Демографики: как в РФ будут бороться со снижением численности населения

Решить демографические проблемы в России можно с помощью улучшения жизненных условий в регионах и реализации социальных программ. Об этом «Известиям» заявили эксперты по итогам совместного заседания Госсовета и Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам . Его Владимир Путин провел 23 декабря. Учитывая тот факт, что сейчас только в 11 регионах наблюдается естественный прирост населения, достичь положительной динамики по всей стране в ближайшие годы будет крайне сложно. Во время мероприятия обсуждались и другие важные вопросы, в том числе повышение темпов экономического роста, расселение аварийного жилья и цены на стройматериалы . Между тем глава государства призвал «инфраструктурно сшивать» страну и поддержал идею сделать 31 декабря выходным днем.

Рождаемость в приоритете

Предновогоднее заседание, которое длилось более трех часов, не обошлось без подарков жителям страны. Владимир Путин поддержал идею сделать 31 декабря выходным днем. Сейчас на федеральном уровне такое решение уже принять не получится, однако соответствующие полномочия есть у региональных властей . К слову, десятки субъектов РФ уже несколько дней назад объявили последний день года нерабочим. Между тем медики, которые в праздники будут оказывать помощь пациентам с коронавирусом, могут рассчитывать на социальные выплаты в двойном размере. Порадовал президент и депутатов, одобрив идею переезда Госдумы в новое здание .

Тем не менее большая часть заседания была посвящена национальным целям, для достижения которых правительство подготовило единый план . По словам премьер-министра Михаила Мишустина, он содержит декомпозицию целевых показателей по месяцам и по каждому субъекту, чтобы люди знали и понимали, когда и какие результаты они увидят не только в масштабах всей страны, но и в конкретной области или крае. На реализацию плана в следующие три года будет выделено более 39 трлн рублей . В целом власти ставят перед собой весьма амбициозные задачи. Так, к 2030-му должен быть обеспечен устойчивый рост численности населения. Хотя сейчас только 11 регионов страны демонстрируют положительные результаты в области демографии.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Полагаю, это во многом связано с общим неблагоприятным фоном в регионах, неуверенностью в благополучии, что влечет в конечном итоге большой процент разводов. Молодым людям необходимо создавать рабочие места, чтобы не было оттока и был стимул развивать экономику в субъектах РФ, — отметила в беседе с «Известиями» член Общественной палаты (ОП) Наталья Агре.

Поэтому кабмин намерен и впредь оказывать поддержку молодым семьям. В частности, с 2021-го размер материнского капитала будет проиндексирован и составит 483 882 рубля на первого ребенка и 639 432 рубля на второго , сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Кроме того, к 2030 году число бедных должно снизиться на 9,6 млн человек. Тем не менее стоит признать, что минимальные выплаты по стране по-прежнему остаются очень низкими. Так, величина прожиточного минимума на 2021-й составит 11 653 рубля, минимальный размер оплаты труда с 1 января будет установлен в размере 12 792 рублей.

— Чтобы население сохранилось, нужно, чтобы на двух взрослых приходилось двое детей. Если их больше, то население растет, если меньше — вымирает, — заявил «Известиям» член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Олег Шеин. — В России детей гораздо меньше, чем родителей. В некоторых странах Европы этот показатель выше, но не за счет мигрантов, а за счет социальных программ. Например, рождаемость во Франции выше, чем в Тунисе. В процессе урбанизации рушится традиционная большая семья. Люди переезжают в города, а социальные блага для таких молодых людей не предоставляются.

Стоит отметить, что в прошлом году убыль населения в РФ составила 260 тыс. человек, несмотря на увеличение продолжительности жизни. Разумеется, распространение COVID-19 еще больше осложнило ситуацию со смертностью. Тем не менее за 10 месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом 2019-го удалось снизить смертность от новообразований — на 1,9%, от внешних причин — на 2,5%, от некоторых инфекционных и паразитарных заболеваний — на 8,8%. Кроме того, на 8,3% снизился уровень младенческой смертности.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Для улучшения условий жизни будут также направлены ресурсы на развитие культуры и образования. К концу 2024 года планируется создание более 1 млн новых мест в школах . При этом перед правительством поставлена непростая задача: войти в десятку в мире по общему образованию, добавила Татьяна Голикова. Российская система должна развивать международное научно-образовательное сотрудничество в рамках совместных программ с ведущими зарубежными вузами, уверен ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж. По его словам, будущее за совместными научно-исследовательскими работами, обменом преподавательскими кадрами и развитием студенческой мобильности.

Сшивать Россию

Кроме того, национальные цели предполагают улучшение жилищных условий ежегодно не менее 5 млн семей. До 2030 года должно быть построено более 1 млрд кв. м жилья, то есть 26% всего жилищного фонда России . По словам заместителя председателя правительства Марата Хуснуллина, каждый пятый метр в стране должен быть новым. Вице-премьер, однако, отметил, что сейчас не хватает рабочих, в том числе из зарубежных стран. Особо остро проблема ощущается в столице. Глава Татарстана Рустам Минниханов попросил президента проработать вопрос организации точечного въезда мигрантов на объекты, которые столкнулись с дефицитом работников. Владимир Путин готов обсудить этот вопрос с зарубежными коллегами, чтобы обеспечить максимальную безопасность на фоне борьбы с коронавирусом .

С другой стороны, опережающими темпами идет расселение аварийного жилья.

— Эту позорную страницу надо закрывать, надо людей вытаскивать из трущоб . И так, чтобы новые у нас не росли, эти трущобы, чтобы объемы аварийного жилья не увеличивались, — заявил Владимир Путин.

Президент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совместное заседание Государственного совета и Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

Также российский лидер обратил внимание на проблему необоснованного роста цен на жилье. Затрагивался и вопрос подорожания стройматериалов , которым сейчас занимается Федеральная антимонопольная служба (ФАС). К примеру, только за последний месяц цена на арматуру повысилась на 40%. По мнению первого зампреда комиссии по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив ОП Артема Кирьянова, важно уделять внимание и защите прав участников долевого строительства. По-прежнему необходимо держать руку на пульсе, чтобы «обманутые дольщики» получили достроенные квартиры, сказал «Известиям» эксперт.

Президент отметил и проблему дорогих билетов на внутренние рейсы. По его словам, люди с Дальнего Востока не могут нормально добраться до европейской части и обратно. Поэтому важно «инфраструктурно сшивать» огромную территорию РФ, напомнил он. На этом фоне Владимир Путин призвал увеличить субсидии на авиаперевозки на Дальний Восток.

Задать темп

Что касается экономических показателей, то здесь планируется выход на траекторию устойчивого роста с темпом выше среднемирового, то есть не менее 3% в год. При этом за последние восемь лет ни разу не удалось выйти на такие показатели, подчеркнул вице-премьер Андрей Белоусов . Достижение цели потребует улучшения ситуации сразу по нескольким направлениям. В частности, к 2024 году инвестиции должны возрасти на 21%, а к 2030 году — не менее чем на 70%. Кроме того, важна поддержка несырьевого неэнергетического экспорта. Еще один фактор ускорения роста — развитие сектора МСП, пояснил Андрей Белоусов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

По мнению Артема Кирьянова из ОП, необходимо уйти от устаревшего статуса ИП, который был введен для облегчения входа человека в предпринимательство, но уже давно не выполняет эту функцию. Стратегическая поддержка должна идти по линии формирования серьезной прослойки среднего бизнеса, то есть подтягивания малого предпринимательства к границам занятости и оборота среднего, считает он.