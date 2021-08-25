«Демократия только в виде лозунгов»: как развивается кризис с мигрантами на границах между Польшей, Литвой и Белоруссией

ООН и Совет Европы обратились к Польше и Литве с призывом соблюдать установленные международными организациями стандарты в отношении беженцев, допуская их на свою территорию и оказывая всю необходимую помощь. В свою очередь, Вильнюс считает, что прибывающих в Европу мигрантов вряд ли можно считать беженцами, а в Варшаве заявили, что намерены построить на границе с Белоруссией новый забор. Между тем в Минске утверждают, что беженцы подвергаются насилию со стороны литовских и польских пограничников. По мнению экспертов, заявления со стороны Польши и Литвы о демократии и следовании европейским принципам существуют только в виде лозунгов.

Международные организации, среди которых структуры Европейского союза и Организации Объединённых Наций, в последние дни обратились с призывом к Литве и Польше с просьбой допустить на свои территории мигрантов, застрявших на границе с Белоруссией. Так, комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович призвала Вильнюс не забывать своих обязательств по соблюдению прав человека.

«Очень важно, чтобы члены Совета Европы, сталкиваясь с миграционными вызовами, соблюдали стандарты, предусмотренные в Европейской конвенции по правам человека и в Конвенции о беженцах 1951 года, а также в других основных юридических документах», — указала комиссар СЕ в письме премьер-министру Литвы Ингриде Шимоните. Её слова приводят местные СМИ.

При этом Миятович констатировала, что условия размещения прибывающих в Литву мигрантов сравнимы с содержанием под стражей.

В то же время в управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) высказали обеспокоенность из-за действий властей Польши, которые не пропускают на свою территорию 24 мигранта, пытавшихся попасть в страну в районе населённого пункта Уснаж-Гурны.

«Хотя мы признаём существование проблем, связанных с увеличением числа людей, въезжающих в Польшу, мы обращаемся к польским властям с просьбой предоставить этим людям доступ на территорию, немедленно оказать им медицинскую помощь, юридическую и социально-психологическую поддержку», — пояснили в УВКБ.

В представительстве ООН также признали, что страны самостоятельно осуществляют пограничный контроль, но при этом напомнили, что должны соблюдаться права человека, включая право на убежище.

О напряжённости на белорусско-польской границе также заявлял президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, Варшава устроила пограничный конфликт.

«Что сделали поляки? Они отловили — иначе не скажешь — около 50 человек на территории Польши, которые, как они признались, шли в Германию, куда их позвала муттер Меркель. И под угрозой оружия, стреляя поверх голов, выдавили их на границу с Белоруссией. Естественно, они шли в Германию, в Белоруссию они идти не хотят. Таким образом, Польша устроила пограничный конфликт на границе, нарушив государственную границу Белоруссии», — заявил Лукашенко 23 августа в ходе внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

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Ранее белорусские власти сообщали о насильственных действиях в отношении беженцев со стороны Польши и Литвы. Так, по данным местного СК, в начале августа вблизи белорусско-литовской границы в районе населённого пункта Бенякони пограничники Белоруссии обнаружили 39-летнего гражданина Ирака с многочисленными телесными повреждениями, который находился в тяжёлом состоянии. Сообщалось, что он скончался, несмотря на оказанную медпомощь.

4 августа белорусские пограничники сообщили, что лица в военной форме Литвы предприняли попытку «агрессивного выдворения восьмерых мигрантов» на территорию Белоруссии. Утверждалось, что во время инцидента одному из беженцев стало плохо, ему оказали медпомощь и доставили его в медучреждение на территории Белоруссии.

О похожем инциденте с выдворением мигрантов белорусские пограничники также сообщали 8 августа.

10 августа в погранохране Белоруссии сообщили, что литовские пограничники переместили на линию литовско-белорусской границы беременную женщину без сознания, оставив её там. Пресс-служба Погранкомитета Белоруссии опубликовала видеозапись, на которой, как утверждается, запечатлены действия литовских силовиков.

Позднее в соцсетях белорусского Погранкомитета появилось видео с другим избитым мигрантом. По словам мужчины, он подавал ходатайство о предоставлении статуса беженца в этом государстве — члене ЕС. В Погранкомитете Белоруссии опубликовали кадры, на которых, как утверждают пограничники, зафиксировано оказание помощи беженцу на польско-белорусской границе.

Также пограничники сообщали о группах мигрантов из Индии и Кубы, которые, по данным Погранкомитета, подверглись «насилию и пыткам».

В Погранкомитете республики опубликовали видеоматериал, на котором, как утверждается, запечатлены насильственные действия литовских пограничников в отношении беженцев.

18 августа группа беженцев, состоящая в основном из граждан Афганистана, организовала стихийный лагерь в знак протеста против того, что литовские пограничники не дают им возможность подать прошения о предоставлении убежища и вытесняют на территорию Белоруссии.

«При этом Польша пытается исказить реальную картину происходящих событий. Для оправдания перед международной общественностью своих незаконных действий и подготовки ангажированных репортажей приглашены журналисты», — заявили в Погранкомитете Белоруссии.

«Следование демократии и принципам ЕС существует только в виде лозунгов»

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов назвал события, происходящие на границах Белоруссии со странами Европы, «настоящей гуманитарной катастрофой», сравнимой с кризисом, который наблюдался в 2015 году. По его словам, нарушения прав человека со стороны Литвы и Польши очевидны.

«Если мигранты идут через Турцию и другие страны в Польшу и Польша их не принимает, то это плохо с точки зрения ЕС, а если они идут через Белоруссию в Польшу, то у ЕС начинается когнитивный диссонанс — это якобы происки Лукашенко. Поэтому лидеры ЕС находятся в сложной ситуации, достаточно трудно предсказать, как они выберутся из неё. Скорее всего, они займут страусиную позицию — попытаются сделать вид, что никакой проблемы не существует», — заметил собеседник RT.

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В свою очередь, старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко полагает, что проблема мигрантов будет только нарастать в связи с событиями в Афганистане.

«Ранее в Белоруссии действовал закон по вопросам регулирования нелегальной миграции между пограничными странами, но Минск его аннулировал в связи с введёнными санкциями ЕС. От властей стран Запада ожидалось обращение к диалогу и поиску компромиссных решений, а не силовых. Если брать с точки зрения гуманитарной и политической, то действия Литвы и Польши показывают, что заявления о демократии, следовании каким-то европейским принципам существуют только в виде лозунгов. На практике это существует в форме применения силы, насильственного вытеснения. Я уже не говорю о том, что это идёт вразрез с принципами ЕС, который требует предоставлять беженцам возможность расположиться, а потом решать вопрос с ними», — пояснил эксперт в беседе с RT.

Позиция Вильнюса и Варшавы

Между тем премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните не считает, что прибывающих в страну мигрантов стоит воспринимать как беженцев. По её мнению, значительная часть мигрантов прибыли в Европу по экономическим причинам.

«Возникают серьёзные сомнения, соответствуют ли в данном случае нелегальные мигранты определению, данному в Конвенции о беженцах 1951 года», — приводит её слова LRT.

В свою очередь, глава правительства Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что Евросоюз поддерживает Варшаву в вопросе принимаемых мер в контексте миграционного кризиса на границе с Белоруссией.

Он добавил, что находится в постоянном контакте с представителями ЕС, Литвы, Латвии и Эстонии. Общая цель заключается в том, чтобы остановить «попытку дестабилизировать восточную границу» Польши и стран Прибалтики, сообщает «Польское радио».

В то же время глава польского Минобороны Мариуш Блащак сообщил о намерении Варшавы построить на границе с Белоруссией новый забор.

Добавим, что литовские власти объявили о планах по строительству новой физической преграды на границе с Белоруссией ещё в июле.

«Главенствующий принцип здесь — «только не к нам»

Как отметил бывший заместитель председателя Европейского совета по делам беженцев и изгнанников Кит Бест в эфире RT, строительство физических заграждений для недопущения мигрантов на территорию страны не станет решением проблемы.

«Мы помним, как в 2015 году Венгрия построила стену от беженцев, направляющихся в страну из Сербии. В данном случае мы, похоже, наблюдаем подобные меры конкретно в отношении Белоруссии. Литва сейчас на деньги ЕС тоже пытается построить стену от Белоруссии (по той же причине, что и Польша), хотя вообще это похоже на эндемическую проблему: людям постоянно хочется строить стены. Увы, они не особо эффективны для достижения тех целей, которые ставят перед собой инициаторы таких проектов», — сказал Бест.

По его словам, налицо один из крупнейших провалов Евросоюза как института: «Главенствующий принцип здесь — «только не к нам». Каждая страна претендует на исключительность, заявляя, что не готова принять беженцев».

Он подчеркнул, что мировое сообщество должно вместе работать над решением проблемы.

«Ответ здесь такой: прийти к международному соглашению о том, как справляться с притоком мигрантов в результате войн, репрессий или смены режима. Нужно, чтобы страны работали сообща, решали эти вопросы не по отдельности, возводя какие-то стены, но общими, скоординированными усилиями», — пояснил бывший заместитель председателя Евросовета по делам беженцев и изгнанников.