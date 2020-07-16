Демократические государства Азии должны отстаивать свои общие интересы, не вступая в конфликт с Китаем

После Второй мировой войны Азия вышла из многолетнего конфликта и длившегося сотни лет колониализма. Соединенные Штаты быстро стали главным гарантом региональной безопасности, подписав двусторонние договоры об обороне и установив преференциальные торговые и инвестиционные отношения со своими азиатскими союзниками, в частности с Филиппинами, Австралией, Японией, Южной Кореей и Пакистаном. Благодаря инвестициям и многостороннему сотрудничеству регион стал ведущим глобальным торговым центром.

Но недавние геостратегические и экономические события поставили под вопрос сложившийся после 1945-го года порядок, что усилило неопределенность в регионе. Прежде всего, США при президенте Дональде Трампе отступают от мировой сцены, и в частности из Азии. Более того, США теряют союзников в то время, когда Китай бросает вызов не только территориальной целостности нескольких азиатских стран, но и либеральному тенору регионального экономического порядка.

Учитывая эту неопределенность, настало время, чтобы демократические правительства Азии сделали продвижение регионального мира и процветания главным приоритетом. И более тесное многостороннее сотрудничество должно быть центральным в этих усилиях.

Правда азиатские лидеры, похоже, все вместе понимают проблемы, возникающие в связи с изменением политики США и растущим китайско-центрическим региональным порядком. Тем не менее, попытки создать азиатский многосторонний подход, который мог бы решить эти проблемы, слишком хаотичны. Чтобы воплотиться в жизнь, эти усилия потребуют большей поддержки со стороны развитых демократий, таких как Австралия, Новая Зеландия и Япония, наряду с более активным участием Индии, Южной Кореи и других стран.

Крайне важно, чтобы азиатские лидеры не стремились создать впечатление, что более тесное многостороннее сотрудничество направлено прежде всего против Китая. Даже если такие инициативы действительно могут послужить противовесом заявке Китая на региональное господство, конфронтационный подход окажется только контрпродуктивным.

Например, демократические правительства в Азии и в других странах озабочены несколькими аспектами крупной китайской программы инвестиций в транснациональную инфраструктуру – «Один пояс, один путь». Они обеспокоены чрезмерным бременем задолженности правительств-партнеров, пренебрежением трудовыми стандартами и преференциальным режимом для китайских инвесторов за счет местных участников. В более общем смысле значительные финансовые и другие выгоды проекта часто идут вразрез с либеральными ценностями, которыми дорожат демократии.

Но отговаривать правительства от участия в данном проекте было бы ошибкой. Наоборот, страны-участницы должны попытаться сформировать инициативу изнутри, чтобы обеспечить ее более полное соответствие международным нормам и принципам.

Аналогичным образом азиатские правительства должны использовать свой коллективный авторитет для продвижения демократического и основанного на правилах порядка. В этом отношении Транстихоокеанское партнерство, предлагаемое многостороннее соглашение о свободной торговле для Азиатско-Тихоокеанского региона, в которое первоначально входили США, могло бы стать мощным инструментом противодействия нелиберальному Китаю. Но администрация Трампа одним из первых решений вывела США из ТЭС в январе 2017 года.

Однако отрадно, что остальные члены ТТП, возглавляемые Японией, продвинулись вперед без США, заключив так называемое Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о транстихоокеанском партнерстве. Этот новый блок должен стремиться к присоединению других крупных региональных экономик, таких как Южная Корея и Индия.

Таким образом, расширенная CPTPP может стать жизнеспособным противовесом китайским инициативам, предлагая либеральным демократиям прозрачный и стабильный путь к региональному экономическому росту и социальному прогрессу. Укрепление сотрудничества между азиатскими странами может даже помочь смягчить последствия конкуренции между США и Китаем для небольших стран региона.

Поскольку США отступают из Азии, а Китай стремится занять доминирующее положение в регионе, азиатские демократии должны более решительно отстаивать свои общие интересы. И они уже предприняли шаги для этого. Впрочем, построение процветающего азиатского многостороннего порядка потребует гораздо более тесного экономического и политического сотрудничества.