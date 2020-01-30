Демарш из-за провала дела MH17? Русский профессор описал уроки Запада для России, которая "должна слушаться"

Делегация депутатов из Нидерландов отменила визит в Россию, который должен был состояться в феврале этого года. Он стал бы первым за последние 12 лет. В прошлый раз голландские парламентарии посещали Россию в 2008 году. Однако в последний момент всё пришлось отменить.

В Министерстве иностранных дел России отреагировали на решение голландских депутатов отказаться от визита в Россию. Как отмечалось в заявлении МИД РФ, отмену поездки можно расценить как сознательную провокацию, которая, надо сказать, не является для Москвы сюрпризом. Российские дипломаты указали, что наша страна проинформировала коллег о нежелательности включения депутата из партии "Демократы 66" Шурда Шурдсмы в состав делегации. Это было разъяснено заранее, 14 января.

В частности, этот запрет обусловлен агрессивными высказываниями политика в адрес нашей страны. В числе выходок Шурдсмы - призыв к бойкоту зимних Олимпийских игр в Сочи, предложение перенести ЧМ по футболу в другую страну, а также идея прервать проведение Года России в Нидерландах и Нидерландов в России.

Но, несмотря на предупреждение Москвы, голландская сторона сознательно отказалась от конструктива. Ситуацию в эфире радио Sputnik прокомментировал политолог, профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта. Он полагает, что демарш - это исполнение желаний того, кому выгодно обострение, "кто не хотел развивать отношения с Россией на всех уровнях".

"Возможно, это попытка замять то, что не очень успешно идёт расследование гибели малайзийского Boeing (МН17 на Украине в 2014 году - ред.) Ведь однозначное осуждение России (со стороны группы следователей, в первую очередь голландских - ред.) по этому делу не встречает поддержки в ряде стран", - отметил эксперт.

Указал Почта и на "общую западную позицию" в отношении России, которая отличается тем, что "Запад может вводить любые ограничения" по своему усмотрению. В то же время попытки России ответить тем же - совершенно пропорционально, воспринимаются в штыки.

"Запад сейчас переписывает все правила и устанавливает новые, и по этим правилам Россия "должна слушаться", каяться за все выдуманные грехи, а Запад - выступать в роли и прокурора, и судьи, и обвинителя. Думаю, что ситуация так обстоит", - резюмировал эксперт.

Между тем "Утро.ру" пишет, что голландские гости обиделись на санкции России, потому и отменили визит. Ограничения введены в отношении одного из участников делегации, напоминают авторы, - мы говорили об этом чуть выше.

"Приходится лишь удивляться, с каким упорством некоторые страны вносят в перечень своих делегаций именно тех, кого априори могут завернуть ещё на стадии выдачи виз", - отмечают журналисты.