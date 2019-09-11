Демократ в эпистолярном жанре укорил Помпео за "тянучку" с Россией

Американский политик, демократ от штата Массачусетс Стивен Линч в августе направил два запроса госсекретарю Майклу Помпео о причинах задержки введения санкций в отношении России. В частности, председателя подкомитета по надзору и государственной реформе нижней палаты Конгресса интересовало, почему внедрение рестрикций оттянулось почти на 9 месяцев.

Кроме того, конгрессмен поинтересовался, кто инициировал введение первого пакета и попросил Помпео предоставить ему список всех, кто поддержал антироссийские санкции и копию рекомендаций по ним, передает "Утро.ру".

Как сообщает телекомпания CNN, после того, как госсекретарь не ответил на первое письмо конгрессмена, направленное в начале августа, Линч направил Помпео новый запрос.

В этом послании конгрессмен повторил свой первый запрос, а также не преминул выразить тревогу из-за, на его взгляд, недостаточным охватом новых санкций.

Примечательно, что сам автор в своих запросах откровенно признает всю никчемность санкций.

"Согласно бывшим должностным лицам Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома, Госдепартамента и Министерства финансов, эти санкции назрели давно, однако являются незначительными и едва заденут российскую экономику", – с такими словами Линч обратился к Помпео.

Напомним, что второй пакет антироссийских санкций США по делу Скрипалей вступил в силу 26 августа 2019 года.