словам Асафова, когда демократические институты приводят к власти не тех кандидатов, которые бы устраивали страны Запада, они перестают быть демократическими.

«В качестве примера можно взять допущения Папы Римского в отношении представителей ЛГБТ-сообщества. Бразильское конфессиональное общество показало, что такие течения им не востребованы. Поэтому очевидно, что кандидат, который не поддерживал такие идеологические и нравственные направления, стал пользоваться симпатией у населения. Но это же дало западной прессе повод для его шельмования», — отметил эксперт.

Недовольство выбором бразильцем со стороны западного истеблишмента может привести к проведению в стране контролируемых акций протеста и других моделируемых общественных выступлений, предупреждает Асафов.