|
Демарш Польши вызвал протест в Европарламенте: Прозвучал намёк на исключение из ЕС
07 октября 2021, 20:55 • 203 • Политика
В Европарламенте пригрозили Польше исключением из Евросоюза в связи с утратой доверия. "Нелегитимный Конституционный суд в Польше поставил страну на путь Polexit", - говорится в заявлении.
Польше намекнули на исключение из Евросоюза после того, как страна заявила о приоритете Конституции над законами ЕС. С заявлением выступила крупнейшая фракция Европарламента - Европейская народная партия (ЕРР).
Поводом стало решение Конституционного суда Польши, который утвердил верховенство Конституции страны над законодательством ЕС. Так в Варшаве ответили на постановление суда ЕС о том, что изменения в польском законе "О Национальном судебном совете" могут нарушать закон Евросоюза.
- говорится в заявлении ЕРР в Twitter.
Речь идёт о выходе из Евросоюза по аналогии с британским Brexit.
Напомним, что Брюсселю не понравилось, что президент Польши получил право выдвигать кандидатов на должность судьи Верховного суда. ЕС задействовал правовые механизмы, чтобы этому помешать, однако Варшава объявила о верховенстве местного права над общеевропейским.
Подпишитесь на нас
203
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
06 октября 2021, 01:45
|
06 октября 2021, 11:05
|
06 октября 2021, 12:50
|
03 октября 2021, 01:25
|
05 октября 2021, 04:45
|
04 октября 2021, 04:15
|
03 октября 2021, 04:55