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Демократ в эпистолярном жанре укорил Помпео за "тянучку" с Россией
11 сентября 2019, 04:54 • 83 • Политика
Конгрессмен-демократ Стивен Линч направил два письма главе Госдепартамента США Майклу Помпео с требованием объяснить, почему в отношении России до сих пор не принят второй пакет санкций. Несмотря на то, что сам автор признает, что ограничения, вводимые США, не наносят значительного ущерба российской экономике, он полагает, что Белому дому не стоит давать послабления России, тормозить процесс и пора уже наконец ввести второй пакет ограничительных мер.
Американский политик, демократ от штата Массачусетс Стивен Линч в августе направил два запроса госсекретарю Майклу Помпео о причинах задержки введения санкций в отношении России. В частности, председателя подкомитета по надзору и государственной реформе нижней палаты Конгресса интересовало, почему внедрение рестрикций оттянулось почти на 9 месяцев.
Кроме того, конгрессмен поинтересовался, кто инициировал введение первого пакета и попросил Помпео предоставить ему список всех, кто поддержал антироссийские санкции и копию рекомендаций по ним, передает "Утро.ру".
Как сообщает телекомпания CNN, после того, как госсекретарь не ответил на первое письмо конгрессмена, направленное в начале августа, Линч направил Помпео новый запрос.
В этом послании конгрессмен повторил свой первый запрос, а также не преминул выразить тревогу из-за, на его взгляд, недостаточным охватом новых санкций.
Примечательно, что сам автор в своих запросах откровенно признает всю никчемность санкций.
"Согласно бывшим должностным лицам Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома, Госдепартамента и Министерства финансов, эти санкции назрели давно, однако являются незначительными и едва заденут российскую экономику", – с такими словами Линч обратился к Помпео.
Напомним, что второй пакет антироссийских санкций США по делу Скрипалей вступил в силу 26 августа 2019 года.
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