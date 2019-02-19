Демократия под видом гуманитарной помощи: Какую провокацию готовят США

Автор:

Курганов Дмитрий

Пряники от Трампа и Гуайдо

Президент США Дональд Трамп 3 февраля признал, что «применение» американских военных на территории Венесуэлы вполне возможно. Спустя более чем две недели глава Белого дома вернулся к этой теме. На этот раз он обратился к чиновникам и служащим венесуэльской армии с призывом отвернуться от Николаса Мадуро.

По словам Трампа, если они сделают это сейчас и примут «щедрое предложение» временного президента Хуана Гуайдо (провозгласил себя в этом статусе при поддержке ряда стран, включая США, 23 января), то попадут под амнистию, что позволит им жить спокойно, вернувшись к своим семьям. В противном случае поддерживающие Мадуро могут «лишиться всего».

Американский лидер отметил, что власти США продолжают рассматривать «все варианты» перехода власти к Гуайдо, однако хотят, чтобы всё-таки это произошло мирным путём. Также Трамп потребовал от венесуэльских военных не выполнять приказов Мадуро и пропустить гуманитарную помощь, которая в скором времени поступит в страну с территории Колумбии. Глава Белого дома подчеркнул, что применение силы и соответствующие угрозы против представителей оппозиции, включая мирных протестующих, неприемлемы и что силовым структурам необходимо отказаться от таких действий.

И снова о демократии

Что подразумевает Трамп под «всеми вариантами», догадаться нетрудно. Президент США в очередной раз произнёс слова о необходимости «вернуть демократию в Венесуэлу». Вашингтону не привыкать использовать для этого годами проверенные способы, которые ощутили на себе Ливия, Ирак, Сирия – и это только самые красочные примеры. Благодарно ли мирное население этих стран американским «помощникам»? Разрушенные дома, усилившийся голод и нищета, окончательно добитая экономика – за такие последствия сложно быть благодарным. Однако власти США продолжают настаивать на своём, теперь – в Венесуэле.

Причём надо отдать должное Трампу. Американский лидер говорит то, что вынужден говорить, но делает это, используя максимально обтекаемые в сложившихся обстоятельствах формулировки. Давление на президента США внутри страны оказывается колоссальное, а американские политические деятели позволяют себе иногда говорить такое, что, если бы это прозвучало от Трампа, вероятность третьей мировой войны резко бы возросла.

Гуманитарная помощь идёт в прорыв

Х. Гуайдо. Фото: www.globallookpress.com

Х. Гуайдо. Фото: www.globallookpress.com

23 февраля исполнится месяц с того дня, как Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом Венесуэлы. Именно на эту дату намечен ввоз гуманитарной помощи через границу с Колумбией. Официальный Каракас выступил против американских подачек, однако, судя по вчерашнему выступлению Трампа, Вашингтон это нисколько не смущает.

Ещё до обращения президента США к венесуэльским военным и чиновникам официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ожидающаяся поставка гуманитарной помощи является не чем иным, как основательно спланированной провокацией, поддерживаемой властями Колумбии. Дипломат отметила, что позиция официального Каракаса будет использована для провоцирования пограничников и военнослужащих на применение силы. Результатом «прорыва» может стать раскол в венесуэльской армии, а в случае жертв будет повод для ввода войск других стран.

По словам Захаровой, сама по себе готовящаяся гуманитарная помощь представляется весьма лицемерной на фоне огромного ущерба, который наносят Венесуэле зарубежные санкции. Что такое десятки миллионов долларов по сравнению с 345 миллиардами потерь экономики страны за последние пять лет. И если уж действительно ставится цель помочь людям, то почему бы не задействовать для этого специализированные учреждения ООН? Судя по всему, намерения у США заключаются не только в этом.

Что бы ни вещали из Вашингтона о том, что рестрикции направлены против неугодного режима «узурпатора Мадуро», они бьют и по простым венесуэльцам. После того как в 2017 году Трамп подписал указ, запрещающий любым компаниям, имеющим счета в американских банках, проводить финансовые операции с Венесуэлой, страна лишилась десятков уже подписанных контрактов на поставку социально важных товаров, включая крайне необходимые медикаменты. По словам бывшего министра здравоохранения Венесуэлы Антониеты Капорале, оппозиция делает всё возможное, чтобы не допустить компании к сотрудничеству с правительством Мадуро. Постоянная блокада и информационные атаки приводят к тому, что люди остаются без помощи. Страдают в первую очередь онкологические больные и сердечники.

Задания для учёных

Тем временем законный президент Венесуэлы Николас Мадуро на встрече с учёными сообщил, что без гуманитарной помощи страна не останется. По его словам, уже в среду, 20 февраля, в Каракас прибудут 300 тонн груза из России, преимущественно это медикаменты. Мадуро подчеркнул, что эта гуманитарная помощь полностью легальна, явно имея в виду, что этим она принципиально отличается от «предложенной» США.

Н. Мадуро. Фото: www.globallookpress.com

На той же встрече глава Боливарианской Республики заявил, что Венесуэла – мирная страна без каких-либо колонизаторских замашек, однако для защиты ей необходима собственная система вооружений.

У Венесуэлы есть тысячи ракет, и нужно объединить все мозги, знания, любовь, страсть, чтобы Венесуэла имела свою собственную, хорошо структурированную систему обороны, чтобы могла жить в мире, чтобы никто с нами не связывался, а мы не будем связываться ни с кем,

– цитирует Мадуро РИА Новости.

Любопытно, что встреча венесуэльского лидера с учёными, как и многие другие выступления, транслировалась в Twitter и Periscope. При этом Мадуро пожаловался, что является единственным человеком, которого цензурируют в социальных сетях, из-за чего он не может защищаться от постоянных нападок. Он признал, что в нынешних реалиях невозможно отказаться от использования западных технологий. Вместе с тем президент Венесуэлы призвал лучшие умы страны приложить все усилия для создания собственной системы коммуникаций, чтобы впредь не подвергаться «постоянной политической и психологической дестабилизации» со стороны хозяев современных технологий.

Простым венесуэльцам этот аспект противостояния с Западом, скорее всего, не так важен. А вот то, что касается производства семян внутри страны вместо импорта из других государств, о чём также сказал Мадуро, намного им ближе. Привыкшая к постоянному потоку нефтедолларов венесуэльская экономика резко просела из-за американских санкций, что поставило население в условия постоянного выживания. Гиперинфляция с уже семизначными процентами подкосила даже тех, кто раньше жил в относительном достатке. Страна, долгие годы закупавшая на вырученные от продажи нефти деньги львиную долю потребляемых товаров, теперь вынуждена перестраиваться. Пока многие люди до сих пор верят пламенным речам своего лидера. Вопрос в том, не поздно ли он спохватился. США со своей «помощью» уже близко.