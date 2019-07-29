«Демократия от Пашиняна» держит первого политзаключенного Армении за решеткой

Обвинение бывшего главы Армении Роберта Кочаряна в попытке свержения конституционного строя (напомним, он объявил чрезвычайное положение во время беспорядков после выборов в марте 2008-го) выглядит откровенно бредово. Он был действующим главой государства, а после наведения порядка в положенный срок ушел со своего поста. Грубейшее нарушение законодательства и в том, что попрана норма об иммунитете действующего президента. Но как бы ни указывали на беспредел и правозащитники, и МИД России - Ереван закрывает глаза на эти аргументы.

Зачем этот арест нужен? Месть от нынешних властей Армении. В том числе действующего премьер-министра Никола Пашиняна. Подтверждает ее и попавшая в YouTube запись телефонных разговоров между директором службы национальной безопасности Армении и самим Пашиняном. Из записи ясно, что нынешний премьер лично отдал приказ посадить Кочаряна.

Также в Армении оказывают давление на суды, чтобы те не выпускали Кочаряна на свободу. Хотя за него предлагали залог и личное поручительство руководители Нагорного Карабаха.

Все дошло до того, что апелляционный суд, в который было передано дело экс-президента, отказался предоставить слово защите Кочаряна, выслушав только обвинителей. После апелляционный суд направил запрос в конституционный суд республики с вопросом: «Можно ли Кочаряна судить по этому обвинению вообще?» А все это время на членов семьи Кочаряна в Армении заводятся уголовные дела, в их адрес звучат угрозы. Понятно, что и это с целью давления на экс-президента.

Конституционный суд вынесет свое решение 29 августа. Тем временем Кочарян продолжает сидеть за решеткой. Экс-президента Армении можно считать политзаключенным. Об этом свидетельствуют критерии Резолюции 1900 ПАСЕ. И появление первого политзаключенного в постсоветской Армении - зримое «достижение» первого года «демократии от Пашиняна».