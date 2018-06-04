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Демократия — власть демагогов. Защита либералов

04 июня 2018, 07:09  •  146 • Аналитика
Фейковым «убийством» Аркадия Бабченко, громогласными обвинениями в этом России и Путина и последующим его воскрешением из мёртвых Порошенко, Луценко и Грицак так классно подставили весь коллективный Запад с его подобными провокациями, что даже видавшие виды фейк-СМИ вроде CNN (определение президента США) вздрогнули, увидев своё отражение в этой бандеровской провокации. «Это настоящая дикость», — выдала в эфир либеральнейшая CNN репортаж Джилл Догерти. Шон Уокер в The Guardian сокрушается: «Инсценировка убийства Бабченко нанесла больше вреда».



Отравление Скрипалей в Солсбери, малайзийский «Боинг», допинговый скандал и «сговор Трампа с Путиным» — всё разом опошлил этот воскрешённый СБУ из мёртвых Бабченко, высмеял и довёл до маразма. Простит ли всё это Порошенко коллективный Запад?


Защита либералов в этой ситуации простая: по возможности не замечать и побыстрее замолчать. Поддержать этот фарс даже фейковые западные СМИ не могут, уже отказались. Поскольку поддержать этот фарс значит приравнять свои «спецоперации» к этой глупости, к этому анекдоту. Запад же считает свои провокационные обвинения России не глупыми, а сделанными очень даже умно. Промолчать невозможно, на международную новость нужно как-то реагировать. Осудить неудобно, по известному либеральному демократическому принципу: "Хоть это и сукины сыны, но это наши сукины сыны". Остаётся замолчать, забыть, как страшный сон.

В этом единственный положительный для нас момент: западные СМИ не будут раскручивать фейковую историю с Бабченко, в конце концов, Бандера расшиб лоб сам себе. Правда, здесь возникает коллизия: воспользуются ли этим обстоятельством старший научный сотрудник Диана Френсис и Атлантический совет США, пророчествовавшие Порошенко многие потрясения и беды? Очень удобный случай представился.

Однако вернёмся к нашим баранам, к нашим либералам, которые в связи с убийством Бабченко и затем его воскрешением оказались в положении баранов. Сергей Станкевич в «60 минутах» взывает к украинскому и мировому сообществу: нельзя «в тёмную» использовать международные институты, нельзя выставлять обман геройством, а Киеву нужно извиниться, чтобы восстановить доверие, иначе всё исходящее из Киева будет восприниматься в контексте этой мистификации. И каковы шансы, что извинится?

Станкевичу ответил социолог из Донбасса Евгений Копатько: «Это информационная война, ничего человеческого там давно нет. Морали там нет и не будет, бандеровцы вас за людей не считают. Разве события в Югославии отличаются от украинских? И в ваши студии приезжают такие же бандеровцы, как Бабченко…» Сильно ответил, и не только Станкевичу.

Трое наших либералов из телеларца, Надеждин, Рыбаков и Некрасов, опять заняли «умную позицию» — над схваткой, и рассуждают: это всё безобразия на Украине, но нам нужно заниматься самими собой. Как умно-то! Над их страной куражатся, а наши богатыри ума дезертировали.

Надеждин всё-таки извернулся, предположил, что какой-нибудь умный генерал из ФСБ решил фейковым звонком на Украину разыграть СБУ, за что бандеровский эксперт-дипломат Трюхан ему благодарно улыбнулся. Наших киприотов-патриотов, их московских друзей никаким Бабченко не прошибёшь, они найдут уважительные причины и его не замечать.

Отдельно стоящий эксперт из вроде бы Института актуальной экономики Никита Исаев прибегнул к стандартному демагогическому приёму: всё обобщить, всех поставить на одну доску: мы ничем не лучше, и дошёл до ледоруба Меркадера и Троцкого, приравнял фейковое убийство к реальному, аналитик! Однако об убийстве Патриса Лумумбы и десятках покушений ЦРУ на Фиделя Кастро в этот же исторический период не вспомнил.

И перевёл стрелки на более важную проблему: сегодня это уже не былая «французская картошка в Москве», а ставленник Госдепа в Армении Никол Пашинян. Душат нас, а мы обсуждаем фейковое убийство Бабченко. Оно-то фейковое, но даже в этом фейке обвинили Россию, а Исаевым на это плевать.
Стабильность для России: что мешает сказке стать былью?


Кто же всё-таки наши либералы? Колонна киприотов-патриотов, которую наши центральные СМИ используют в качестве прививки от либеральных благоглупостей? Или новейшее издание Деларю, «великодушием смягчающих сердца»? «Вонзил кинжал убийца нечестивый в грудь Деларю. Тот, шляпу сняв, сказал ему учтиво: благодарю».

В Древней Греции, этом образце демократии, на которую так любят указывать при случае наши демократы и либералы, подобных киприотов-патриотов и примкнувших к ним актуальных экономистов наказывали изгнанием из страны, даже Сократа не пожалели, только он отказался покинуть Грецию и принял яд. Иногда жалеешь, что Россия не демократия, а нормальное государство…
Автор: Виктор Каменев

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