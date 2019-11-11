Демарш США не "закроет" небо, но Россия готова ответить на провокацию - СМИ

Москва не станет выходить из Договора по открытому небу (ДОН) в случае, если на такой шаг пойдут США, пишут "Известия". Со ссылкой на заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова журналисты отмечают, что пока Москва вовсе не уверена в решении Вашингтона покинуть соглашение.

После вероятного демарша США российские представители готовы рассматривать свои ответные действия, сказал Рябков. Варианты могут быть разными, однако "мы не можем взять и поступить зеркально", добавил дипломат.

"Мы считаем договор важным элементом, который особенно в нынешней ситуации стабилизирует многие процессы", - говорит Сергей Рябков.

В целом дипломат выразил надежду на то, что США совершать демарши не станут. Эксперты издания добавили, что с выходом Вашингтона из соглашения сам по себе договор не развалится. В нём по-прежнему будет участвовать 33 страны мира, а принципиальной станет позиция партнёров в ЕС - от неё будет многое зависеть, считают собеседники журналистов.