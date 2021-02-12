«Демократический» подход: зачем США вновь подняли вопрос денуклеаризации Корейского полуострова

Госсекретарь США Энтони Блинкен и новый глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ен провели телефонный разговор, в ходе которого договорились о продолжении сотрудничества для достижения полной денуклеаризации КНДР. Ранее Блинкен заявлял, что администрация Джо Байдена пересмотрит политику в отношении Северной Кореи, поскольку ситуация в этом направлении за время правления Дональда Трампа «даже усугубилась». Эксперты сомневаются в том, что администрации 46-го президента США удастся решить эту проблему. С точки зрения аналитиков, текущая риторика Вашингтона направлена лишь на зарабатывание политических очков на международной арене.

Госсекретарь США Энтони Блинкен провёл телефонный разговор с новым главой МИД Южной Кореи Чон Ый Еном. В беседе среди прочего он подчеркнул важность денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом говорится в официальном сообщении Госдепа.

«Госсекретарь Блинкен подчеркнул важность продолжения сотрудничества между США, Республикой Корея и Японией, заострил внимание на необходимости денуклеаризации Корейского полуострова, выразил обеспокоенность военным переворотом в Мьянме и отметил приверженность президента Байдена укреплению отношений США с союзниками и партнёрами», — заявил пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс.

При этом, по информации южнокорейского МИД, стороны в ходе разговора подчеркнули, что будут тесно сотрудничать для полной денуклеаризации полуострова.

«Ритуальный» курс

Ранее Энтони Блинкен в ходе январских слушаний в сенате, на которых утверждалось его назначение на должность госсекретаря, заявил, что администрация Джо Байдена полностью пересмотрит политику Вашингтона в отношении КНДР.

«Думаю, нам следует — и мы намерены — в целом пересмотреть подход и курс в отношении Северной Кореи, поскольку это непростой вопрос, с которым возникало немало проблем у одной администрации за другой. И ситуация в этом плане не просто не улучшилась, но даже усугубилась», — сказал тогда Блинкен.

Глава Госдепа США Энтони Блинкен

Reuters

© Alex Edelman/Pool

При этом, по его словам, новые американские власти также рассмотрят возможность предоставления Северной Корее гуманитарной помощи. Так он ответил на вопрос сенатора-демократа Эда Марки, который поинтересовался, готова ли администрация Байдена поддержать соглашение, по которому с Пхеньяна будут сняты некоторые санкции в обмен на заморозку оружейных программ.

Блинкен подчеркнул, что в ходе пересмотра политики США в отношении КНДР администрация Байдена изучит все доступные варианты, а также наиболее эффективные способы принуждения Северной Кореи вернуться за стол переговоров.

«Мы действительно хотим добиться того, чтобы в любых аспектах нашей деятельности внимание уделялось не только соображениям в сфере безопасности, но также и гуманитарным», — сказал Блинкен на слушаниях в сенате.

Намерение администрации 46-го президента США выработать новую политику в отношении КНДР подтвердили и в Белом доме. Об этом, в частности, 22 января заявила пресс-секретарь главы государства Джен Псаки. По её словам, Байден расценивает ядерную, ракетную и иную деятельность Северной Кореи в сфере распространения оружия массового уничтожения как серьёзную угрозу международному миру и безопасности.

«Мы примем новую стратегию, чтобы обеспечивать безопасность американского народа и союзников», — сказала Псаки.

Стоит отметить, что заявления американских госдеятелей о новом курсе Белого дома по отношению к КНДР были скептически восприняты в экспертном сообществе США. Так, редактор журнала Non-Proliferation Review Джошуа Поллак называл действия администрации Байдена «ритуальными», усомнившись в том, что они приведут к какому-либо результату.

«Ритуал начался. Первое: пересмотр политики. Второе: реализация прежней политики, но, что особенно важно, под другим названием. (Только не забудьте заявить о «выходе из порочного круга».) Третье: те же результаты. Четвёртое: признание прискорбной тщетности всех прилагаемых усилий. Пятое: пересмотр политики», — написал Поллак в своём Twitter.

Схожее мнение выражал старший научный сотрудник программы ядерной политики в Фонде Карнеги за международный мир Анкит Панда.

«Что касается политики действующей администрации в отношении Северной Кореи, посмотрим, насколько она будет отличаться от курса администрации предыдущей: делать вид, что Северная Корея разоружится, если мы продолжим оказывать большее давление правильными методами, — это путь в никуда», — заявил американский эксперт в своём Twitter.

Символический диалог

Напомним, что за время президентства Дональда Трампа градус отношений между КНДР и США менялся несколько раз. В 2017 году, после серии успешных испытаний баллистических ракет в Северной Корее, Трамп грозил Пхеньяну «огнём и яростью», а Пентагон развернул в Южной Корее системы ПРО THAAD. Политологи тогда характеризовали ситуацию как кризисную.

Однако затем США и КНДР начали переговоры по денуклеаризации Корейского полуострова. В 2018 году состоялся первый саммит КНДР и США в Сингапуре, в рамках которого прошла личная встреча Трампа и Ким Чен Ына.

Встреча Ким Чен Ына и Дональда Трампа

Reuters

© KCNA

По итогам переговоров был подписан совместный документ, согласно которому Пхеньян брал на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.

После этой встречи КНДР прекратила ядерные испытания, однако затем процесс денуклеаризации был приостановлен, так как Вашингтон не предоставил гарантий безопасности КНДР и не ослабил санкционный режим.

Вторая встреча между лидерами Соединённых Штатов и Северной Кореи состоялась в феврале 2019 года в Ханое, но оказалась безрезультатной.

В последний раз лидеры встречались 30 июня 2019-го, когда Трамп прибыл в приграничный пункт Пханмунджом в демилитаризованной зоне между КНДР и Южной Кореей. Там он поговорил с Ким Чен Ыном и символически пересёк демаркационную линию, став первым президентом США, побывавшим на территории КНДР. Тогда главы государств договорились возобновить переговоры по денуклеаризации.

Новый саммит на уровне рабочих групп должен был пройти в октябре 2019 года в Швеции. Однако встреча сорвалась: северокорейская сторона покинула площадку, отметив, что представители США прибыли на переговоры, не сформулировав каких-либо конструктивных предложений.

Тогда Пхеньян заявил, что не намерен продолжать диалог с Вашингтоном до тех пор, пока США не примут «практических мер по полному и необратимому отказу от враждебной политики в отношении КНДР».

Спад в отношениях между Пхеньяном и Вашингтоном негативно отразился и на отношениях КНДР с Южной Кореей. В июне 2020 года Северная Корея прекратила все контакты с южным соседом, а позднее демонстративно взорвала здание, в котором размещался офис межкорейской связи.

Проверенные методы

«Прагматичное взаимодействие»: могут ли учения в Пакистане улучшить отношения между Россией и НАТО Говоря о заявлениях новой американской администрации касательно планов по денуклеаризации Корейского полуострова, эксперты отмечают, что такая риторика преимущественно направлена на зарабатывание политических очков на международной арене.

«Байден хочет показать, что новая администрация играет стабилизирующую роль в мировом порядке, а Америка вернулась в качестве ответственного игрока», — пояснил в беседе с RT научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

Он напомнил, что ни одной администрации США не удалось решить эту проблему и вряд ли команде 46-го президента удастся урегулировать её в ближайшее время.

«Очевидно, что полная денуклеаризация КНДР невозможна по целому ряду фундаментальных причин, в том числе касающихся гарантий безопасности КНДР. Даже если нынешняя администрация США и предоставит какие-то гарантии Северной Корее, далеко не факт, что следующая администрация будет придерживаться этих обязательств. К тому же у властей КНДР есть наглядный пример последних военных интервенций США, поэтому единственная защита от подобных вторжений — наличие ядерного оружия», — рассуждает Блохин.

Американский военный корабль в Южной Корее

Reuters

© Jung Yeon-Je/Pool

В свою очередь, ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким предположил, что при Байдене США будут проводить ту же политику «стратегического терпения» по отношению к КНДР, которую ранее проводил Барак Обама.

«Вашингтон будет ждать до тех пор, пока режим в Пхеньяне не рухнет, а уже после будет решать, что с этим делать», — считает эксперт.

При этом, учитывая политическую ориентацию Демпартии, Вашингтон может усилить давление на КНДР по линии нарушения прав человека, прогнозирует политолог.

«Можно предполагать, что Белый дом будет осуждать КНДР за нарушение прав человека и вряд ли предпримет шаги, на которые на первом этапе пошёл Трамп. Но при этом маловероятно, что Байден решится на военное обострение отношений между странами, поскольку сегодня КНДР располагает довольно грозным оружием, в том числе термоядерными боеголовками, стратегическими ракетами дальнего радиуса действия — как жидкотопливными, так и твердотопливными, тактическими ракетами среднего радиуса действия, межконтинентальными баллистическими ракетами, которые могут запускаться с дизельной подводной лодки», — подчеркнул собеседник RT.

По его мнению, учитывая, что проблема возникла из-за агрессивной политики США по отношению к КНДР, вопрос денуклеаризации касается всего Корейского полуострова и может быть решён только поэтапно.

«Сегодня США надо трезво оценить ситуацию, согласиться на предложения, которые делают Китай и Россия по смягчению санкций в отношении КНДР, и в итоге выйти на переговоры с Северной Кореей», — подытожил специалист.