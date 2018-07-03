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«Демографический шторм»: сможет ли Болгария остановить масштабное сокращение численности населения
03 июля 2018, 09:54 • 103 • В мире
За последние три десятилетия население Болгарии сократилось почти на четверть — до 7 млн человек. Об этом свидетельствует статистика ООН. Демографы считают, что в ближайшее время тенденция усилится — к 2050 году граждан страны станет меньше ещё как минимум на 1 млн. При этом изменится национальный состав республики: в стране будет больше цыган и турок. Эксперты полагают, что такие прогнозы вполне реалистичны: сейчас у правительства нет ресурсов, чтобы улучшить ситуацию. Сможет ли Болгария выйти из демографического тупика, выяснял RT.
Заброшенная болгарская деревня globallookpress.com © Hristo Rusev
С 1989 года население Болгарии сократилось более чем на два миллиона человек. Такие сведения приводит Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН, который занимается контролем за популяцией разных стран мира.
По данным организации, в настоящий момент в Болгарии проживают 6 999 908 человек, тогда как 29 лет назад в республике было немногим менее 9 млн жителей. Как пишет местная газета «Днес», по данным переписи, столь резко население страны сокращалось в последний раз в 1946 году, то есть сразу после Второй мировой войны, когда Болгария в полной мере ощутила на себе последствия боевых действий.
«Вымираем быстрее всех в мире»
Местные демографы считают, что текущее положение дел можно назвать демографической катастрофой.
«Ежедневно число жителей Болгарии в среднем сокращается на 220 человек, или на 9 человек в час. Мы вымираем быстрее всех в мире», — сказал в разговоре с местной газетой «Труд» директор Демографического института при Болгарской академии науки и искусства Петар Иванов.
Ранее в интервью болгарским журналистам он подчеркнул, что к 2050 году население страны может сократиться до 5,2 млн человек. При этом, по словам учёного, в Болгарии не только происходит снижение общей популяции, но и постепенное замещение болгарского населения цыганским.
«При сохранении нынешней тенденции через 30 лет общее количество болгар в стране составит всего 1,7 млн человек, цыган же будет насчитываться порядка 2,8 млн. Турецкое население вырастет до 700 тыс. человек», — сказал Иванов.
Чуть более оптимистичный прогноз по демографической ситуации в Болгарии содержится в совместном отчёте Евростата и Болгарского национального статистического института (БНСИ), опубликованном в начале апреля.
Там также отмечается, что в стране продолжается рост числа людей пенсионного возраста.
«По состоянию на конец 2017 года в стране насчитывалось 1,4 млн людей, чей возраст был 65 лет и старше, что составляет порядка 20% от общего числа жителей страны. Число подростков в возрасте до 15 лет составляет около 1 млн человек, или 14% населения. Ожидается дальнейший рост численности пенсионеров и ещё большее снижение количества молодых людей», — отмечалось в докладе Евростата и БНСИ.
Кроме того, статистические данные демонстрируют и отрицательный прирост населения, причём как естественный, так и миграционный. По данным Национального института статистики, в 2017 году на свет появились 63 955 граждан Болгарии, а умерли — 109 791 человек. В то же самое время в страну приехали на постоянное жительство 139 068 человек, а покинули Болгарию 145 057 человек.
В Европу на ПМЖ
Писатель и историк Михаил Поликарпов полагает, что причиной резкого снижения численности болгарского населения стали сразу несколько факторов, которые совпали по времени.
По его словам, такая же тенденция наблюдается и в других странах Восточной Европы.
«Если взять ту же Украину, то там мы наблюдаем аналогичную картину: есть и вымирающая глубинка, и четыре большие агломерации (Киев, Днепр — Запорожье, Одесса, Харьков). Альтернатива для тех, кто не хочет жить в этих городах, — миграция в Россию или куда-то ещё. Однако в Болгарии ситуация действительно катастрофическая. Такое сокращение численности населения для небольшой страны — это чрезвычайно высокие темпы», — подчеркнул Поликарпов.
Историк полагает, что общая тенденция к снижению численности населения Болгарии сохранится, однако его темпы несколько замедлятся.
«Те, кто хотел уехать из страны, уже сделали это. Оставшиеся будут искать возможность жить и работать именно в Болгарии», — отметил Поликарпов.
Он также допустил, что в значительной степени структура населения Болгарии поменяется.
Заведующий сектором изучения Евросоюза ИМЭМО РАН Юрий Квашнин также полагает, что структура болгарского населения поменяется значительно, однако его турецкая часть будет играть в этом процессе далеко не последнюю роль.
«И у цыган, и у турок более высокий коэффициент рождаемости. А у турецкого меньшинства вдобавок есть весьма влиятельная политическая структура — «Движение за права и свободы», которая сейчас имеет более 10% мест в парламенте. Таким образом, турецкая община может лоббировать выгодные для себя решения, в том числе и те, которые непосредственно влияют на её численность», — рассуждает эксперт.
Он добавил, что на демографическую ситуацию в болгарском государстве давит и низкая привлекательность этой страны для переезда туда на постоянное место жительства.
«В отличие от других стран Восточной Европы, в которых экономическая ситуация более благоприятна, например, Чехии, в Болгарию никто приезжать не хочет. В небольших количествах сюда перебираются пенсионеры из России и Германии. А в ту же Чехию прибывает в том числе и молодёжь, которая пользуется тем, что в республике созданы неплохие условия для ведения бизнеса», — подчеркнул Квашнин в беседе с RT.
Заведующий сектором этнополитических конфликтов института Европы РАН Павел Кандель считает, что если нынешняя тенденция по снижению численности населения сохранится, то это может стать угрозой национальной безопасности Болгарии.
«Низкая рождаемость в Болгарии не воспроизводит население даже в существующем объёме, ну и, конечно, происходит отток граждан. Эти проблемы — общие для всего ЕС. Какое-то время считалось, что миграция в Европу с других континентов поможет решить этот вопрос. Однако именно Болгария для переселенцев малопривлекательна. Так что простого решения этой проблемы не существует», — заявил эксперт в беседе с RT.
Квашнин полагает, что нормализовать демографическую ситуацию власти Болгарии не смогут.
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