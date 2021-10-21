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Демарш в Афинах. Матвиенко дала шанс делегатам, провоцировавшим Россию
21 октября 2021, 15:40 • 154 • Политика
Делегаты четырёх стран ушли с конференции в Афинах на время выступления Валентины Матвиенко. Комментируя произошедшее, дипломат дала шанс оппонентам.
Представители сразу четырёх стран покинули зал конференций в Афинах, где проходит заседание Европейской конференции председателей парламентов. Все они ушли на время выступления спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Показательный "перформанс" исполнили представители Польши, Латвии, Литвы и Эстонии. Как рассказал один из представителей России, члены делегации Польши и Прибалтийских стран покинули зал именно во время выступления Валентины Матвиенко.
На свои места вернулись все, кроме делегата от Эстонии, по окончании выступления русского политика и госдеятеля. По всей видимости, эстонцы приняли решение о медленной акции... Впрочем, от иронии тут стоит отказаться. Тем более что сама Валентина Матвиенко дала политическим дебоширам шанс.
"Кто-то ушёл? Не заметила..."
В своём выступлении Валентина Матвиенко говорила об общей для всего мира проблеме - пандемии коронавируса. Казалось бы, тема, касающаяся всех и каждого. Однако и здесь наши так называемые партнёры посчитали уместным провокационное поведение.
Валентину Матвиенко попросили прокомментировать этот демарш. Спикер Совета Федерации была предельно корректна:
А после добавила, что не отметает и возможности демонстративной акции. Если это действительно так, то поведение было неуместным:
В завершение дипломат отметила, что демарша делегаций, кроме журналистов, наверняка никто не заметил. И не стоит масштабировать эту историю. Помимо всего прочего, Валентина Матвиенко подчеркнула, что лично она за выступлением представителей Польши следила очень внимательно.
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