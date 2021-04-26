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Демарш Чехии не удался: президент Земан сдал назад. В Кремле раскрыли детали

26 апреля 2021, 15:35  •  324 • Политика
В Кремле ответили на заявления президента Чехии Милоша Земана, который подтвердил, что в итогах расследования взрывов в Врбетице в 2014 году нет данных о причастности спецслужб России.
В Кремле отреагировали на выступление президента Чехии Милоша Земана о том, что в докладе о взрывах на военных скаладах в Чехии нет доказательств причастности спецслужб России.
Мы обратили внимание на это заявление Земана. В этой связи можем только повторить: какие либо обвинения России в контексте разных событий в Чехии абсолютно безосновательны
- заявил в понедельник, 26 апреля, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, предъявление подобных обвинений в адрес России без доказательств - "из ряда вон выходящее действие".
Они наносят чрезвычайный вред двусторонним отношениям, точнее уже нанесли
- отметил представитель Кремля.
Премьер Чехии обвинил спецслужбы России в причастности ко взрыву склада боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году. Властьи выслали 18 сотрудников посольства в Праге, Россия в ответ выслала 20 чешских дипломатов. В России обвинения назвали безосновательными.
Президент Чехии Земан ранее в телеобращении раскрыл выводы следствия о причинах взрывов скалда с боеприпасами. ПО его словам, нет фактов о причастности сотрудников спецслужб России.

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