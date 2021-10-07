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Демарш Польши вызвал протест в Европарламенте: Прозвучал намёк на исключение из ЕС

07 октября 2021, 20:55  •  203 • Политика
В Европарламенте пригрозили Польше исключением из Евросоюза в связи с утратой доверия. "Нелегитимный Конституционный суд в Польше поставил страну на путь Polexit", - говорится в заявлении.
Польше намекнули на исключение из Евросоюза после того, как страна заявила о приоритете Конституции над законами ЕС. С заявлением выступила крупнейшая фракция Европарламента - Европейская народная партия (ЕРР).
Поводом стало решение Конституционного суда Польши, который утвердил верховенство Конституции страны над законодательством ЕС. Так в Варшаве ответили на постановление суда ЕС о том, что изменения в польском законе "О Национальном судебном совете" могут нарушать закон Евросоюза.
Объявив, что договоры ЕС несовместимы с польским законодательством, нелегитимный Конституционный суд в Польше поставил страну на путь Polexit,
- говорится в заявлении ЕРР в Twitter.
Речь идёт о выходе из Евросоюза по аналогии с британским Brexit.
Напомним, что Брюсселю не понравилось, что президент Польши получил право выдвигать кандидатов на должность судьи Верховного суда. ЕС задействовал правовые механизмы, чтобы этому помешать, однако Варшава объявила о верховенстве местного права над общеевропейским.

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