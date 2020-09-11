Демократическая партия Молдовы отказалась от участия в выборах

А бывшие союзники Санду и Нэстасе становятся конкурентами

11 сентября в Молдове заканчивается приём документов для регистрации инициативных групп по сбору подписей в поддержку кандидатов на пост президента. В этом году почти все молдавские партии решили попытать счастья на выборах, которые назначены на 1 ноября. Однако самая влиятельная в недалёком прошлом партия Молдовы – Демократическая партия – решила не выставлять своего кандидата на выборы президента.

По мнению председателя ДПМ Павла Филипа, «в этой избирательной кампании есть только два кандидата с шансами на победу, а кого поддержит партия, будет решено после консультаций с гражданами на местах».

«Мы не боимся говорить чётко и прямо то, что всем известно. Да, на этих выборах есть только два кандидата и точка. Остальные – просто фоновый шум. Это понимают и другие кандидаты, но из-за тщеславия и узких интересов они объявили о своём участии в гонке. Помимо двух кандидатов с шансами на победу, все остальные просто фигуранты, и они призваны только сеять путаницу, потому что у них есть такие договорённости или же делают чью-то игру»,

– заявил Филип журналистам после заседания Национального политсовета.

Напомним, согласно всем социологическим исследованиям, во второй тур президентских выборов пройдут действующий глава государства Игорь Додон и лидер оппозиционной партии «Действие и солидарность» Майя Санду, для которой это будет попытка политического реванша. Санду уже встречалась с Додоном во втором туре президентских выборов в 2016 году.

В такой заранее просчитываемой ситуации демократы не считают нужным тратить свои силы на борьбу за пост президента. К тому же молдавский президент не обладает достаточной властью при парламентской форме правления.

«Для нас важно правительство и парламент. Президент не может увеличивать заработную плату, пенсии, не может создавать рабочие места, не может привлечь инвестиции и возродить экономику страны. Это делает правительство. Президент несёт ответственность за награды и может указать направление внешней политики»,

– отметили в ДПМ.

Кого из двух претендентов на пост главы государства поддержит ДПМ, будет решено после консультаций в регионах, отметил глава партии.

Президент Игорь Додон назвал такое решение демократов – союзников ПСРМ по парламентской коалиции – «прагматичным и зрелым». Он уверен: «вступать в избирательную кампанию нужно лишь тогда, когда есть шанс выйти во второй тур и победить».

С президентом явно будет не согласен лидер партии «Платформа DA» Андрей Нэстасе, который не сомневается – именно он победит во втором туре президентских выборов. Его возмущают попытки бывшей соратницы по блоку ACUM Майи Санду «перехватить» его сторонников, в частности, попытки переговоров с примарами – членами партии «Платформа DA».

«Г-жа Санду решила, что ей нужно поговорить с нашими примарами. Она объяснила мне, что разговаривает с ними, чтобы убедиться, что у неё будет поддержка во втором туре. Я заверил её, что у неё нет необходимости ходить по примарам, она не попадёт во второй тур. Внутренние опросы показывают, что я единственный, кто встретится с Додоном во втором туре, и у меня больше шансов одержать победу над ним, чем у других кандидатов»,

– уверенно заявил Андрей Нэстасе в эфире телеканала JurnalTV.

Президентская кампания в Молдове только началась…