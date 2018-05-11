Демократия – это власть демагогов • 8 • Аналитика







А всё ли в порядке с «западной демократией», с высот которой Россию уже на протяжении веков поливают грязью западные профессиональные демократы, родившие, между прочим, гитлеровский фашизм, который ведь демократически пришёл к власти в Германии? Фашизм/нацизм — это случайность или закономерность развития западной демократии? А сегодняшний сознательно распространяемый по миру «управляемый демократический хаос» — это путь к какой демократии?





Удивительно, но всё здание западной демократии держится на одном якобы бесспорном аргументе, который всегда приводят в спорах как последний довод, который Черчилль превратил в фигуру речи: «Демократия очень несовершенна, но ничего лучшего человечеством не придумано». И ссылаются обычно при этом на Древнюю Грецию, расцвет которой обеспечила якобы греческая демократия.



Русский советский философ Алексей Лосев (1893–1988), специализировавшийся на античном мире, много писал о «просвещенческой лжи» западных публицистов об античности, с тем чтобы обосновывать ею свои собственные концепции. Черчиллевский постулат о непревзойдённости или исключительности демократического устройства общества, который дала нам Древняя Греция – яркий образчик такой лжи.



В Древней Греции демократией называлась власть демагогов, а совсем не народа. «Демагог» переводится с греческого как «ведущий народ», он осуществлял власть как бы в интересах народа, но по своему пониманию. Сам народ непосредственно управлять собой не может, ибо он всегда слишком велик, древние греки это прекрасно понимали, и честно об этом говорили, в отличие от современных демократов.



Когда древнегреческие демагоги достаточно поводили за собой народ, древнегреческие философы, от Платона до Аристотеля, прокляли их демократию как жесточайшее рабство и власть охлоса под сенью очередного демагога, так что само слово «демагог» поменяло смысл с первоначального положительного на сугубо негативный, которым мы сегодня и пользуемся. Ещё Иммануил Кант это помнил и отчеканил: «Демократия – это неизбежная деспотия».



С точки зрения философов Древней Греции Черчилль и компания – это именно демагоги, они лгут о демократии, которая и сегодня является властью публичных демагогов, которые манипулируют мнением народа, в этом заключается тайна «западной демократии».



Кризис Запада – это кризис именно его демократии-демагогии, которая превращает всё в демагогию, спектакль, в фарс, всё более и более низкопробные, в «управляемый хаос», за кулисами которого стоят глубинные властители, никому не подотчётные, обделывающие свои дела и меняющие своих вип-демагогов в президентских и премьерских креслах по мере надобности. А наши либеральные глупцы восторгаются: какая сменяемость власти!



Абсурд этого демократического театра демагогов вскрыл Дональд Трамп, когда неожиданно победил на президентских выборах в Америке. Президент Трамп может быть очень плох, но он не «демократ», и он потребовал полагающуюся ему по закону президентскую власть в США, за что и получил от демократической неоконовской закулисы в лице Маккейнов, Обам, Клинтон и Байденов, масштабную травлю и шельмование «сговором с русскими». Все демократические демагоги пеняют Трампу, что он не защищает западную демократию, и действительно, Трамп вообще не употреблял слово «демократия» в своих предвыборных речах. Войны опять не будет



Так как же нам быть с Черчиллем, что бы сказали ему греческие философы о месте демократии в политических формах государственности? Наверное, они не согласились бы, что демократия — это лучшее из придуманного человечеством, они ставили демократию на одну доску с греческой тиранией. Они указали бы, наверное, на имперское государственное устройство, на конкретную Римскую империю. И дело здесь не в том, что Рим завоевал Древнюю Грецию и всё Средиземноморье, а в том, что Римская империя просуществовала тысячу лет! Непревзойдённое никем достижение!



Тысячелетняя история Рима – вот доказательство того, что имперское государственное устройство – это много лучшая политическая форма, чем выдуманная в эпоху Просвещения уникальная греческая демократия, и она реально возможна. При этом, отметим, Римская империя использовала для функционирования своих институтов многие демократические (выборные) механизмы, как и многие более поздние монархии, империи и даже диктатуры. Ничто не ново под Луной, и демократические-демагогические формы, и имперские, и другие, нужно только стряхнуть с них просвещенческую ложь об античном мире.



В эпоху Просвещения революционеры, от либеральных вольтерианцев до якобинцев, а позже марксисты, идеализировали греческую демократию и использовали придуманный ими образ как дубину в борьбе с богопомазанными монархиями Европы. А потом стали пользоваться этой демократической дубиной в своих собственных «демократических интересах», как и демагоги Древней Греции, и быстро пришли к Первой мировой войне, а затем и ко Второй мировой. Сегодня они дошли до «управляемого демократического хаоса», какой был ведь и в Древней Греции периода упадка, также с расцветом гомосексуализма и свободой поношения богов, которые выражали тогда традиционные ценности.



Что же касается имперской государственной формы, то её лидер может пользоваться большим доверием народа, такое бывало и в Древнем Риме, и в империи Наполеона, и в других империях, такой феномен Владимира Путина мы видим сегодня в России. Получается, имперская форма, как и другие, может отражать интересы народа в какой-то период времени, в отдельные исторические эпохи. Однако история говорит, что они всегда конечны. Удар по Голанам покажется Израилю шалостью. Должное возмездие уже у ворот



Отличие имперской формы от других форм государственности, особенно демагогических, наверное, в том, что она выводит власть из тени, делает её открытой и поэтому ответственной. Сравните: в России реальную власть осуществляют Владимир Путин и его команда, а кто реально принимает стратегические решения в США? Президент Дональд Трамп? Или некое тайное «глубинное государство», шельмующее Трампа и диктующее ему свои «законы» в предвкушении очередных президентских выборов?



О природе власти лучше Черчилля сказал наш социолог, философ, диссидент Александр Зиновьев (1922–2006): «Власть есть власть, а не враг». Добавим, власть и не друг, а такая вещь, какую нам по грехам нашим Бог посылает, как-то так. Чтобы прекратить «войну всех против всех». Кстати, «война всех против всех» считается важным конкурентным основанием «западной демократии», что выдаёт её именно как новую форму древнегреческой демагогии. Карен Шахназаров в программе В. Соловьёва сказал, как представляется, важную вещь: сегодняшнее противостояние России с Западом идейное или ценностное, поэтому России нужно предложить миру «свой образ будущего», отличный от навязываемых всему миру «западных ценностей», «западной демократии». Это будет логично, ведь западные лидеры обвиняют Россию именно в подрыве «ценностей демократии», только что бывший вице-президент США Джо Байден ни много ни мало заявил: «Россия нагло штурмует основы западной демократии». В то же время Россию мировые демократические фейк-СМИ (по мнению президента Трампа) шельмуют то «режимом», то «автократией», то «диктатурой».А всё ли в порядке с «западной демократией», с высот которой Россию уже на протяжении веков поливают грязью западные профессиональные демократы, родившие, между прочим, гитлеровский фашизм, который ведь демократически пришёл к власти в Германии? Фашизм/нацизм — это случайность или закономерность развития западной демократии? А сегодняшний сознательно распространяемый по миру «управляемый демократический хаос» — это путь к какой демократии?Удивительно, но всё здание западной демократии держится на одном якобы бесспорном аргументе, который всегда приводят в спорах как последний довод, который Черчилль превратил в фигуру речи: «Демократия очень несовершенна, но ничего лучшего человечеством не придумано». И ссылаются обычно при этом на Древнюю Грецию, расцвет которой обеспечила якобы греческая демократия.Русский советский философ Алексей Лосев (1893–1988), специализировавшийся на античном мире, много писал о «просвещенческой лжи» западных публицистов об античности, с тем чтобы обосновывать ею свои собственные концепции. Черчиллевский постулат о непревзойдённости или исключительности демократического устройства общества, который дала нам Древняя Греция – яркий образчик такой лжи.В Древней Греции демократией называлась власть демагогов, а совсем не народа. «Демагог» переводится с греческого как «ведущий народ», он осуществлял власть как бы в интересах народа, но по своему пониманию. Сам народ непосредственно управлять собой не может, ибо он всегда слишком велик, древние греки это прекрасно понимали, и честно об этом говорили, в отличие от современных демократов.Когда древнегреческие демагоги достаточно поводили за собой народ, древнегреческие философы, от Платона до Аристотеля, прокляли их демократию как жесточайшее рабство и власть охлоса под сенью очередного демагога, так что само слово «демагог» поменяло смысл с первоначального положительного на сугубо негативный, которым мы сегодня и пользуемся. Ещё Иммануил Кант это помнил и отчеканил: «Демократия – это неизбежная деспотия».С точки зрения философов Древней Греции Черчилль и компания – это именно демагоги, они лгут о демократии, которая и сегодня является властью публичных демагогов, которые манипулируют мнением народа, в этом заключается тайна «западной демократии».Кризис Запада – это кризис именно его демократии-демагогии, которая превращает всё в демагогию, спектакль, в фарс, всё более и более низкопробные, в «управляемый хаос», за кулисами которого стоят глубинные властители, никому не подотчётные, обделывающие свои дела и меняющие своих вип-демагогов в президентских и премьерских креслах по мере надобности. А наши либеральные глупцы восторгаются: какая сменяемость власти!Абсурд этого демократического театра демагогов вскрыл Дональд Трамп, когда неожиданно победил на президентских выборах в Америке. Президент Трамп может быть очень плох, но он не «демократ», и он потребовал полагающуюся ему по закону президентскую власть в США, за что и получил от демократической неоконовской закулисы в лице Маккейнов, Обам, Клинтон и Байденов, масштабную травлю и шельмование «сговором с русскими». Все демократические демагоги пеняют Трампу, что он не защищает западную демократию, и действительно, Трамп вообще не употреблял слово «демократия» в своих предвыборных речах.Так как же нам быть с Черчиллем, что бы сказали ему греческие философы о месте демократии в политических формах государственности? Наверное, они не согласились бы, что демократия — это лучшее из придуманного человечеством, они ставили демократию на одну доску с греческой тиранией. Они указали бы, наверное, на имперское государственное устройство, на конкретную Римскую империю. И дело здесь не в том, что Рим завоевал Древнюю Грецию и всё Средиземноморье, а в том, что Римская империя просуществовала тысячу лет! Непревзойдённое никем достижение!Тысячелетняя история Рима – вот доказательство того, что имперское государственное устройство – это много лучшая политическая форма, чем выдуманная в эпоху Просвещения уникальная греческая демократия, и она реально возможна. При этом, отметим, Римская империя использовала для функционирования своих институтов многие демократические (выборные) механизмы, как и многие более поздние монархии, империи и даже диктатуры. Ничто не ново под Луной, и демократические-демагогические формы, и имперские, и другие, нужно только стряхнуть с них просвещенческую ложь об античном мире.В эпоху Просвещения революционеры, от либеральных вольтерианцев до якобинцев, а позже марксисты, идеализировали греческую демократию и использовали придуманный ими образ как дубину в борьбе с богопомазанными монархиями Европы. А потом стали пользоваться этой демократической дубиной в своих собственных «демократических интересах», как и демагоги Древней Греции, и быстро пришли к Первой мировой войне, а затем и ко Второй мировой. Сегодня они дошли до «управляемого демократического хаоса», какой был ведь и в Древней Греции периода упадка, также с расцветом гомосексуализма и свободой поношения богов, которые выражали тогда традиционные ценности.Что же касается имперской государственной формы, то её лидер может пользоваться большим доверием народа, такое бывало и в Древнем Риме, и в империи Наполеона, и в других империях, такой феномен Владимира Путина мы видим сегодня в России. Получается, имперская форма, как и другие, может отражать интересы народа в какой-то период времени, в отдельные исторические эпохи. Однако история говорит, что они всегда конечны.Отличие имперской формы от других форм государственности, особенно демагогических, наверное, в том, что она выводит власть из тени, делает её открытой и поэтому ответственной. Сравните: в России реальную власть осуществляют Владимир Путин и его команда, а кто реально принимает стратегические решения в США? Президент Дональд Трамп? Или некое тайное «глубинное государство», шельмующее Трампа и диктующее ему свои «законы» в предвкушении очередных президентских выборов?О природе власти лучше Черчилля сказал наш социолог, философ, диссидент Александр Зиновьев (1922–2006): «Власть есть власть, а не враг». Добавим, власть и не друг, а такая вещь, какую нам по грехам нашим Бог посылает, как-то так. Чтобы прекратить «войну всех против всех». Кстати, «война всех против всех» считается важным конкурентным основанием «западной демократии», что выдаёт её именно как новую форму древнегреческой демагогии. Автор: Виктор Каменев Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 8 Источник Похожие новости Империя изнутри и снаружи Америка освободилась от иранского ига Будущее России — это Медведев

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