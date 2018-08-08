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Демократия умерла в прямом эфире

08 августа 2018, 07:24  •  110 • Аналитика
В программе «Право голоса» Романа Бабаяна от 02.08.2018 г. обсуждалась тема «Смерть демократии». Учёные мужи рассуждали о том, «чего не было, нет и быть не может», об этом давно сказал Жан-Жак Руссо, хотя он всего лишь повторил древнегреческого философа Платона. Получается парадокс: хотя демократии нет, но что-то от неё якобы есть, и это что-то управляет нашим миром, и мы его обсуждаем. Или голову людям морочим? Кстати, Платон говорил ещё, что демократия – это власть демагогов, но до столь глубокого понимания демократии мы ещё не дошли.



Наши эксперты рассуждают о демократии как об определённом уровне доходов, образования, культуры и неких ценностей, в том числе избираемости власти, возможности влияния простых людей на власть, великой роли процедуры, честности, прозрачности и независимого суда. От кого независимо всё это, вот в чём вопрос? Всё это мантры, мантры… Все эти ценности могут быть при любой власти, учил Платон, ибо все виды власти, от тирании и монархии до олигархии и демократии-демагогии, могут быть и хороши, и плохи. Но каждой – своё время.



Госдеп США вновь обвинил Россию в подрывной деятельности против американской демократии. Установлено, что 23 аккаунта в сети «Фейсбук» вели скоординированную деятельность по разжиганию розни и ненависти в США, они заблокированы, американская демократия на какое-то время спасена! Вот о чём это говорит? Опять же, обратимся к Платону, который видел и расцвет, и крах греческой демократии: демагогия до добра не доведёт, но с ума легко сведёт. Демагогия имеет склонность скатываться в политическую шизофрению, истерию, и тогда беда, учил Платон, потому что государственный корабль оказывается в руках истериков. Поэтому двадцать три непонятного происхождения аккаунта в «Фейсбуке» могут угрожать российско-американским отношениям!

На этот раз в «Праве голоса» было высказано оригинальное мнение: торжество американской демократии – это Дональд Трамп! Ведь его избрали президентом США вопреки мнению «глубинного государства», оно никак не может его убрать, и он, фактически один, с немногими единомышленниками, противостоит сейчас истерии «вашингтонского болота» и фейк-ньюз. Да, пока противостоит, и уже объявил фейк-ньюз «врагами народа», ни много ни мало! Демагогия заразительна, и уже захватывает самого Дональда Трампа.

С другой стороны, феномен Трампа говорит о том, что так называемые американские «институты демократии», о которых так любят упоминать наши американисты, никакие не институты, или фейк-институты, потому что никак не защищают демократически избранного президента Трампа, но шельмуют его.

Как водится, эксперты вспомнили Уинстона Черчилля с его знаменитой звонкой фигурой речи: «Демократия очень плоха, но ничего лучшего не придумано». До сих пор она считается «доказательством» исключительности демократии и находится в обиходе. Мы всё не можем заметить, что это «доказательство» выдвинуто от имени кругов, претендующих на исключительность. По сути, Черчилль сказал, что власть его элитной группы лучшая, а власть всех других – заведомо хуже, это ловко вывернутый тезис о своей собственной исключительности. Поскольку демократии, как мы знаем, «никогда не было, нет и не будет».

Тем не менее, можно говорить о демократии как о самоназвании современного общества, раз уж мы все пользуемся этим словом. Но при этом нужно отдавать себе отчёт, что все её ценности, восходящие к древним грекам, условны. Сегодня к ним добавился феномен внушаемости (или зомбируемости) общества СМИ.

«Контролировать мысли американцев – это наша задача», — проговорилась телеведущая CNN, дочь самого Збигнева Бжезинского. То есть, пока можно управлять людьми с помощью внушений СМИ, американская демократия в порядке, а вот когда это перестаёт работать, в этом виноваты Дональд Трамп и подрывная деятельность России. Поруганный светоч американской демократии Хиллари Клинтон и предвыборный штаб Демократической партии, погоревшие на мошенничестве и подтасовках, – вот будущее американской демократии, когда перестанут действовать машины внушений вроде CNN.
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Демократия при древних греках всё-таки опиралась на авторитет богов, в которых люди тогда верили, современная же демократия – это подконтрольная закулисным кукловодам «машина голосования», дающая формальное право на власть, легитимность. Но под этой машиной нет никаких авторитетов, никаких богов, под нею – космическая пустота, и в этом нищета сегодняшней демократии в сравнении с древнегреческой.

Возьмём, к примеру, новоизбранного французского президента Макрона, который явился из ниоткуда силою пропаганды СМИ, за полгода легко развалил всю систему французской демократии и стал демократически избранным президентом Франции. Отдадим ему должное – он ловкий демагог, однако о чём это говорит? За демократию сегодня выступает оппозиция, пока она оппозиция, для неё это способ прорваться во власть, взять власть для группы лиц, демократическая же риторика используется в качестве политического лома.

Прелесть современной демократии в безответственности этой «макроновской» власти, якобы ответственной перед народом: поменяют одного публичного демагога на другого, списав на него все грехи, и «глубинное государство» может властвовать дальше.

Можно согласиться с экспертами «Права голоса», что «демократия – это красивое слово». Настолько красивое, что способно морочить людям голову тем, чего нет, намекая, что оно как бы есть. На этом красивом слове и мифе, стоящем за ним, держится сегодня наш мир.

Многие понимают, что это чревато великими опасностями. «Демократию мы приветствуем, но, от греха, не практикуем», — пошутил в конце передачи Роман Бабаян. Хотя ничего смешного в этом нет, это способ выжить в условиях торжества демагогического бреда. Непонятно одно: почему все боятся сказать, что демократия — это такая же утопия, как коммунизм. И родились они вместе, как Каин и Авель.

Заметим, в отличие от никогда не существовавшей демократии, существовали и многого добились империи и монархии, начиная с тысячелетнего Рима, в общем, они и создали мир, в котором мы сегодня живём. Сегодняшние США, Россия и Китай, по сути, империи, хотя мы дружно делаем вид, что они якобы разного рода демократии. Но они могут действительно стать демократиями…
Автор: Виктор Каменев

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