Деменция прогрессирует слишком быстро: Семь заявлений Байдена и их изобличение

Что сказал президент США Джо Байден в Варшаве так, что уже через несколько минут оправдываться пришлось Белому дому, русские заподозрили у него прогрессирующую деменцию, а трейдеры начали недоумевать? Царьград изобличает семь ключевых заявлений американского лидера.

"Дед совсем плох", "Деменция прогрессирует?", "Смените Байдену методички!" - это только малая часть тех комментариев, которыми разразились интернет-пользователи в русском сегменте Сети ещё во время речи президента США Джо Байдена. Не говоря уже о том, какая информационная буря разразилась по окончании спича.

Без конфузов у "дедушки Джо" не обошлось и на этот раз. Царьград собрал семь ключевых заявлений Байдена, которые так и просят разоблачения.

Путин сказал, что хочет денацифицировать Украину, - это циничная ложь. Он хочет сбросить Зеленского, который еврей, который законно избран, чей дед боролся с нацистской Германией.

Тут Байден прав в том, что дед президента Украины Владимира Зеленского, действительно, воевал против фашистов в Великую Отечественную войну. Не ошибся он и в том, что Зеленский пришёл к власти легитимно, через выборы.

А вот всё остальное, от первого до последнего слова, - враньё. Возвращаем Байдену его же фразу - "циничная ложь". Спецоперация России наглядно доказала тот факт, что Украина активно пропагандировала нацизм, в том числе через школьные учебники и детские книги, возводя бандеровцев и предателей в ранг "героев", призывая фактически к геноциду русских. Власти, включая самого Зеленского, ещё и поощряли эту махровую русофобию и разгул нацизма. А сейчас боевики украинских нацбатальонов в попытке спастись от карающего огня русских во время спецоперации прикрываются мирными гражданами как живым щитом.

Этот человек не должен оставаться у власти,

- заявил Байден, рассуждая о президенте России Владимире Путине.

В Белом доме тут же поспешили оправдаться перед Кремлём, заявив, что "Байден не призывал к смене режима в России". Но как ещё расценить его слова? В Кремле дали однозначную оценку. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя для агентства Reuters слова американского лидера, прямо ответил: "Не Байдену это решать. Президента России выбирают граждане России".

Граждане России отрезаны от современного мира. Вы были страной XXI века. Теперь вы страна XIX века.

Самое занятное, что сказал это Байден в Польше, которая в том самом XIX веке находилась в составе Российской Империи. Учредитель Царьграда Константин Малофеев в своём Telegram-канале также обратил внимание на этот исторический факт, опубликовав карту.

Байден сегодня в Варшаве обратился к нам - к русскому народу: "Агрессия Путина отрезала вас от остального мира. Она возвращает вас в XIX век". Душат слёзы… Ура!!! Ура!!! Ура!!!

Так что своим обращением к народу России американский лидер только раззадорил русских, наступив полякам на больную мозоль.

Диктатор, который пытается построить империю, никогда не одолеет любовь к свободе среди народа. Мир будет свободен, Украина никогда не будет победой для России.

И тут Байден промахнулся, причём сразу несколько раз. Во-первых, с началом спецоперации на Украине рейтинг президента России (по официальным данным ВЦИОМ) существенно вырос. Во-вторых, мир и так свободен. В-третьих, в рамках спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Вооружённые силы России уже одержали ряд ключевых побед и останавливаться до победного конца не собираются.

Неправда, что мы собираемся расширять НАТО. Это ложь, которую распространяет Россия. НАТО - это оборонительный альянс, он никогда не хотел краха России.

Байден откровенно лжёт в этом заявлении. Мы напомним о том, что и США, и Североатлантический альянс отказались дать России прямые гарантии безопасности и нерасширения НАТО на восток. Достаточно также посмотреть на карту, чтобы понять, куда ещё осталось двигаться альянсу.

Точно не на восток, Джо?

Путин может и должен закончить эту войну (Запад отказывается от термина "специальная военная операция", упорно называя её "войной". - Ред.). Европа должна избавиться от зависимости от российского ископаемого топлива, и мы, США, готовы помочь.

По мнению Байдена, это вопрос экономической и национальной безопасности. Но и тут Джо лукавит. Ведь в качестве альтернативы он подсовывает европейцам американский СПГ, который, как уже давно доказали расчёты, обойдётся Европе дороже голубого топлива из России. Так что ЕС грозит попасть в серьёзную газовую зависимость от США, если он послушается Байдена.

Мы нанесли удар в самое сердце российской экономики, прекратив экспорт энергоресурсов в США. Сегодня США применили санкции в отношении 148 российских олигархов и членов их семей, захватили их имущество, их роскошные яхты, их дома. И сейчас они должны испытать на себе эту боль! Более 400 лиц и компаний покинули Россию, включая даже "Макдоналдс". В результате наших беспрецедентных санкций рубль почти немедленно превратился в щебень. Российская экономика - и это правда, между прочим, - предлагает один американский доллар за 200 российских рублей.

Про удар в самое сердце экономики президент США несколько погорячился. Россия просто перенаправит рынок сбыта. Например, в тот же дружественный нам Китай. Массовое бегство иностранных компаний из России действительно случилось, но ушли с рынка далеко не все, а среди тех, кто помахал нам ручкой, было немало сделавших оговорку про то, что это временная мера. При этом Россия получила прекрасный шанс вплотную заняться импортозамещением, над которым работала не первый год. Надо сказать, что Байден сильно преувеличил и ценность американской валюты. Если брать последние данные, то курс доллара составляет около ста рублей (по курсу ЦБ на 26 марта - 95.66 рубля).