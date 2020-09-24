Демократам просьба не беспокоиться? Трамп заранее отказался передать власть

Провокационный вопрос задали журналисты на пресс-конференции президенту США Дональду Трампу. У главы Белого дома поинтересовались, может ли он гарантировать мирную передачу власти после выборов главы государства, намеченных на ноябрь.

Трамп, с одной стороны, от прямого ответа сразу уклонился, предложив посмотреть на то, что случится после выборов. С другой - фактически не оставил в своих ожиданиях демократам ни шанса на победу их кандидата Джо Байдена. И власть передавать в руки соперника отказался уже заранее.

"Никакой передачи власти, честно говоря, и не будет", - заявил Трамп, уверенный в том, что последует продолжение его президентства - уход на второй срок.

Кроме того, глава Белого дома обратил внимание журналистов и на то, что он "очень сильно выражал недовольство по поводу голосования". Этот процесс американский лидер считает "полной катастрофой".