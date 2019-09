Демократическая интрига: Белый дом рассекретил стенограмму разговора Трампа и Зеленского • 51 • Украина Дональд Трамп и Владимир Зеленский обсуждали украинское расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена, который будет претендовать на пост главы американского государства в 2020 году. Об этом свидетельствует опубликованная Белым домом стенограмма. Ранее американские СМИ писали о том, что в разговоре якобы присутствовало «давление» на президента Украины. Напомним, что неподтверждённые данные стали причиной, по которой конгресс объявил о начале процедуры импичмента в отношении 45-го президента США. Эксперты считают, что ситуация может пойти на пользу главе Белого дома перед стартом президентской гонки, так как большинство избирателей не одобряют импичмент, а обвинения демократов могут не найти подтверждения. Президент США Дональд Трамп AFP © Don Emmert Белый дом опубликовал стенограмму июльского телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, который стал причиной начала процедуры импичмента в отношении американского лидера. Из документа следует, что главы государств действительно обсуждали ситуацию вокруг закрытия дела в отношении Хантера Байдена, сына Джо Байдена — своего основного соперника на предстоящих выборах 2020 года, кандидата от Демократической партии и бывшего вице-президента США. «Сейчас много говорят о сыне Байдена, о том, что Байден сделал так, чтобы расследование было прекращено, и многие хотели бы узнать об этом, так что было бы отлично, если бы вы вместе с генеральным прокурором как-то решили этот вопрос. Байден хвалился тем, что ему удалось прекратить расследование, было бы неплохо, если бы вы разобрались в этой ситуации. По-моему, это просто ужасно», — заявил Трамп в ходе разговора. В ответ украинский лидер пообещал, что этим займётся новый генпрокурор страны, который будет назначен в сентябре. Также Зеленский попросил Трампа предоставить дополнительную информацию, которая поможет расследованию. При этом 45-й президент США уже ожидает извинений со стороны Демпартии. Об этом он заявил в своём Twitter. «Принесут ли демократы извинения после того, как прочитают, что было сказано во время моего разговора с украинским президентом? Им следовало бы, это был идеальный разговор — удивил их!» — написал Трамп. Ранее американский лидер указывал, что дал своё согласие на публикацию разговора, так же поступило и украинское правительство. «Госсекретарь Помпео получил разрешение от правительства Украины опубликовать стенограмму моего телефонного разговора с их президентом. Они даже не догадываются, что в этом такого. Настоящая афера с охотой на ведьм со стороны демократов!» — написал президент США в своём Twitter. Именно телефонный разговор с Владимиром Зеленским стал причиной начала формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Демократы в конгрессе во главе со спикером палаты представителей Нэнси Пелоси утверждают, что американский президент оказывал давление на Зеленского с целью получить компромат на Джо Байдена. Сам Трамп ранее заявил, что обнародование расшифровки стенограммы разговора с украинским лидером снимет с него любые подозрения. «Когда вы увидите, ознакомитесь с расшифровкой беседы, что, полагаю, рано или поздно произойдёт, то поймёте, что разговор был идеальным... Я лидирую в опросах, и они не знают, как меня остановить. Единственное, что они могут попробовать, — это импичмент», — добавил он. Начало процедуры импичмента Трампа поддержала его соперница на президентских выборах 2016 года — экс-госсекретарь США и бывшая первая леди Хиллари Клинтон. «Если это не нарушение, влекущее за собой импичмент, то я не знаю, что это такое», — заявила Клинтон в интервью журналу People. По мнению директора Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрия Рогулёва, данный «информационный повод» может не оправдать надежд, которые на него возлагает Демпартия. «Демократы считают, что Трамп использует служебное положение в личных целях, чтобы получить компромат на своего политического соперника — Джо Байдена. Однако им ещё предстоит это доказать, поскольку весь повод строится на анонимной утечке информации. Украинское правительство уже заявило, что никакого давления Трамп на Зеленского не оказывал, и оно также готово опубликовать стенограмму этих переговоров. В данном вопросе, как обычно, много тайн и нюансов, но уверен, что импичмент не будет доведён до конца», — рассказал эксперт в беседе с RT. Семейный подряд Байденов Напомним, 20 сентября газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что во время разговора американского и украинского лидеров Дональд Трамп якобы неоднократно заявлял, что Зеленскому следует оказать помощь его адвокату Рудольфу Джулиани. Соратник Трампа несколько раз встречался с представителями администрации Зеленского, чтобы обсудить с ними вопрос о начале разбирательства по поводу деятельности Джо Байдена и его сына Хантера на Украине. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси инициировала процедуру импичмента против Дональда Трампа

© Kevin Lamarque Хантер Байден после визита своего отца в Киев в 2014 году вошёл в совет директоров фирмы Burisma — одной из крупнейших украинских частных газовых компаний. Американское издание The Hill в апреле сообщило, что Генпрокуратура Украины подозревала Хантера Байдена в получении взяток от руководства Burisma. По информации издания, с весны 2014 года по осень 2015-го Байдену-младшему якобы ежемесячно перечисляли около $166 тыс. Это происходило в то время, когда его отец Джо Байден занимал пост вице-президента, а также должность спецпредставителя США по Украине. Генпрокурор Украины Виктор Шокин планировал вызвать Хантера Байдена на допрос по факту злоупотреблений в Burisma и газовой отрасли страны, однако весной 2016 года был отстранён от должности. Сам Джо Байден впоследствии заявлял, что Шокин был отстранён под его давлением, однако в качестве причины назвал якобы причастность украинского генпрокурора к коррупционным схемам. Руди Джулиани, бывший мэр Нью-Йорка и в прошлом знаменитый прокурор, признал факт своих встреч с представителями администрации Зеленского в июне и августе этого года. Соратник Трампа уже прокомментировал ситуацию и заявил, что веских причин для объявления импичмента у Демпартии нет. «У демократов нет никаких оснований для импичмента. Вот уж в отношении кого надо провести расследование за препятствование правосудию. Может оказаться, что у их информатора на самом деле нет прямых улик. Эта история настолько далека от истины, что кажется очередной фабрикацией фактов демократами и СМИ. Если и можно говорить о каких-то преступлениях, так это о взятках Байдена и Керри (бывший госсекретарь США Джон Керри. — RT)», — написал Джулиани в своём Twitter. Dems have no basis for impeachment. They should be investigated for obstructing justice. Their whistleblower may in fact turn out to have no direct evidence. The story is so far off it sounds like another Dem-Media frame-up. Only crimes are Biden-Kerry pay for play. Thank you. — Rudy Giuliani (@RudyGiuliani) 24 сентября 2019 г. Правительство Украины одобрило первый законопроект о земельной реформе Его поддержал и Дональд Трамп — младший. «Удивительно, как Байдену сходит с рук злоупотребление властью ради попыток обогатить сына, но малейшей возможности каким-то образом свалить всё на Трампа достаточно, чтобы демократы бросили на это все свои силы. Шуты!» — написал старший сын американского лидера в своём Twitter. Демократическая партия, понимая, что она не сможет организовать отставку Трампа, всё равно будет раскручивать этот информационный повод, потому что другого шанса навредить президенту США у неё не будет, отметил в разговоре с RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. Кроме того, оппозиционеры хотят обезопасить своего главного кандидата в лице Джо Байдена, добавил эксперт. «Демократическая элита всегда будет на стороне Байдена, который для них является главной фигурой в предвыборной гонке. Антибайденовская кампания Трампа для них является достаточно неприятным моментом, притом что сам Джо Байден скоро перестанет быть основным кандидатом в Демпартии по уровню поддержки», — считает Владимир Брутер. Превышение полномочий Американские мейнстримовые СМИ начали тиражировать историю с разговором Трампа и Зеленского после того, как узнали, что генеральному инспектору разведслужб Майклу Аткинсону была подана так называемая анонимная жалоба разоблачителя. Её направил сотрудник одной из американских спецслужб, знакомый с содержанием разговора. Оно якобы настолько возмутило разведчика, что тот решил доложить о нём инспектору. Политические оппоненты Трампа в стане Демократической партии заявляли, что президент США якобы заблокирует выделение военной помощи Украине, если администрация Зеленского откажется проводить расследование в отношении деятельности Байдена и его сына. Однако после беседы с Аткинсоном американские конгрессмены заявили, что в жалобе были также подняты вопросы, не имеющие отношения к беседе Трампа и Зеленского. Телеканал Fox News, симпатизирующий Трампу и Республиканской партии, в свою очередь, сообщил, также ссылаясь на анонимные источники, что подавший жалобу сотрудник спецслужб якобы политически ангажирован и поддерживает одного из кандидатов в президенты от Демпартии. Телеканал отметил, что вместе с содержанием разговора Белый дом также опубликует некие документы, которые подтвердят предвзятость анонимного разоблачителя. Сам Владимир Зеленский при этом заявил, что никто не может оказывать на него давление. Президент Украины Владимир Зеленский

© Saul Loeb «На меня никто не может давить, потому что я президент независимой Украины. На меня может давить только один человек. На меня может давить только мой сын», — ответил Зеленский на вопрос телеканала «Россия 1», оказывал ли на него давление Трамп. В хорошей кампании Формально процедура импичмента в политической истории США была инициирована только против двух глав государства: 17-го президента Эндрю Джонсона в 1868 году и 42-го президента Билла Клинтона в 1998 году. Традиционно в этот ряд ставят и 37-го президента США Ричарда Никсона, однако он ушёл в отставку до начала процедуры импичмента. Ни одно из этих начинаний не завершилось успехом — и Джонсон, и спустя 130 лет Клинтон были оправданы сенатом и остались у власти. На Украине предложили способ заработать на «плохой России» Такая ситуация может повториться и теперь и даже сыграть на руку Трампу, считают некоторые американские политики. Подобную версию озвучил республиканец Ньют Гингрич, который, будучи спикером палаты представителей конгресса США, инициировал процедуру импичмента против Клинтона в 1998 году. «Этой борьбой демократы загоняют себя во всё более невыгодное положение — я испытал подобное на себе в 1998 году — в результате всё больше внимания приковано к истории с Байденом, в которой замешаны большие деньги. Для Трампа это беспроигрышный вариант», — приводит слова Гингрича газета The New York Times. Демократы, как и раньше, надеются, что они сумеют обнаружить какую-либо информацию, что сработает против нынешнего президента США, отметил Юрий Рогулёв. «Демократической партии важен сам факт расследования, вызов свидетелей, размусоливание событий, связанных с нарушениями, которые могут испортить имидж Трампа в избирательной кампании 2020 года. Однако в том случае, если импичмент провалится, соответственно, это будет ударом по демократам, потому что избиратель в целом накануне выборов негативно настроен в отношении импичмента президента», — отметил эксперт. Рогулёв добавил, что глава Белого дома сумеет обратить очередную атаку себе на пользу. «Трамп — опытный шоумен, который знает, как себя держать», — подчеркнул он. По словам Владимира Брутера, руководство Демократической партии понимает, что не сможет получить необходимое количество голосов в конгрессе для начала процедуры отстранения президента от власти. «Однако они просто будут поддерживать у определённой части избирателей и активистов, которые отрицательно относятся к Трампу, постоянные предвыборные настроения, понимая, что импичмент не состоится», — заключил политолог. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





