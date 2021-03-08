Демократическое давление: удастся ли администрации Джо Байдена заставить Турцию отказаться от российских С-400

Давление на Турцию со стороны США, вызванное закупкой у России комплексов С-400, не способствует конструктивному диалогу между странами. Об этом заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын. По его словам, Вашингтон занял «максималистскую» позицию. Ранее официальные лица Пентагона и Госдепа дали понять, что с приходом к власти Джо Байдена оценка Белым домом ситуации вокруг российских ЗРК не изменилась и Анкара должна от них отказаться. Эксперты отмечают, что Турция не поменяет своего решения под нажимом Соединённых Штатов.

Давление Вашингтона на Анкару из-за покупки российских ЗРК С-400 не способствует конструктивному диалогу между странами. Об этом заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

«У нас были разногласия с Россией по ряду вопросов, но мы смогли их разрешить путём конструктивного диалога. Почему так же нельзя сделать и с США? Если другая страна обращается к нам с позиции максимализма и с требованием «либо так, либо никак», то такое отношение вынуждает смотреть в другом направлении», — заявил Калын в интервью агентству Bloomberg.

Официальный представитель президента Турции подчеркнул, что Анкара «вправе иметь комплексы С-400, которые не будут интегрированы в систему безопасности НАТО».

«Мы можем разрешить эти вопросы путём открытого, искреннего и конструктивного диалога, однако американское руководство должно понимать, насколько большое значение эти вопросы имеют для нас. Они непосредственно касаются нашей национальной безопасности. Решение Турции по С-400 было принято не в одночасье», — заявил Ибрагим Калын.

Он также отметил, что США в рамках ограничительных мер против Анкары помешали поставкам турецких вертолётов АТАК в Пакистан. По его словам, скорее всего, теперь пакистанская сторона обратится к Китаю, что не пойдёт на пользу Вашингтону.

Санкционные разногласия

Напомним, в декабре 2020 года Вашингтон ввёл против Турции санкции за покупку ЗРК С-400 у России в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Ограничительные меры были введены властями США против Управления оборонной промышленности Турции, его руководителя и трёх турецких граждан.

В ответ МИД республики осудил действия Вашингтона и пообещал ввести ответные меры. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что намерения США ввести санкции за покупку С-400 являются проявлением неуважения к союзнику по блоку НАТО.

ЗРК С-400

© РИА Новости / Дмитрий Виноградов

С тех пор как Анкара и Москва заключили контракт на поставку комплексов С-400 в 2017 году, Вашингтон неоднократно пытался вынудить турецкую сторону отказаться от сделки.

При администрации Дональда Трампа Турция была исключена из программы производства истребителей пятого поколения F-35. Турецкие компании участвовали в программе производства истребителей с 2002 года и поставляли некоторые агрегаты для этих самолётов.

Кроме того, американские сенаторы в 2019 году подготовили законопроект, запрещающий продажу истребителей пятого поколения F-35 Турции, если она закупит у России ЗРК С-400. Сенаторы отмечали, что использование С-400 вместе с американскими самолётами ставит под угрозу секретность технологий и операций ВВС США.

По контракту с США Анкара должна была получить с 2018 года около 100 истребителей F-35 — по десять машин каждый год в течение десяти лет. В июле 2020 года американское издание Defense News сообщило, что предназначенные для Турции восемь F-35А, находящиеся в разной степени готовности, купят у корпорации Lockheed Martin ВВС США. Ещё шесть самолётов будут частично модифицированы, чтобы соответствовать американским стандартам.

Также в США была прекращена программа обучения пилотов турецких ВВС по управлению этими самолётами.

Сохранение курса

Заявления официальных представителей администрации Джо Байдена говорят о том, что новая власть в Вашингтоне намерена сохранить курс давления на Анкару и будет и дальше принуждать Турцию отказаться от российских С-400.

Так, в начале февраля пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что позиция американского военного ведомства по этому вопросу не изменилась и Турция не будет возвращена в программу F-35.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби

© U.S. Marine Corps Sgt. Aaron Hostutle

«Турция — это давний и ценный член НАТО, однако её решение приобрести С-400 идёт вразрез с её обязательствами как союзника США и НАТО», — сказал Кирби на пресс-конференции.

Представитель Пентагона добавил, что за последние десять лет «у Турции было много возможностей приобрести у США комплекс Patriot, однако она решила купить С-400», что играет на руку России.

Схожую позицию позднее выразили и в Госдепе США, где заявили, что российские комплексы угрожают безопасности НАТО. В частности, об этом сообщил официальный представитель ведомства Нед Прайс в ответ на вопрос журналистов о возможных компромиссных вариантах, предлагаемых Турцией.

«Российские комплексы С-400 несовместимы с оборудованием НАТО, они угрожают безопасности технологий альянса, и владение ими не отвечает обязательствам Турции как союзника НАТО», — заявил представитель Госдепа.

В середине февраля американское внешнеполитическое ведомство сообщило о телефонном разговоре между главой Госдепа Энтони Блинкеном и главой турецкого МИД Мевлютом Чавушоглу. В рамках этого разговора Блинкен снова призвал Анкару не оставлять у себя российские системы С-400, отмечалось в сообщении ведомства.

Политолог Александр Асафов отметил, что позиция США объясняется нежеланием мириться с намерением других стран закупать оружие у России.

«Для США первенство на рынке вооружений является принципиальным. Поэтому ситуация, в которой какая-либо страна делает выбор не в пользу американского оружия, а российских систем, представляется репутационным риском. Ведь и другие покупатели могут последовать такому примеру, особенно учитывая, что С-400 объективно лучше устаревших американских систем Patriot», — подчеркнул политолог.

В свою очередь, заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров в беседе с RT отметил, что Анкара справедливо называет действия США в её адрес несоразмерными.

«Турция справедливо считает, что США заняли максималистскую позицию, действуя напрямую и публично вместо того, чтобы не обострять данный вопрос и спустить его на тормозах. Такая позиция новой администрации Байдена может объясняться желанием консолидировать союзы и военные блоки под лидерством Вашингтона и при этом продемонстрировать союзникам, что США «вернулись» и к их мнению нужно прислушиваться», — отметил эксперт.

Главным раздражителем для США здесь является сотрудничество Турции с Россией, которая была обозначена как противник Вашингтона в американской стратегии национальной безопасности, добавил Андрей Сидоров.

Однако Турция хочет продемонстрировать суверенитет и самостоятельность, и после того, как Вашингтон отверг предлагаемые турецкой стороной компромиссные варианты, заявила о возможности покупки дополнительных С-400, напомнил политолог.

«Ведутся разговоры о том, что Турция может приобрести ещё один полк С-400. Анкара хочет продемонстрировать, что, несмотря на ограничения, которые накладывает на неё членство в НАТО, она является вполне самостоятельной единицей в принятии подобных решений. Кроме того, если теперь Турция уступит прямому и открытому давлению США, то это будет означать падение престижа, продемонстрирует, что Анкара обладает ограниченным суверенитетом, что неприемлемо для Эрдогана», — заключил Андрей Сидоров.