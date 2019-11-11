Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Кургинян рассказал УЖАСАЮЩУЮ тайну: ЗАЧЕМ Украине был нужен МАЙДАН! Замер весь з...
Битва за нефть: Асад рассказал о третьей мировой войне
NI придумал, как устроить "худший кошмар" для России и Китая
Моралес ушёл: Россия теряет ещё одного союзника под боком у США
Главная / Политика

Демарш США не "закроет" небо, но Россия готова ответить на провокацию - СМИ

11 ноября 2019, 18:54  •  35 • Политика
Россия не станет выходить из Договора по открытому небу вслед за США, если Вашингтон всё же решится на демарш. В целом же Россия готова продумать ответ на провокации, заявил СМИ Сергей Рябков.
Москва не станет выходить из Договора по открытому небу (ДОН) в случае, если на такой шаг пойдут США, пишут "Известия". Со ссылкой на заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова журналисты отмечают, что пока Москва вовсе не уверена в решении Вашингтона покинуть соглашение.
После вероятного демарша США российские представители готовы рассматривать свои ответные действия, сказал Рябков. Варианты могут быть разными, однако "мы не можем взять и поступить зеркально", добавил дипломат.
"Мы считаем договор важным элементом, который особенно в нынешней ситуации стабилизирует многие процессы", - говорит Сергей Рябков.
В целом дипломат выразил надежду на то, что США совершать демарши не станут. Эксперты издания добавили, что с выходом Вашингтона из соглашения сам по себе договор не развалится. В нём по-прежнему будет участвовать 33 страны мира, а принципиальной станет позиция партнёров в ЕС - от неё будет многое зависеть, считают собеседники журналистов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



35
Источник
Похожие новости
11 ноября 2019, 18:54
Демарш США не "закроет" небо, но Россия готова ответить на провокацию - СМИ
11 ноября 2019, 07:09
Рябков: Россия сомневается в решимости США выйти из Договора по открытому небу
11 ноября 2019, 09:09
"Твои дети будут гордиться": В Сети высмеяли украинского журналиста, испортившего полёт русским попутчикам
11 ноября 2019, 09:09
Снова подставит Зеленского? Трамп решил обнародовать расшифровку второго разговора с главой Украины
11 ноября 2019, 15:39
"Не раскрывают карт, и правильно": Американский эксперт о том, какую правду про Су-57 "русские держат в тайне"
11 ноября 2019, 12:24
"Да, это так": Песков раскрыл детали телефонного разговора Путина и Эрдогана
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 ноября 2019, 00:24
Как бы Лукашенко не упирался - Белоруссия станет частью России (Ростислав Ищенко)
05 ноября 2019, 03:39
Последний участок и провокация? Киев не ответил сигнальной ракетой, ОБСЕ сбежали - источник
11 ноября 2019, 09:09
"Твои дети будут гордиться": В Сети высмеяли украинского журналиста, испортившего полёт русским попутчикам
08 ноября 2019, 12:54
"Мне кажется, что это кошмарный сон": Резидент Comedy Club с Украины пришёл в ужас от толп нацистов в Киеве
10 ноября 2019, 20:09
Лётчики США отказываются летать на "рапторах". А страны массово не покупают F-35
07 ноября 2019, 17:24
Британцы в восторге от русских: Парад на Красной площади обсуждают The Daily Mail
06 ноября 2019, 02:24
"Это не Евровидение": На MTV объяснили, как украинка Maruv стала "Лучшим российским исполнителем"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.