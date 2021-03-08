Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Аваков рассказал о несогласии с Зеленским и сделал заявление о своей отставке
После отказа Киева в экстрадиции убийцы–«правосека» власти США решили взяться за...
Галичане плачутся: «Теперь русню не прихлопнуть»
Жёсткая критика США в ООН привела к неожиданной реакции Запада - Sina
Главная / В мире

Демократическое давление: удастся ли администрации Джо Байдена заставить Турцию отказаться от российских С-400

08 марта 2021, 22:45  •  32 • В мире
Давление на Турцию со стороны США, вызванное закупкой у России комплексов С-400, не способствует конструктивному диалогу между странами. Об этом заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын. По его словам, Вашингтон занял «максималистскую» позицию. Ранее официальные лица Пентагона и Госдепа дали понять, что с приходом к власти Джо Байдена оценка Белым домом ситуации вокруг российских ЗРК не изменилась и Анкара должна от них отказаться. Эксперты отмечают, что Турция не поменяет своего решения под нажимом Соединённых Штатов.
 
ЗРК С-400 © РИА Новости / Руслан Кривобок
 

Давление Вашингтона на Анкару из-за покупки российских ЗРК С-400 не способствует конструктивному диалогу между странами. Об этом заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

«У нас были разногласия с Россией по ряду вопросов, но мы смогли их разрешить путём конструктивного диалога. Почему так же нельзя сделать и с США? Если другая страна обращается к нам с позиции максимализма и с требованием «либо так, либо никак», то такое отношение вынуждает смотреть в другом направлении», — заявил Калын в интервью агентству Bloomberg.

Официальный представитель президента Турции подчеркнул, что Анкара «вправе иметь комплексы С-400, которые не будут интегрированы в систему безопасности НАТО».

«Мы можем разрешить эти вопросы путём открытого, искреннего и конструктивного диалога, однако американское руководство должно понимать, насколько большое значение эти вопросы имеют для нас. Они непосредственно касаются нашей национальной безопасности. Решение Турции по С-400 было принято не в одночасье», — заявил Ибрагим Калын.

Он также отметил, что США в рамках ограничительных мер против Анкары помешали поставкам турецких вертолётов АТАК в Пакистан. По его словам, скорее всего, теперь пакистанская сторона обратится к Китаю, что не пойдёт на пользу Вашингтону.

Санкционные разногласия

Напомним, в декабре 2020 года Вашингтон ввёл против Турции санкции за покупку ЗРК С-400 у России в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Ограничительные меры были введены властями США против Управления оборонной промышленности Турции, его руководителя и трёх турецких граждан.

В ответ МИД республики осудил действия Вашингтона и пообещал ввести ответные меры. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что намерения США ввести санкции за покупку С-400 являются проявлением неуважения к союзнику по блоку НАТО.

  • ЗРК С-400
  • © РИА Новости / Дмитрий Виноградов

С тех пор как Анкара и Москва заключили контракт на поставку комплексов С-400 в 2017 году, Вашингтон неоднократно пытался вынудить турецкую сторону отказаться от сделки.

При администрации Дональда Трампа Турция была исключена из программы производства истребителей пятого поколения F-35. Турецкие компании участвовали в программе производства истребителей с 2002 года и поставляли некоторые агрегаты для этих самолётов.

Кроме того, американские сенаторы в 2019 году подготовили законопроект, запрещающий продажу истребителей пятого поколения F-35 Турции, если она закупит у России ЗРК С-400. Сенаторы отмечали, что использование С-400 вместе с американскими самолётами ставит под угрозу секретность технологий и операций ВВС США.

По контракту с США Анкара должна была получить с 2018 года около 100 истребителей F-35 — по десять машин каждый год в течение десяти лет. В июле 2020 года американское издание Defense News сообщило, что предназначенные для Турции восемь F-35А, находящиеся в разной степени готовности, купят у корпорации Lockheed Martin ВВС США. Ещё шесть самолётов будут частично модифицированы, чтобы соответствовать американским стандартам.

Также в США была прекращена программа обучения пилотов турецких ВВС по управлению этими самолётами.

Сохранение курса

Заявления официальных представителей администрации Джо Байдена говорят о том, что новая власть в Вашингтоне намерена сохранить курс давления на Анкару и будет и дальше принуждать Турцию отказаться от российских С-400.

Так, в начале февраля пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что позиция американского военного ведомства по этому вопросу не изменилась и Турция не будет возвращена в программу F-35.

  • Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби
  • © U.S. Marine Corps Sgt. Aaron Hostutle

«Турция — это давний и ценный член НАТО, однако её решение приобрести С-400 идёт вразрез с её обязательствами как союзника США и НАТО», — сказал Кирби на пресс-конференции.

Представитель Пентагона добавил, что за последние десять лет «у Турции было много возможностей приобрести у США комплекс Patriot, однако она решила купить С-400», что играет на руку России.

Схожую позицию позднее выразили и в Госдепе США, где заявили, что российские комплексы угрожают безопасности НАТО. В частности, об этом сообщил официальный представитель ведомства Нед Прайс в ответ на вопрос журналистов о возможных компромиссных вариантах, предлагаемых Турцией.

«Российские комплексы С-400 несовместимы с оборудованием НАТО, они угрожают безопасности технологий альянса, и владение ими не отвечает обязательствам Турции как союзника НАТО», — заявил представитель Госдепа.

В середине февраля американское внешнеполитическое ведомство сообщило о телефонном разговоре между главой Госдепа Энтони Блинкеном и главой турецкого МИД Мевлютом Чавушоглу. В рамках этого разговора Блинкен снова призвал Анкару не оставлять у себя российские системы С-400, отмечалось в сообщении ведомства.

Политолог Александр Асафов отметил, что позиция США объясняется нежеланием мириться с намерением других стран закупать оружие у России.

«Для США первенство на рынке вооружений является принципиальным. Поэтому ситуация, в которой какая-либо страна делает выбор не в пользу американского оружия, а российских систем, представляется репутационным риском. Ведь и другие покупатели могут последовать такому примеру, особенно учитывая, что С-400 объективно лучше устаревших американских систем Patriot», — подчеркнул политолог.

В свою очередь, заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров в беседе с RT отметил, что Анкара справедливо называет действия США в её адрес несоразмерными.

«Турция справедливо считает, что США заняли максималистскую позицию, действуя напрямую и публично вместо того, чтобы не обострять данный вопрос и спустить его на тормозах. Такая позиция новой администрации Байдена может объясняться желанием консолидировать союзы и военные блоки под лидерством Вашингтона и при этом продемонстрировать союзникам, что США «вернулись» и к их мнению нужно прислушиваться», — отметил эксперт.

Главным раздражителем для США здесь является сотрудничество Турции с Россией, которая была обозначена как противник Вашингтона в американской стратегии национальной безопасности, добавил Андрей Сидоров.

Однако Турция хочет продемонстрировать суверенитет и самостоятельность, и после того, как Вашингтон отверг предлагаемые турецкой стороной компромиссные варианты, заявила о возможности покупки дополнительных С-400, напомнил политолог.

«Ведутся разговоры о том, что Турция может приобрести ещё один полк С-400. Анкара хочет продемонстрировать, что, несмотря на ограничения, которые накладывает на неё членство в НАТО, она является вполне самостоятельной единицей в принятии подобных решений. Кроме того, если теперь Турция уступит прямому и открытому давлению США, то это будет означать падение престижа, продемонстрирует, что Анкара обладает ограниченным суверенитетом, что неприемлемо для Эрдогана», — заключил Андрей Сидоров.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



32
Источник
Похожие новости
08 марта 2021, 01:45
Лондон затаился перед скандальным интервью: "Королевская семья может выдержать такой удар"
08 марта 2021, 03:35
В Европе заметили давление на русских в Латвии
07 марта 2021, 23:55
Белорусы создали пробную партию "Спутника V" и передали её России
08 марта 2021, 14:35
Откровения Гарри и Меган: Всё хуже, чем опасался Букингемский дворец
08 марта 2021, 01:45
Один из богатейших людей Франции разбился в авиакатастрофе: Макрон написал скорбный пост
08 марта 2021, 17:20
Сжечь и забыть: Жители Айдахо взбунтовались против масочного режима
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 марта 2021, 19:30
Секретные документы в деле о крушении MH17: Чего боятся власти Нидерландов
04 марта 2021, 04:15
Спасти Украину от "агрессивного Донбасса": НАТО готовится к переброске – эксперт
06 марта 2021, 02:05
"Зеленский получил "чёрную метку": На Украине уже готовятся "хоронить" президента
04 марта 2021, 06:05
"Терпение лопнуло даже у ОБСЕ": Киев 12 раз спрашивали про Донбасс и ни разу не получили ответа
05 марта 2021, 09:35
Академию президента России захватил Запад
02 марта 2021, 21:05
Операция «Ледовый таран» по уничтожению Крымского моста провалилась
02 марта 2021, 03:40
Яков Кедми отчитал власти России: "Скажите правду!"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.