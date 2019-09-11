Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"И над каждым ценник": Кличко среди лидеров "цветных революций&qu...
"Ястреб", который вел свою игру: Эксперт объяснил, почему Трамп отправ...
"Вранье, манипуляции, кумовство и бардак": Сбежавший от Навального про...
Хватит терпеть неприкрытое вмешательство Google и Facebook (Руслан Осташко)
Главная / Политика

Демократ в эпистолярном жанре укорил Помпео за "тянучку" с Россией

11 сентября 2019, 04:54  •  83 • Политика
Конгрессмен-демократ Стивен Линч направил два письма главе Госдепартамента США Майклу Помпео с требованием объяснить, почему в отношении России до сих пор не принят второй пакет санкций. Несмотря на то, что сам автор признает, что ограничения, вводимые США, не наносят значительного ущерба российской экономике, он полагает, что Белому дому не стоит давать послабления России, тормозить процесс и пора уже наконец ввести второй пакет ограничительных мер.
Американский политик, демократ от штата Массачусетс Стивен Линч в августе направил два запроса госсекретарю Майклу Помпео о причинах задержки введения санкций в отношении России. В частности, председателя подкомитета по надзору и государственной реформе нижней палаты Конгресса интересовало, почему внедрение рестрикций оттянулось почти на 9 месяцев.
Кроме того, конгрессмен поинтересовался, кто инициировал введение первого пакета и попросил Помпео предоставить ему список всех, кто поддержал антироссийские санкции и копию рекомендаций по ним, передает "Утро.ру".
Как сообщает телекомпания CNN, после того, как госсекретарь не ответил на первое письмо конгрессмена, направленное в начале августа, Линч направил Помпео новый запрос.
В этом послании конгрессмен повторил свой первый запрос, а также не преминул выразить тревогу из-за, на его взгляд, недостаточным охватом новых санкций.
Примечательно, что сам автор в своих запросах откровенно признает всю никчемность санкций.
"Согласно бывшим должностным лицам Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома, Госдепартамента и Министерства финансов, эти санкции назрели давно, однако являются незначительными и едва заденут российскую экономику", – с такими словами Линч обратился к Помпео.
Напомним, что второй пакет антироссийских санкций США по делу Скрипалей вступил в силу 26 августа 2019 года.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



83
Источник
Похожие новости
10 сентября 2019, 22:24
Создатель Царьграда уходит из "Справедливой России" ради ВРНС – СМИ
11 сентября 2019, 01:39
За утечку попросят 18 млн рублей: В Госдуме развязали борьбу за персональные данные
11 сентября 2019, 01:39
ВСУ ударили гранатомётами по пригороду Донецка: Ранены двое
10 сентября 2019, 19:09
Россию хотят сделать "соответчиком": Эксперт назвал скандал со шпионом в Кремле элементом борьбы с Трампом
11 сентября 2019, 04:54
Демократ в эпистолярном жанре укорил Помпео за "тянучку" с Россией
11 сентября 2019, 04:54
Госсекретаря США Помпео обеспокоил урон национальной безопасности от "ценного шпиона" из правительства России
Новости партнеров
 
Выбор дня
11 сентября 2019, 01:24
«Шанс откреститься от внешнеполитических провалов»: Трамп отправил в отставку советни...
11 сентября 2019, 01:39
В Госдуме назвали маразмом идею Сенцова вернуться в Крым на танке
11 сентября 2019, 01:39
Зеленский работает на Путина: МН17 привёл диванных экспертов на Западе к неожиданным ...
11 сентября 2019, 01:39
"Порвали три баяна": Главу Госдепа США заподозрили в излишней радости из-за...
11 сентября 2019, 01:39
Запад не интересуют выборы в Крыму: Эксперт о двойных стандартах США и Европы
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 сентября 2019, 10:39
"Сутки прошли - а на Украине уже началось": Сенцову в Twitter пророчат судьбу Савченко
07 сентября 2019, 03:24
Опозорившая экс-короля Малайзии "Мисс Москва 2015" слила его фотки и тайны в Instagram
08 сентября 2019, 21:24
«Некомфортно быть в зоне досягаемости ракет»: почему в ЕС заговорили о необходимости обеспечить свою безопасность
08 сентября 2019, 16:39
Мы не пленных меняли, мы обменяли войну на мир. Войну, где русские ненавидели русских!
05 сентября 2019, 02:24
Повторное засаливание: биологи изучили последствия перекрытия Украиной Северо-Крымского канала для фауны залива Сиваш
04 сентября 2019, 13:39
"Получила то, ради чего строила из себя потерпевшую": Трамп передал Польше "отличное сообщение"
09 сентября 2019, 05:56
Один из тех, кого привезли по обмену
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.