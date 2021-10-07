Демарш Польши вызвал протест в Европарламенте: Прозвучал намёк на исключение из ЕС

В Европарламенте пригрозили Польше исключением из Евросоюза в связи с утратой доверия. "Нелегитимный Конституционный суд в Польше поставил страну на путь Polexit", - говорится в заявлении.

Польше намекнули на исключение из Евросоюза после того, как страна заявила о приоритете Конституции над законами ЕС. С заявлением выступила крупнейшая фракция Европарламента - Европейская народная партия (ЕРР).

Поводом стало решение Конституционного суда Польши, который утвердил верховенство Конституции страны над законодательством ЕС. Так в Варшаве ответили на постановление суда ЕС о том, что изменения в польском законе "О Национальном судебном совете" могут нарушать закон Евросоюза.

Объявив, что договоры ЕС несовместимы с польским законодательством, нелегитимный Конституционный суд в Польше поставил страну на путь Polexit,

- говорится в заявлении ЕРР в Twitter.

Речь идёт о выходе из Евросоюза по аналогии с британским Brexit.

Напомним, что Брюсселю не понравилось, что президент Польши получил право выдвигать кандидатов на должность судьи Верховного суда. ЕС задействовал правовые механизмы, чтобы этому помешать, однако Варшава объявила о верховенстве местного права над общеевропейским.