Сегодня – Международный день демократии. Он установлен Генеральной ассамблеей ООН в 2007 году. Тогдашний генсек ООН Пан Ги Мун провозгласил: "Демократия ‒ это одновременно и цель, и необходимое средство обеспечения развития на благо всего человечества".

Но я хочу поговорить о другом, вернее – привести цитаты и афоризмы политиков, писателей и других мыслителей прошлого и современности о демократии. Уинстон Черчилль говорил, что "лучший аргумент против демократии – пятиминутная беседа со средним избирателем". А Бернард Шоу утверждал, что "в результате демократических выборов из большого числа несведущих получается малое число подкупленных". Философ Н.А. Бердяев копнул еще глубже: "Само содержание народной воли не интересует демократический принцип. Народная воля может захотеть самого страшного зла, и демократический принцип ничего не может возразить против этого".

© AP Photo Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль с женой Клементиной, 27 мая 1945

А Том Стоппард верно заметил, что демократия – это не голосование, а подсчет. И это действительно так. Запад часто критикует наши выборы. Дескать, они приходят с нарушениями демократических процедур. Что ж! Никто не оспаривает право на критику. Вот и поговорим об избирательных технологиях в США. Я не буду даже поминать про то, как Буш-младший победил Эла Гора благодаря "тщательному" подсчету голосов во Флориде, где губернатором был его брат Джеб Буш. Давайте лучше посмотрим на сменяемость власти, например, в сенате. Только факты из американских источников. 16% сенаторов находятся на своем посту более 6 сроков. Более двух сроков – 57% сенаторов. Первый срок отбывают всего 20% сенаторов. Но они, как правило, сменяют на посту долгожителей, а посему с большой долей вероятности продолжат славную традицию своего предшественника. Полно сенаторов-долгожителей, которые сидят в своих креслах по полвека. И выбирают их по 10 с лишним раз. Почему? Наверно, это мудрые политики, пользующиеся неизменной популярностью среди простых избирателей...

© AP Photo / Len Spoden Акция протеста в день инаугурации президента США Джорджа Буша-младшего, 2005 год

А помните, как милая Джейн Псаки, официальный представитель Госдепа, на пресс-конференции заявила, что референдумы в Донецкой и Луганской областях прошли с нарушениями? И применила при этом неведомый ей термин "выборные карусели". Журналисты с ехидцей ее спросили: это что такое? Избиратели садятся на карусели и голосуют? Псаки в ответ простодушно сказала, что наверное, дело не в этом, но она уточнит у экспертов...

И, видимо, специально для Джейн Псаки о предвыборной карусели рассказал бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани: "Я знаю это не понаслышке от людей в районе Кэмден (Нью-Йорк). Когда я баллотировался в мэры Нью-Йорка в первый раз, некоторые люди голосовали по восемь и десять раз. Когда я баллотировался во второй раз, то мы вывели наружу пожарных и полицейских, чтобы они переписывали номерные знаки автобусов (прибывающих к избирательным участкам)... Один автобус приезжал на голосование 10 раз".

© AFP 2020 / Paul J Richards Официальный представитель Государственного департамента США Дженнифер Псаки

‒ Ах, в уме ли вы, газели?

Не сгорели карусели,

И качели уцелели!

Кстати, Джулиани даже и не заметил, что честно и откровенно, в духе Псаки, проговорился о том, что и сам на выборах вовсю использовал "административный ресурс".

Автор Владимир Бычков, радио Sputnik