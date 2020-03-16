Демократическая эпидемия: как распространение коронавируса влияет на президентскую гонку в США

Американский штат Джорджия отложил проведение праймериз Демократической партии до мая из-за распространения коронавируса. Накануне аналогичное решение приняли власти Луизианы. В результате ряд американских СМИ предположили, что из-за эпидемии власти могут попытаться перенести сами выборы. Эксперты отмечают, что таких прецедентов в истории США ещё не было. При этом эпидемия и экономический спад могут негативно повлиять на шансы Дональда Трампа переизбраться.

Власти американского штата Джорджия перенесли голосование на праймериз в рамках президентских выборов 2020 года из-за ситуации с коронавирусом. Праймериз были запланированы на 24 марта, однако теперь они отложены до мая. Об этом сообщил госсекретарь Джорджии Брэд Раффенспергер.

По его словам, власти штата приняли решение отменить голосование на участках, которое шло с 2 марта, а также основной день голосования 24 марта — и перенести его на 19 мая.

Этот шаг последовал сразу после того, как губернатор штата, республиканец Брайан Кемп подписал распоряжение о чрезвычайном положении, которое наделяет его расширенными полномочиями для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Кроме того, Кемп выступил с обращением, в котором призвал школы, церкви и другие места скопления людей на время отказаться от проведения массовых мероприятий.

По данным издания USA Today, в штате Джорджия было зафиксировано 66 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, в основном в Атланте. При этом один из инфицированных скончался.

Избирательный участок на праймериз в США

Reuters

© Bryan Woolston

Власти Джорджии особо отметили, что отмена праймериз связана с заботой о здоровье не только граждан, но и работников избиркомов, большинство которых — пенсионного возраста, а для этой категории населения вирус наиболее опасен.

Стоит отметить, что Джорджия не единственный штат, который пошёл на отмену праймериз. Так, 13 марта первым штатом, принявшим подобные меры, стала Луизиана. Её госсекретарь Кайл Ардуан объявил, что запланированные на 4 апреля праймериз переносятся на 20 июня.

Проблема для демократов

Перенос праймериз может создать проблемы для Демократической партии, которая на своём национальном съезде должна выбрать единого кандидата для участия в выборах 2020 года.

Согласно положениям Национального комитета партии, все штаты должны провести свои выборные мероприятия к июню, или у них будет отозвано некое число делегатов в качестве штрафной меры.

Результаты голосования на праймериз определяют, кому из политиков отдадут своё предпочтение делегаты, представляющие тот или иной штат на съезде партии, который состоится 13—16 июля.

Для выдвижения кандидатом в президенты США от Демократической партии одному из претендентов необходимо заручиться поддержкой 1991 делегата из 3979. Если никому из соискателей это не удастся, то исход праймериз решат суперделегаты (их более 700), которые имеют право голосовать за любого из претендентов.

Сейчас в гонке от демократов участвуют три кандидата: бывший вице-президент Джо Байден, сенатор Берни Сандерс и конгрессмен Тулси Габбард. Лидер по числу поддерживающих его делегатов (890 человек) — Джо Байден. Сенатор-социалист Сандерс на втором месте с 736 делегатами. Конгрессмен от штата Гавайи Габбард продолжает участие в гонке всего с двумя делегатами.

Берни Сандерс и Джо Байден

Reuters

© Jonathan Ernst/File

При этом для Республиканской партии эпидемия коронавируса помехой не станет — от этой политической силы в выборах 2020 года участвует только Дональд Трамп. Несмотря на то что партия всё равно проводит праймериз, голосование на них — формальное выражение доверия нынешнему президенту, которое никак не повлияет на его участие в общих выборах.

В беседе с RT главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев отметил, что уже сейчас новая эпидемия вносит коррективы в американский избирательный процесс.

«Эпидемия влияет на явку на праймериз и на проведение Национального съезда Демпартии, поскольку в условиях, когда коронавирус пугает население, американцы не будут ходить на избирательные участки, соответственно, у страны не будет возможности провести полноценную президентскую кампанию», — пояснил эксперт.

Отмена выборов

На фоне пандемии некоторые американские СМИ заговорили о возможности полной отмены президентских выборов. Такие издания, как The New York Times и Slate, а также портал Buzzfeed предположили, что Дональд Трамп, введя режим ЧС из-за эпидемии коронавируса, может попытаться отменить или отложить проведение выборов, которые должны пройти в ноябре.

Впрочем, в истории США таких прецедентов не было. Американские политологи и специалисты по законодательству отмечают, что дата проведения президентских выборов была установлена федеральным законодательством в 1845 году и с тех пор не разу не менялась и не переносилась.

«Хотя штаты могут по своему усмотрению назначать дни праймериз, всеобщие федеральные выборы в соответствии с федеральным законодательством проводятся во вторник, следующий за первым понедельником ноября. Эту дату не в праве менять ни штаты, ни президент США», — написал в своём Twitter юрисконсульт Демпартии Марк Элиас.

Однако Владимир Васильев полагает, что в случае форс-мажора голосование всё же может быть отложено.

«Трампу такое положение однозначно выгодно, поскольку таким образом он может задержаться в Белом доме на неопределённый срок. Если выборы перенесут, это будет прецедент, поскольку за всю историю США такого не было», — отметил эксперт.

Аналогичного мнения придерживается и директор Фонда изучения США имени Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв.

«Эпидемия, безусловно, повлияет на позиции кандидатов и на их предвыборные кампании, потому что для избирателей выборы — это шоу, публичные мероприятия, а без рекламы, встреч, агитации они не привыкли принимать решения. Однако в большей степени на результате и исходе избирательной кампании может отразиться экономическое состояние США, поскольку эпидемия блокирует экономическую жизнь», — пояснил Рогулёв в разговоре с RT.

Администрация Трампа сейчас проходит испытание эпидемией, и неизвестно, с каким результатом она из неё выйдет, отмечает Владимир Васильев.

«Если распространение вируса и экономический спад осенью совпадут, то американские избиратели отметят, что администрация Трампа была крайне неэффективна в реагировании на угрозу, что спровоцировало американскую рецессию, и, соответственно, результат выборов 3 ноября будет предопределён с точки зрения поражения Трампа», — полагает эксперт.

Дональд Трамп

Reuters

© Carlos Barria

Юрий Рогулёв отмечает, что потенциальный экономический спад может повлиять на переизбрание Трампа, поскольку он выстроил всю избирательную кампанию на экономических достижениях.

«Если экономика войдёт в кризисное состояние, будет стагнация, безработица начнёт расти, то по Трампу это довольно сильно ударит, а времени для манёвра у него не останется, поскольку других успехов, на которые он мог бы опереться, мало», — заключил Рогулёв.