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Демократические стандарты: США выделят $2,5 млн на поддержку парламентских выборов в Киргизии

13 мая 2019, 09:24  •  62 • В мире
Агентство США по международному развитию (USAID) намерено направить $2,5 млн на поддержку парламентских выборов в Киргизии в 2020 году. Об этом говорится в документе, с текстом которого ознакомился RT. В рамках гранта деньги планируют выделить местным организациям, которые займутся мониторингом избирательного процесса, особо обращая внимание на использование кандидатами ресурсов, освещение голосования в СМИ и влияние социальных сетей. Под предлогом поддержки демократии Вашингтон намерен осуществить прямое вмешательство во внутренние дела суверенного государства, считают политологи. По мнению экспертов, обеспечивая финансовую поддержку, Штаты могут продвинуть в парламент Киргизии прозападные фракции, как уже не раз делали в других странах.
 
РИА Новости © Табылды Кадырбеков
 

Агентство США по международному развитию (USAID) намерено профинансировать мониторинг электоральных процессов в Киргизии. Грант организации, с текстом которого ознакомился RT, предполагает выделение $2,5 млн на поддержку парламентских выборов в республике в 2020 году.

«Эти мероприятия нацелены на укрепление доверия избирателей к общественному договору посредством повышения уровня доверия к избирательному процессу, обеспечения большей прозрачности деятельности избирательных штабов и партийных платформ, совершенствования избирательных процессов в соответствии с законодательством Киргизской Республики и международными демократическими нормами, а также укрепления взаимной подотчётности между избирателями и членами парламента», — говорится в описании гранта.

USAID обращает внимание, что получить финансирование могут только «местные киргизские партнёры», то есть организации, зарегистрированные в республике. Им предстоит проводить мониторинг избирательного процесса.

Согласно документу, наблюдатели должны сосредоточиться на моментах, которые «избирателям трудно оценить самостоятельно». Среди них — использование кандидатами ресурсов, освещение выборов в СМИ и влияние социальных сетей.  

«Представление этой информации гражданам страны расширит их возможности и позволит им с большей уверенностью участвовать в электоральном процессе», — отмечается в документе.

Как указывается в описании гранта, после проведения голосования подрядчики продолжат помогать гражданам и парламенту «выстраивать доверительные отношения». Так, планируется, что получатели гранта будут информировать жителей о работе депутатов и следить за исполнением предвыборных обещаний.

«В рамках данного компонента запланирована работа с целью создать механизмы, которые позволят гражданам страны получать сведения о деятельности парламента, а также требовать от политических партий и членов парламента, чтобы они несли ответственность за выполнение предвыборных обещаний», — поясняют в USAID.

Однако, как считает генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин, под предлогом «поддержки демократии» Вашингтон намерен вмешаться во внутренние дела Киргизии.

«Речь идёт о прямом и задокументированном вмешательстве США в выборы в суверенном государстве. Подобного рода лицемерное поведение свойственно официальным лицам и структурам Соединённых Штатов. Не приходится сомневаться, что эти средства пойдут на поддержку проамериканских кандидатов и информационное сопровождение в их пользу», — сказал он в разговоре с RT.

Отметим, что в 2015 году Бишкек денонсировал соглашение о сотрудничестве с Вашингтоном. Поводом для этого стало решение Госдепа США наградить премией «Защитник прав человека» киргизского активиста Азимжана Аскарова, которого на родине приговорили к пожизненному заключению за организацию массовых беспорядков на юге Киргизии.  

В прошлом году президент республики Сооронбай Жээнбеков заявил, что Киргизия возобновит сотрудничество с США, но будет строго отстаивать свои интересы. В ответ в Госдепе заверили, что Штаты привержены укреплению отношений «на основе доверия, равноправия и взаимного уважения». 

  • Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков
  • РИА Новости
  • © Министерство обороны РФ

Западная ориентация

США заинтересованы в продвижении парламентских фракций, которые будут проводить единую с Вашингтоном линию, отметил главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев. По его мнению, в предвыборной гонке поддержку от USAID получат ориентированные на Запад кандидаты.

«В Киргизии финансовая поддержка имеет большое значение. Даже, к примеру, для рекламы. Если кандидат или партия хорошо раскручены и представлены в СМИ, за них, как известно, охотнее голосуют избиратели. Пример — Украина, где президентом стал далёкий от политики человек», — отметил эксперт.

Васильев напомнил, что США не первый раз применяют подобные механизмы и оказывают влияние на политические процессы в других государствах.

Так, ранее выяснилось, что Госдепартамент США через американское посольство в Киеве выделил несколько сотен тысяч долларов на работу с избирателями перед президентскими выборами на Украине. Деньги направлялись некоммерческим и общественным организациям, а также нескольким СМИ. Они должны были мобилизовать и привлечь к голосованию пенсионеров и молодёжь из различных областей страны. Гранты на работу с избирателями выделялись и перед выборами 2014 года. 

Помешать союзу с Москвой

Одной из причин интереса США к Киргизии политологи называют отношения республики с Россией. По их словам, Вашингтон стремится увеличить влияние в среднеазиатском регионе на фоне растущего взаимодействия государств с Москвой.

«США насаждают своих агентов влияния везде, где возможно. Аналогичные процессы идут в Казахстане, Узбекистане и других среднеазиатских республиках», — заметил Алексей Мухин.

28 марта президент РФ Владимир Путин совершил визит в Киргизию, где встретился с главой республики Сооронбаем Жээнбековым. В ходе визита российский лидер подчеркнул, что Киргизия является «стратегическим партнёром России». Путин также обратил внимание на успехи в экономическом взаимодействии стран — товарооборот между РФ и Киргизией достиг почти $2 млрд. 

«В ходе переговоров была подтверждена обоюдная заинтересованность в дальнейшем всестороннем укреплении отношений — в политической, культурной, гуманитарной сфере и других областях, включая военно-техническое и военное сотрудничество», — заявил Путин по итогам встречи.

  • Президент России Владимир Путин
  • РИА Новости
  • © Михаил Климентьев

Опора для НАТО

Контроль над политическими процессами в Киргизии может также помочь США усилить свои военные позиции в Центральной Азии, добавил политолог Владимир Васильев.

«США делают ставку на Киргизию из-за её геополитического положения. Возвращение военной базы — это идея, которая постоянно бродит в Пентагоне и является одним из поводов, чтобы оказывать влияние на расстановку политических сил в стране с долгосрочной перспективой», — сказал Васильев.

Напомним, что американская база в международном аэропорту Манас была закрыта в 2014 году по решению Бишкека. Её создали в 2001 году для поддержки операции НАТО «Несокрушимая свобода» в Афганистане. База обеспечивала дозаправку самолётов воздухе, переброску грузов и военнослужащих. Инициатива закрытия принадлежала киргизскому президенту Алмазбеку Атамбаеву. Он считал, что присутствие военного объекта на территории гражданского аэропорта недопустимо.

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