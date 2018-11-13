Демократия для украинцев подорожала: названа стоимость выборов президента Украины

ЦИК Украины подсчитал, что в 2019 году президентские выборы, которые являются основой демократии, обойдутся стране на 20% дороже, чем в 2014 году. Их стоимость составит около 86 млн долларов.

Всего, по данным Центризбиркома Украины, бюджет страны потратит на предстоящие весной 2019 года президентские выборы более 2,3 млрд гривен, это около 86 млн долларов.

На первый тур выборов президента Украины предусмотрено 1,5 млрд гривен, ан второй — 848 млрд гривен. При этом по сравнению с предыдущими выборами затраты возросли почти на 20%. В 2014 году украинцы через бюджет заплатили за право демократично выбрать главу государства 1,97 млрд гривен.