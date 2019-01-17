Дембелям вход в соцсети заказан

Пошла гулять сенсация: «Минобороны планирует ограничить использование социальных сетей не только действующим военнослужащим, но и ушедшим в запас». Как говорится, бухают в колокол, не глянувши в святцы. Давайте разбираться.

Итак, военное ведомство предлагает Госдуме внести поправки в закон «О статусе военнослужащих». Смысл этих поправок - ужесточить охрану гостайны. В войсках и на флотах особые правила пользования интернетом и мобильными телефонами давно введены. И личный состав (будь то срочники или контрактники) хорошо знает, что за болтливость «можно и по уголовке пойти».

Кстати, в парламенте еще с осени прошлого года лежит правительственный законопроект, предполагающий наказание (вплоть до увольнения) за публикацию конфиденциальных данных теми, кто служит. Теперь запреты хотят распространить и на запасников. Ведь те, кто служил в частях с секретным режимом или имел доступ к документам, содержащим гостайну, далеко не всегда умеют крепко держать язык за зубами. Вот их прежде всего и касаются новые правила. Иные крепко бухнувшие служивые для пущей «героизации» своего образа в «Одноклассниках», «В контакте» или «Facebook» запросто рассказывают об участии в испытаниях суперсекретного оружия, о спецоперациях под водой или на суше, разбалтывают ТТХ нового вооружения. Все это, безусловно, попадает в поле зрения иностранных разведок, которые безвылазно пасутся в соцсетях.

Но это вовсе не значит, что таким уволенным офицерам и солдатам вообще запретят пользоваться личными компьютерами или же разрешат быть в сети какое-то определенное время. Нет же. Тут никаких «ограничений» установить невозможно. Вопрос будет решаться по-другому: носителям военных секретов (в зависимости от их «категории») кому на 5, а кому и на 10 лет после увольнения будет запрещено разглашать в сети какую-либо информацию о них. В противном случае это будет караться как административное или уголовное преступление.

Между тем, как считают эксперты, нововведение не решит всех проблем — отследить нарушителей закона будет трудно, так как они могут завести анонимный аккаунт. А зарубежные соцсети пока не делятся с российскими ведомствами данными пользователей.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники