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Демократический культ: почему в МИД РФ обвинили США в разрушении системы международных отношений

10 декабря 2021, 01:40  •  89 • В мире
Вашингтон уничтожает систему международных отношений, основанную на международном праве и центральной роли ООН, ради создания зоны собственного комфорта, в которой собирается «единолично доминировать», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, именно для этого США «организуют массовку» в виде саммита в поддержку демократии, участники которого «будут наделены почётным правом обслуживать интересы американского режима». Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что структура международных отношений во главе с ООН уходит в прошлое. По мнению экспертов, такая позиция Вашингтона лишний раз доказывает, что США нацелены на развал всех существующих международных норм.
 
МИД России / Белый дом © РИА Новости / Reuters
 

США разваливают систему международных отношений, основанную на международном праве и центральной роли ООН, ради создания зоны собственного комфорта, в которой «собираются единолично доминировать». Об этом в своём Telegram-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Именно для этого США организуют массовку в виде «саммита демократий», участники которого будут наделены почётным правом обслуживать интересы американского режима», — отметила дипломат.

Таким образом Захарова отреагировала на заявление помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, который заявил на онлайн-форуме американского издания Defense One, что нынешняя структура международных связей во главе с ООН постепенно уходит в прошлое.

«Я считаю, что во внешней политике и международных отношениях мы вышли на тот этап, когда речь уже не идёт о структуре, созданной по античным канонам, о Парфеноне из ООН, МВФ, Всемирном банке и так далее. Теперь у нас более сложная смесь структур», — заявил Салливан.

По его словам, такое положение дел подходит Вашингтону, позволяя использовать «совместную силу» США и других стран во множестве различных форматов, «в конечном счёте обеспечивая безопасность и процветание американского народа».

  • Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан
  • AP
  • © Susan Walsh

Одна из центральных стратегических идей администрации Байдена заключается в том, что со временем «многосторонний подход должен стать более гибким, адаптивным, включать в себя целую сеть союзов, партнёрств и институтов», добавил Салливан.

В этом контексте он упомянул организуемый Вашингтоном онлайн-саммит в поддержку демократии, который намечен на 9—10 декабря.

Напомним, встреча, на которую США пригласили более 100 стран и территорий, а также лидеров «различных демократических стран мира», пройдёт в виртуальном формате. Россия, Китай, большинство государств Ближнего Востока и ряд других стран в этом списке не значатся. По словам президента США Джо Байдена, цель саммита — «задать позитивную повестку для демократического обновления по всему миру». В Москве считают, что под этим предлогом Вашингтон собирается вести борьбу с Россией, Китаем и другими странам, имеющими стратегическую независимость от Запада.

«Демократический мастер-класс»

В начале декабря бывший директор АНБ и ЦРУ генерал в отставке Майкл Хайден в преддверии саммита в поддержку демократии опубликовал на сайте, специализирующемся на вопросах нацбезопасности, статью под названием «Моя тревога об Америке».

По мнению Хайдена, американское общество находится в состоянии раскола. В частности, он пишет, что на последних президентских выборах в Соединённых Штатах «выиграл Байден, но спустя более чем год многие по-прежнему в это не верят».

  • Протест против результатов президентских выборов в США
  • Reuters
  • © Rebecca Cook

Он также напоминает о столкновениях между полицией и протестующими в США, «мятеже на Капитолийском холме», когда 6 января сторонники Трампа прорвались в здание конгресса в знак несогласия с итогами президентских выборов, о фальсификациях во время этого избирательного процесса и движении Black Lives Matter.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, в своей статье Хайден ссылается на актуальные данные исследований американских аналитических центров и НПО, «которые в данном случае сложно заподозрить в работе на Москву».

«Майкл Хайден перечисляет болевые темы американского общества, признавая, что здесь есть о чём задуматься: в США объективно существуют проблемы, связанные с проявлениями полицейского произвола, порочностью пенитенциарной системы и несовершенством законодательства, непрозрачностью электорального процесса, нелегальной миграцией и социальным неравенством», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Как заявила официальный представитель МИД РФ, Хайден считает корнем бед глубокий раскол в американском обществе, в частности между республиканцами и демократами, по большому количеству вопросов, включая оценку событий американской истории и отношение к политическим элитам.

Кроме того, по её словам, «опросы также расположенного в американской столице Pew Research Centre и вовсе показали: 72% респондентов считают, что хотя США и были когда-то хорошим примером для подражания, в последнее время это точно не так. При этом 8% полагают, что Штаты и вовсе «светочем» демократии никогда не являлись. Итого — 80%».

Она также отметила, что ещё прямолинейнее в своих оценках оказались европейские эксперты. К примеру, стокгольмский Институт по вопросам демократии и электорального содействия в текущем году причислил США к категории стран, отступающих от демократического пути развития.

Захарова подчеркнула, что, учитывая все эти сложности внутри Соединённых Штатов, представлять США как мирового лидера по защите демократии в таких условиях «как-то даже неуместно».

«Что же предпринимают американские власти, чтобы оздоровить обстановку у себя дома? Инициируют дискуссии, проводят опросы, реализуют реформы? Нет. Вместо этого они спамят по миру приглашения на демократический мастер-класс — «саммит демократий», — сказала она.

«Вашингтону очень не нравится»

Как отметил замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк, при всех свои внутренних проблемах Соединённые Штаты пытаются за счёт саммита в поддержку демократии обесценить роль ООН и вернуть утраченное лидерство.

«Вашингтону очень не нравится, что есть такой институт, как ООН, а в рамках него — Совбез, в котором право вето имеют в том числе РФ и КНР. Ведь Белый дом привык силовым способом, без обсуждений и компромиссов представлять свои позиции как самые правильные. Байден будет использовать саммит в поддержку демократии как некое доказательство, что США якобы вернули себе роль лидера демократического мира», — сказал эксперт в беседе с RT.

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По мнению Данюка, позиция США относительно роли ООН в системе международных отношений лишний раз доказывает, что Соединённые Штаты нацелены на развал всех существующих международных норм.

«Американская сторона целенаправленно и последовательно выходит из всевозможных международных институтов и соглашений, способствующих поддержанию стабильности в мире», — напомнил он.

В свою очередь, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер обратил внимание на то, что на фоне обвинений США в адрес РФ и КНР из-за якобы их попыток пересмотреть сложившийся миропорядок слова Салливана об отходе ООН на второй план и роли в этом процессе США демонстрируют «двойные стандарты Вашингтона».

«Помощник президента по нацбезопасности сейчас прямо говорит о том, что США не устраивает нынешний миропорядок и они хотели бы его развалить. А России и Китаю предлагается ничего не предпринимать и молча смотреть на происходящее», — отметил аналитик в комментарии RT.

По мнению Данюка, Вашингтон хочет превратить саммит в поддержку демократии в некий аналог ООН.

«Белый дом надеется, что на базе этого мероприятия ему удастся создать такую альтернативную площадку, которая была бы полностью подконтрольна и лояльна США, где им можно было бы в полной мере реализовывать свою повестку. Однако как бы Вашингтон этого ни желал, саммит в поддержку демократии никогда не станет новой ООН», — уверен аналитик.

Попытки США вернуть себе лидирующие позиции в мире и стать защитником демократии «выглядят просто нелепыми», учитывая, сколько проблем накопилось внутри самих США, считает Данюк.

«Скандальная история с президентскими выборами и другие сложности этой страны говорят о том, что в США демократии уже не осталось, но есть диктатура меньшинства, леволиберальной повестки и антироссийского консенсуса. И исходя именно из этого, Вашингтон пытается навязать свои «ценности» всем остальным», — заявил эксперт.

Данюк также убеждён, что саммит в поддержку демократии не сможет решить первоочередные задачи Вашингтона по возвращению лидерства США и противодействию независимым странам, в том числе РФ и КНР.

  • Президент США Джо Байден
  • AP
  • © Charlie Riedel

«Даже в рамках других менее громоздких механизмов и международных институтов выработать единую позицию очень сложно, не говоря уже о более ста разобщённых стран мира, которые не могут договориться друг с другом», — сказал Данюк.

По мнению Владимира Брутера, того консолидированного демократического мира, образ которого так отчаянно пытаются создать США, на самом деле не существует.

«Это и есть роль США в мире — привлекать другие страны к своего рода демократическому культу, под которым нет реальных обоснований», — резюмировал эксперт.

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