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Демарш США не "закроет" небо, но Россия готова ответить на провокацию - СМИ
11 ноября 2019, 18:54 • 35 • Политика
Россия не станет выходить из Договора по открытому небу вслед за США, если Вашингтон всё же решится на демарш. В целом же Россия готова продумать ответ на провокации, заявил СМИ Сергей Рябков.
Москва не станет выходить из Договора по открытому небу (ДОН) в случае, если на такой шаг пойдут США, пишут "Известия". Со ссылкой на заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова журналисты отмечают, что пока Москва вовсе не уверена в решении Вашингтона покинуть соглашение.
После вероятного демарша США российские представители готовы рассматривать свои ответные действия, сказал Рябков. Варианты могут быть разными, однако "мы не можем взять и поступить зеркально", добавил дипломат.
"Мы считаем договор важным элементом, который особенно в нынешней ситуации стабилизирует многие процессы", - говорит Сергей Рябков.
В целом дипломат выразил надежду на то, что США совершать демарши не станут. Эксперты издания добавили, что с выходом Вашингтона из соглашения сам по себе договор не развалится. В нём по-прежнему будет участвовать 33 страны мира, а принципиальной станет позиция партнёров в ЕС - от неё будет многое зависеть, считают собеседники журналистов.
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