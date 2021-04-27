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Демарш поляков против России. Посол сделал "последнее русское": "В конце концов обойдёмся"

27 апреля 2021, 09:55  •  191 • Политика
Посол России в Польше Сергей Андреев прокомментировал высылку наших дипломатов и весьма скептически отнёсся к двусторонним отношениям между Москвой и Варшавой в целом. На демарш поляков против нашей страны посол сделал "последнее русское" предупреждение: "В конце концов обойдёмся, на отношениях с Польшей свет клином не сошёлся".
На фоне дипломатического скандала между Россией и Чехией, к "марафону" высылки русских дипломатов подключилась и Польша. И это накануне 100-летия установления дипломатических отношений между нашими двумя странами.
Посол России в Польше Сергей Андреев отметил, что "польские власти спешат впереди остальных союзников продемонстрировать безоговорочную лояльность США" и подкрепить её ничем не обоснованной высылкой наших дипломатов.
Однако и этот печальный демарш поляков в адрес России не удивил. Больше того, пополнил и без того уже полную чашу терпения Москвы.
Андреев прямо заявил о том, что сегодня отношения между двумя странами - самые плохие за весь период после Второй мировой войны и Варшава лишь намеренно их усугубляет ещё больше. Дипломат сделал полякам "последнее русское" предупреждение, отметив, что особо уже и не переживает по поводу планомерного разрушения Варшавой двусторонних отношений с Москвой.
"В конце концов обойдёмся, - заметил посол. - На отношениях с Польшей свет клином не сошёлся".
Дипломат также отметил в интервью ТАСС, что "между Россией и Польшей нет таких действительно проблемных вопросов, которые нельзя было бы достаточно просто решить при наличии обоюдной политической воли".
"Но раз у польских властей такой воли нет, что ж делать, будем обходиться без этого", - заключил Андреев.

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