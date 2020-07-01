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Демарш литовского президента: прибалтийское единство под угрозой

01 июля 2020, 13:00  •  171 • Аналитика
© Dimas.R
Неприятно, когда кто-то из близких отказывается от визита и приглашения к столу. Еще обиднее, когда в последнюю минуту, когда духовка источает аромат, а тарелка с рюмкой уже блестят. Особенно неприятно, когда этих близких немного – раз, два и обчелся. Крайне обидно, когда такие встречи, которые всегда демонстрируют стойкость и крепость родственных уз, вдруг утыкаются в пустующее кресло. Настроение поникшее, разговор не клеится, не растет кокос.
Второго июля на эстонском острове Сааремаа должны были встретиться президенты прибалтийских стран. Почему именно там? Так лето, место туристическое, а туризм – сами знаете. Он и так-то в Прибалтике не цвел, а с кордонами, ограничениями и массой опасений что-то совсем загрустил. Страны даже открыли междусобойные границы, чтоб не закрывать кучу мелких и средних турфирм. Ну а президенты должны были что-то на эту тему подписать, закрепить, поделить и поддержать.
Но Гитанас Науседа (президент Литвы) не только не поддержал – наоборот, на встречу ехать в последний момент отказался. Представители Эстонии и Латвии, потупив взор, пояснили: мол, причина отказа – дела внутренние, мы тут никаким боком. А литовцы даже утруждать себя не стали – на сайте президента ни слова о причинах отказа.
И вот это – не то что намекает, а прямо указывает, причина – именно внешняя. Если все было б так, как объясняют со стороны, то, как минимум, извинились бы: пардон, у меня дома форс, пришлю вместо себя от себя первого по "отсебятине", прошу понять и простить.
Впрочем, и без объяснений понятно, в чем дело. Самая крепкая дружба у сестриц, как правило, против кого-то. В данном случае – против Белоруссии. Еще точнее – против ее атомной энергии, которую Литва бойкотируют, а Эстония с Латвией – ни в какую. Сначала литовские власти призывали, затем принуждали, потом грозили, обижались, истерили и, наконец, перешли к действиям, устроив вот такой демарш. Раз вы не с нами, то и мы не с вами. Не приеду – пусть вам будет неловко, обидно и даже стыдно (кому совесть позволит).
Это все, конечно, очень неприятный сигнал. Прибалтийское единство ставится под угрозу. А с учетом возложенных на нее функций щита от страны-агрессора, становится тревожно. Президенты ведь, помимо туризма, должны были обсудить вечные ценности: безопасность от России и деньги от Евросоюза (за пандемию). И что теперь обсуждать? Нет, можно неплохо провести время, комаров покормить, но все-таки? Обидно, что какой-то чужой атом раскалывает мощное с виду прибалтийское ядро. Оно и так небольшое, куда его еще дробить?
Автор Петр Малеев, радио Sputnik, Прибалтика
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