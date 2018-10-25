Демография берет свое: Из-за нехватки юношей Эстония вдвое увеличит число женщин-военных

Долю женщин в рядах эстонских вооруженных сил следует увеличить более тем двое. С таким призывом в эфире телерадиокомпании Eesti Rahvusringhääling (ERR) выступил командующий Силами обороны Эстонии Рихо Террас.

Что интересно, главный аргумент, который генерал Террас приводит в подтверждение своей позиции, — это ссылка на текущую демографическую ситуацию в его стране и в Прибалтике вообще. Из-за спада рождаемости и общего уменьшения численности населения эстонским военным уже не так просто находить новых рекрутов среди юношей, как это было раньше.

Именно поэтому Торрес предлагает заменить их в рядах Сил обороны женщинами. Наряду с созданием единой системы ПВО для всех стран Балтии это является одним из приоритетов эстонского военного командования на настоящий момент.

Для того, чтобы пополнить свои ряды за счет представительниц прекрасного пола, эстонской армии следует развернуть информационную кампанию.