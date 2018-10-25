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Демография берет свое: Из-за нехватки юношей Эстония вдвое увеличит число женщин-военных

25 октября 2018, 07:39  •  78 • Политика
Демографическая ситуация и недостаток потенциальных рекрутов мужского пола заставили командование Сил обороны Эстонии задуматься о резком увеличении числа женщин, состоящих на воинской службе.
Долю женщин в рядах эстонских вооруженных сил следует увеличить более тем двое. С таким призывом в эфире телерадиокомпании Eesti Rahvusringhääling (ERR) выступил командующий Силами обороны Эстонии Рихо Террас.
Что интересно, главный аргумент, который генерал Террас приводит в подтверждение своей позиции, — это ссылка на текущую демографическую ситуацию в его стране и в Прибалтике вообще. Из-за спада рождаемости и общего уменьшения численности населения эстонским военным уже не так просто находить новых рекрутов среди юношей, как это было раньше.
Именно поэтому Торрес предлагает заменить их в рядах Сил обороны женщинами. Наряду с созданием единой системы ПВО для всех стран Балтии это является одним из приоритетов эстонского военного командования на настоящий момент.
Для того, чтобы пополнить свои ряды за счет представительниц прекрасного пола, эстонской армии следует развернуть информационную кампанию.
«Нам надо работать над ломкой стереотипов, чтобы число женщин в Силах обороны росло. Не так, чтобы пятьдесят процентов были женщины — но чтобы число женщин, которые хотят (служить в армии) и подходят для этого, было больше, чем удается привлечь сейчас», — резюмирует генерал Рихо Террас.

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