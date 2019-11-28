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Демографическая катастрофа. Есть ли шанс спасти Россию от вымирания?

28 ноября 2019, 23:54  •  85 • Аналитика

В России продолжает снижаться рождаемость. Осенью 2018 года она была выше на 8%. Одновременно растет смертность, сокращается население страны. Не надо даже воевать с нашей сверхдержавой, она такими темпами опустеет сама по себе. И это – главная проблема современной России.

Рождаемость в России очень низкая


Если проанализировать демографическую ситуацию в большинстве «русских» регионов Российской Федерации, то можно сделать очень неутешительные выводы.


Наиболее стремительными темпами рождаемость падает в европейской части России. В Центральном федеральном округе население сокращается на 0,5% в год, а в некоторых регионах – и на 0,8% в год. Такие темпы убыли населения вполне можно сравнить с соседней Украиной, но ведь там была война, там отсоединились Крым и республики Донбасса, там колоссальный отток трудовых мигрантов и в Россию, и в страны Евросоюза. Да и вообще Украина рассматривается в России как негативный пример, «страна 404», а ведь, если задуматься, то и у нас ситуация не лучше!


Некоторое увеличение рождаемости показывают только Москва и республики Северного Кавказа. Но в Москве высокая рождаемость – неизбежное следствие большого присутствия внутренних и внешних мигрантов, среди которых преобладают люди детородного возраста. К тому же, в Москву едут мигранты из Средней Азии, Закавказья, в семьях которых и так всегда было неплохо с рождаемостью. А вот соседняя Московская область демонстрирует сокращение и рождаемости, и населения, что лишь подтверждает тезис о связи демографических успехов столицы исключительно с миграцией.


Естественный прирост населения осенью 2019 года имеет место лишь в 17 регионах России. Среди них – 6 кавказских республик: Дагестан, Чеченская Республика, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия-Алания, сибирские национальные регионы – Тыва, Бурятия, Республика Алтай, Республика Якутия – Саха, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский округа, а также Тюменская область и Москва.

В Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах и Тюменской области, как и в Москве, прирост населения связан с миграцией молодежи, появлением у мигрантов семей и рождением детей. За исключением привлекательных для миграции регионов мы видим, что естественный прирост сохраняется лишь в национальных республиках Кавказа и Сибири и обусловлен национальными традициями и высоким количеством традиционных семей патриархального типа.

Но за последний год темпы естественного прироста населения снизились даже в таких регионах, как Чечня и Дагестан. В сентябре 2018 года в этих регионах, как и в других кавказских республиках, рождаемость была выше, чем сейчас. Но, конечно, в Центральном федеральном округе ситуация с рождаемостью вообще катастрофическая. Даже колоссальные на первый взгляд потоки внешней миграции помогают чуть изменить статистику лишь в Москве, в остальных регионах среднеазиатских мигрантов практически нет, либо они присутствуют там без семей.

Почему снижается рождаемость


Главная причина плачевной демографической ситуации – сокращение среднего количества рождений на женщину. Россия по показателям фертильности отстает от многих стран и регионов мира. Конечно, никто не рассчитывает на показатели Западной Африки (в Нигере, Мали, Буркина Фасо рождается в среднем по 5-7 детей на 1 женщину), но в России они недостаточны даже для простого воспроизводства населения. Кстати, и показатели фертильности также сокращаются: в 2018 году в России они составляли 1,58 на 1 женщину, а в 2019 году – уже 1,55.

В России постепенно увеличивается средний возраст вступления в брак, соответственно и снижается количество рождаемых в браке детей. Это связано не только с социально-экономической ситуацией и даже не столько с ней, сколько с общими социокультурными трансформациями в жизни и нашей страны, и мира в целом. Увеличивается продолжительность детства и юности, сдвигаются вверх их возрастные границы. Если полвека назад никого не удивляла молодая семья, где отцу 21-22 года и он только пришел из армии, а матери – лет 18-20, то сейчас, наоборот, такие семьи скорее удивляют: мы наблюдаем их в большей степени в социально неблагополучной среде, да и непродолжительно их существование.

С другой стороны, подавляющее большинство молодых людей названного возраста сейчас в социальном (а не физиологическом) отношении – подростки, которые учатся, реже – работают на малооплачиваемых работах. Содержать семью они не в состоянии по финансовым причинам, сохранять ее – по морально-психологическим и поведенческим. Против бракосочетания в молодом возрасте в большинстве своем выступают и родители парней и девушек, поскольку они прекрасно понимают, что такая семья с вероятностью в 60% распадется в ближайшие годы, а дальше уже им придется содержать в придачу еще и внуков.

Снижение рождаемости именно в младшей категории детородного возраста идет максимально стремительными темпами. Только за последние три года россиянки в возрасте от 20 до 30 лет стали рожать на 15% реже, чем их ровесницы даже в недалеком 2014 году. Если же сравнивать с поколением родителей, то сейчас 20-29-летние россиянки рожают в 2,5 раза реже, чем их ровесницы в 1990 году. Рассуждения о том, что в современной России выросла рождаемость в возрастной категории старше 35-40 лет не выдерживают никакой критики, поскольку общий вклад таких «старородящих» в рождаемость все равно минимален.


Более половины всех зарегистрированных браков распадается. Для большинства россиянок развод перестал быть настоящей жизненной трагедией. По сути, это — лишь банальная смена партнера, которых до брака у женщины мог быть и не один десяток. К разводам женщины привыкли и готовят себя к ним еще до вступления в официальный брак – и в юридическом плане, заботясь о добрачном имуществе, и в психологическом тоже.


Но если более половины семей распадается, то кто будет рожать в первые брачные годы по трое или даже двое детей? Что делать разведенной 24-летней женщине с двумя или тремя детьми? Шансы вновь выйти замуж сокращаются, материальные проблемы колоссальны и хорошо, если есть поддержка родителей. Государство, на словах заботясь о материнстве и детстве, в действительности вкладывает в реальную поддержку семей с детьми мало и немного не так, как следовало бы вкладывать.

Конечно, безусловным завоеванием эпохи Путина стал материнский капитал. Поскольку Россия не сводится к Москве, Санкт-Петербургу или Новосибирску, в маленьких городах и сельской местности сумма материнского капитала – вполне приличные деньги, за которые можно купить небольшую изолированную квартиру или целый дом, пусть и без особых изысков. Но жилье – жильем, а вот с финансовой помощью молодым семьям в стране все весьма плохо. И не стоило бы правительству оправдываться тем, что детские пособия якобы могут попасть в руки каких-то таинственных многодетных молодых олигархов, которым деньги не нужны, либо алкоголиков и наркоманов, которые их неизбежно пропьют и прогуляют.

Для подавляющего большинства российских семей рождение ребенка, а тем более двоих, троих или четверых, является серьезнейшим ударом по бюджету. И восполнить этот удар можно лишь выплатой нормальных детских пособий до 18-летия ребенка. Пусть эти пособия составляли бы даже половину от формального (не реального, прошу заметить!) прожиточного минимума ребенка, то есть – тысяч 5 рублей на одного, это уже была бы колоссальная прибавка. И семье с тремя детьми на лишние 15 тысяч рублей прожить можно было бы гораздо легче, чем сейчас, когда этих денег просто нет.
Революция россиянам не нужна, а вот свободу слова вынь да положь!


Понятно, что среди российских родителей есть и состоятельные люди, и конченые алкоголики. Но и тех, и других – абсолютное меньшинство в соотношении с основной массой населения. И не платить миллионам нормальных семей детские пособия из опасений, что даже 5% от их получателей окажутся недобросовестными людьми и будут эти пособия пропивать, это, увы, лишь дежурная отговорка.

Как порочна и точка зрения, что люди рожают детей якобы для себя. Из этих «рожденных для себя» состоит государство в целом. И солдаты, рабочие предприятий, полицейские, летчики, врачи, преподаватели и даже библиотекари с уборщицами служат и работают не на своих родителей, а на государство и общество.

Можно ли исправить ситуацию?


Снижение рождаемости, сокращение количества браков и повышение реального возраста вступления в брак – общемировая тенденция. Это печально, но это так. Однако государство в национальных масштабах должно заботиться о своей безопасности, а сегодня главная угроза национальной безопасности – не столько даже внешние противники страны, сколько банальное вымирание населения. И с этой угрозой необходимо бороться, породившую ее проблему необходимо решать.

Каким образом? Понятно, что одним росчерком пера людей вступать в брак и рожать не заставишь, необходим целый комплекс усилий, направленных на популяризацию семьи и деторождения. И главные составляющие этого комплекса – финансовая поддержка и создание социокультурного фундамента для популяризации семьи и рождаемости.

Конечно, самая главная мера реального финансирования повышения рождаемости — выплата нормальных заработных плат, на которые можно было бы содержать семью с тремя и более детьми. Такие зарплаты, к сожалению, в современной России получает абсолютное меньшинство. Если мы возьмем четверых детей, неработающую мать и отца, то менее чем на 100-150 тысяч рублей такая семья жить просто не сможет (если не рассуждать о выживании, когда выбираешь, что купить — носки старшему сыну или трусы среднему, картошку или макароны).


Финансовая поддержка деторождения должна на высоком уровне обеспечиваться государством. Детские пособия должны выплачиваться всем семьям с детьми и представлять собой хоть какую-то реальную сумму. Семьям с большим количеством детей или с одним родителем такие пособия должны выплачиваться по крайней мере в размере прожиточного минимума на каждого ребенка. Рождение большого количества детей при условии их воспитания в нормальных условиях и нормальными членами общества (чтобы не плодить люмпенизированные слои) должно рассматриваться государством как почетная функция, заслуживающая максимального финансового и социального поощрения.

Многодетные семьи должны иметь возможность реальной финансовой поддержки со стороны государства, предоставление жилья (даже при наличии собственного, но недостаточного по площади), а многодетные матери и отцы (при условии проживания в одном браке с матерью) пользоваться правом на досрочный выход на пенсию, причем не на 2 года раньше, а ощутимо – на 5-10 лет раньше (в зависимости от количества детей).

Большое внимание следовало бы уделять мерам по сохранению семьи, которые также должны быть комплексными – от финансовой поддержки до реальной борьбы с проявлениями домашнего насилия. Если говорить о социокультурном фундаменте, то это – пропаганда деторождения и семьи в средствах массовой информации, нейтрализация негативного контента, разрушительного для семейных отношений. Молодежь должна видеть, что крепкая и многодетная семья пользуется реальным уважением и реальными привилегиями в обществе, а не получает раз в два года «почетную грамоту» от заместителя главы муниципалитета по социальным вопросам.

Но главный вопрос заключается в том, можно ли рассчитывать на все перечисленные меры социальной и социокультурной поддержки семьи, материнства, отцовства и детства в текущих условиях, при том социально-экономическом и политическом курсе, которым следует руководство нашей страны? Пока, к сожалению, действующая власть не демонстрирует подлинного желания решать социальные проблемы населения.

Более того, такие антинародные меры, как повышение пенсионного возраста, скорее создают ощущение, что государству безразличны его граждане и их проблемы, а о каком повышении рождаемости, о каком преодолении последствий демографической катастрофы тогда может идти речь?
Илья Полонский

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