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Демократам просьба не беспокоиться? Трамп заранее отказался передать власть

24 сентября 2020, 11:45  •  37 • Политика
Президент США Дональд Трамп на вопрос о том, гарантирует ли он мирную передачу власти после выборов главы государства, фактически отказался эту власть передавать, считая, что пойдёт на второй срок. Так что американским демократам, судя по словам главы Белого дома, просьба уже и не беспокоиться.
Провокационный вопрос задали журналисты на пресс-конференции президенту США Дональду Трампу. У главы Белого дома поинтересовались, может ли он гарантировать мирную передачу власти после выборов главы государства, намеченных на ноябрь.
Трамп, с одной стороны, от прямого ответа сразу уклонился, предложив посмотреть на то, что случится после выборов. С другой - фактически не оставил в своих ожиданиях демократам ни шанса на победу их кандидата Джо Байдена. И власть передавать в руки соперника отказался уже заранее.
"Никакой передачи власти, честно говоря, и не будет", - заявил Трамп, уверенный в том, что последует продолжение его президентства - уход на второй срок.
Кроме того, глава Белого дома обратил внимание журналистов и на то, что он "очень сильно выражал недовольство по поводу голосования". Этот процесс американский лидер считает "полной катастрофой".

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