Демократия как латентная диктатура криминала • 12 • Аналитика

Всё течёт, всё меняется. Меняется и отношение людей к общественным явлениям. Интересно, на мой взгляд, как менялось мнение в отношении демократии.





В 80-х годах прошлого столетия демократия была градом на холме для всей прогрессивной интеллигенции страны — от Андрея Сахарова до Валерии Новодворской. Само это слово произносили с придыханием от восхищения и возжелания. Поэтому, когда борец с привилегиями Ельцин, следуя схеме действий предыдущего революционера, забрался на танк, все свободные от работы и учёбы москвичи с энтузиазмом его поддержали. Ведь, в отличие от китайских властей, остановивших беспорядки на площади Тяньаньмэнь, советское руководство уже не имело политической воли и танки находились на улицах лишь для антуража.



Толпа получила демократию западного розлива, которая мнилась самым большим счастьем в этом мире. Но вскоре поняла, что это не совсем так, поскольку всё вокруг стало стремительно рушиться. Попытка сдержать процесс была пресечена расстрелом Верховного Совета из танковых пушек под аплодисменты всего мирового, самого прогрессивного и гуманного сообщества.



Людская кровь, пролитая на московских улицах новым режимом, привела к резкой перемене отношения к старому идеалу. Народ осознал, что реальная демократия – не такая белая и пушистая, как пели забугорные голоса. Появились высказывания типа: теперь за демократию будут стоять только законченные негодяи и безнадёжные идиоты. Или: порядочные люди должны бороться не за демократию, а против этого мирового зла.



Изменилось отношение и к СМИ, которые стали называть то СМПО (средства массовой психологической обработки), то СМПП (средства массового психологического поражения). Появилось осознание, что почитаемая прежде «свободная пресса» наравне с Голливудом на самом деле представляет собой пропагандистский аппарат Белого дома и Вестминстера.



Однако эти мысли остались в основном в прошлом вместе с малотиражными «совковыми» изданиями, ибо информационный мейнстрим отстаивал прямо противоположную позицию, все эти десятилетия усердно отмывая новый режим добела.



Но образ демократии всё равно сильно потускнел. История неопровержимо свидетельствует, что демократы совершили столько преступлений, что до них не дотягивают даже нацисты. Так, если фашисты уничтожили десятки миллионов людей, то демократы в своё время практически истребили население двух материков: Сев. Америки и Австралии. А концентрационные лагеря для мирных жителей Гитлер скопировал у английских демократов, которые первыми применили их против женщин, детей и стариков в ходе англо-бурской войны. Да и многие демократические и нацистские установки похожи как близнецы. Например, нацисты утверждают своё право на убийство «унтерменшей» — людей, которых они объявили не соответствующим званию человека. А демократы утвердили право взрослых на убийство нерождённых детей, лишив этих детей звания человека своими законами. Если просмотреть материалы по абортам в России после перестройки, то увидим, что демократическим режимом убито уже намного больше людей, чем это смогли сделать фашисты за четыре года самой страшной войны.



Почему же такое несоответствие между имиджем демократии, создаваемым «независимыми СМИ», и реальностью?



Рассмотрим основу демократической власти — всеобщие равноправные выборы. Поскольку в сегодняшнем урбанизированном обществе люди не знают даже соседей по лестничной клетке, то выбор при голосовании они осуществляют исключительно исходя из того, кого «независимые СМИ» преподнесут лучше. А лучше они пропиарят того, кто больше им заплатит. А больше заплатит им тот, у кого денег больше. А больше их у того, кто больше украдёт. Ибо априори заработать много денег нельзя, много денег можно только украсть. В результате к власти безальтернативно приходит самый «успешный» криминал, который от имени народа устанавливает свой порядок, беспощадность которого он демонстрирует, когда считает нужным. Как это было с расстрелом оппозиционного Верховного Совета.



В этом вся суть латентной, но реальной диктатуры криминала при демократии.



Таким образом, как видим, демократические выборы — такая же фикция, как свободная пресса.



Интересно в данной плоскости выглядит и современная ситуация с коронавирусом. Обвинение американцев в адрес китайцев сразу мне напомнило древний воровской приём: когда вор осуществлял кражу, он первым начинал кричать «держи вора», чтобы запутать окружающих.



Настораживает и то, что сами американцы против независимого расследования истории с вирусом. Учитывая то, что они применяли биологическое оружие ещё против индейцев, можно говорить о том, что это возможно и сейчас. Тем более, что американскими биологическими лабораториями утыкана вся Евразия.



Спецоперация по распространению коронавируса с китайской территории вполне может нанести значительный вред нынешнему главному геополитическому сопернику США. Но здесь Китай может быть лишь побочной целью. Главной может быть победа демократической партии на предстоящих выборах в Штатах. Ведь демократы представляют интересы «глубинного государства».



В пользу этого говорит то, что Трамп не оценил реальной угрозы вируса в самом начале. Значит, специалисты не донесли её до президента по какой-то причине. Настораживает и масштаб жертв, которые американский народ понёс из-за несвоевременно принятых мер. Они буквально зашкаливают и однозначно будут вменены в вину Трампу непосредственно перед выборами. Кстати, большинство умерших в США не подлежит вскрытию, что даёт возможность записывать в жертвы COVID всех подряд.



Я не британский экс-министр, поэтому не могу позволить себе скатиться до вульгарной позиции: у меня нет доказательств, но у меня нет сомнений… Конечно же, ситуация с пандемией требует серьёзного и объективного расследования. Однако очень уж органично складываются эти предположения в одно законченное целое. Всё течёт, всё меняется. Меняется и отношение людей к общественным явлениям. Интересно, на мой взгляд, как менялось мнение в отношении демократии.В 80-х годах прошлого столетия демократия была градом на холме для всей прогрессивной интеллигенции страны — от Андрея Сахарова до Валерии Новодворской. Само это слово произносили с придыханием от восхищения и возжелания. Поэтому, когда борец с привилегиями Ельцин, следуя схеме действий предыдущего революционера, забрался на танк, все свободные от работы и учёбы москвичи с энтузиазмом его поддержали. Ведь, в отличие от китайских властей, остановивших беспорядки на площади Тяньаньмэнь, советское руководство уже не имело политической воли и танки находились на улицах лишь для антуража.Толпа получила демократию западного розлива, которая мнилась самым большим счастьем в этом мире. Но вскоре поняла, что это не совсем так, поскольку всё вокруг стало стремительно рушиться. Попытка сдержать процесс была пресечена расстрелом Верховного Совета из танковых пушек под аплодисменты всего мирового, самого прогрессивного и гуманного сообщества.Людская кровь, пролитая на московских улицах новым режимом, привела к резкой перемене отношения к старому идеалу. Народ осознал, что реальная демократия – не такая белая и пушистая, как пели забугорные голоса. Появились высказывания типа: теперь за демократию будут стоять только законченные негодяи и безнадёжные идиоты. Или: порядочные люди должны бороться не за демократию, а против этого мирового зла.Изменилось отношение и к СМИ, которые стали называть то СМПО (средства массовой психологической обработки), то СМПП (средства массового психологического поражения). Появилось осознание, что почитаемая прежде «свободная пресса» наравне с Голливудом на самом деле представляет собой пропагандистский аппарат Белого дома и Вестминстера.Однако эти мысли остались в основном в прошлом вместе с малотиражными «совковыми» изданиями, ибо информационный мейнстрим отстаивал прямо противоположную позицию, все эти десятилетия усердно отмывая новый режим добела.Но образ демократии всё равно сильно потускнел. История неопровержимо свидетельствует, что демократы совершили столько преступлений, что до них не дотягивают даже нацисты. Так, если фашисты уничтожили десятки миллионов людей, то демократы в своё время практически истребили население двух материков: Сев. Америки и Австралии. А концентрационные лагеря для мирных жителей Гитлер скопировал у английских демократов, которые первыми применили их против женщин, детей и стариков в ходе англо-бурской войны. Да и многие демократические и нацистские установки похожи как близнецы. Например, нацисты утверждают своё право на убийство «унтерменшей» — людей, которых они объявили не соответствующим званию человека. А демократы утвердили право взрослых на убийство нерождённых детей, лишив этих детей звания человека своими законами. Если просмотреть материалы по абортам в России после перестройки, то увидим, что демократическим режимом убито уже намного больше людей, чем это смогли сделать фашисты за четыре года самой страшной войны.Почему же такое несоответствие между имиджем демократии, создаваемым «независимыми СМИ», и реальностью?Рассмотрим основу демократической власти — всеобщие равноправные выборы. Поскольку в сегодняшнем урбанизированном обществе люди не знают даже соседей по лестничной клетке, то выбор при голосовании они осуществляют исключительно исходя из того, кого «независимые СМИ» преподнесут лучше. А лучше они пропиарят того, кто больше им заплатит. А больше заплатит им тот, у кого денег больше. А больше их у того, кто больше украдёт. Ибо априори заработать много денег нельзя, много денег можно только украсть. В результате к власти безальтернативно приходит самый «успешный» криминал, который от имени народа устанавливает свой порядок, беспощадность которого он демонстрирует, когда считает нужным. Как это было с расстрелом оппозиционного Верховного Совета.В этом вся суть латентной, но реальной диктатуры криминала при демократии.Таким образом, как видим, демократические выборы — такая же фикция, как свободная пресса.Интересно в данной плоскости выглядит и современная ситуация с коронавирусом. Обвинение американцев в адрес китайцев сразу мне напомнило древний воровской приём: когда вор осуществлял кражу, он первым начинал кричать «держи вора», чтобы запутать окружающих.Настораживает и то, что сами американцы против независимого расследования истории с вирусом. Учитывая то, что они применяли биологическое оружие ещё против индейцев, можно говорить о том, что это возможно и сейчас. Тем более, что американскими биологическими лабораториями утыкана вся Евразия.Спецоперация по распространению коронавируса с китайской территории вполне может нанести значительный вред нынешнему главному геополитическому сопернику США. Но здесь Китай может быть лишь побочной целью. Главной может быть победа демократической партии на предстоящих выборах в Штатах. Ведь демократы представляют интересы «глубинного государства».В пользу этого говорит то, что Трамп не оценил реальной угрозы вируса в самом начале. Значит, специалисты не донесли её до президента по какой-то причине. Настораживает и масштаб жертв, которые американский народ понёс из-за несвоевременно принятых мер. Они буквально зашкаливают и однозначно будут вменены в вину Трампу непосредственно перед выборами. Кстати, большинство умерших в США не подлежит вскрытию, что даёт возможность записывать в жертвы COVID всех подряд.Я не британский экс-министр, поэтому не могу позволить себе скатиться до вульгарной позиции: у меня нет доказательств, но у меня нет сомнений… Конечно же, ситуация с пандемией требует серьёзного и объективного расследования. Однако очень уж органично складываются эти предположения в одно законченное целое. И. Бондарев Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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